Villano III Jr. conquista la Copa Jr. VIP 2026 y dedica el triunfo a su padre desde la Arena México

(CMLL / Diego Cedrix)

La Arena México fue testigo de una noche especial para la Dinastía Imperial. Villano III Jr. escribió uno de los capítulos más importantes de su carrera al conquistar la Copa Jr. VIP 2026 luego de imponerse a Zandokan Jr. en la gran final del torneo, celebrada este viernes ante una afición que llenó el histórico inmueble de la colonia Doctores.

El combate definitivo tuvo un ingrediente inesperado, ya que originalmente Atlantis Jr. estaba programado para disputar la final. Sin embargo, una lesión obligó a modificar los planes y abrió la puerta para que Zandokan Jr. tomara su lugar. Lejos de ser un rival sencillo, el integrante de Los Infernales exigió al máximo al representante de la Dinastía Imperial.

PUBLICIDAD

(CMLL / Diego Cedrix)

La lucha estuvo marcada por constantes cambios de dominio. Ambos gladiadores intercambiaron castigos, vuelos y llaves, dejando claro por qué habían llegado hasta la instancia decisiva. Zandokan Jr. estuvo cerca de quedarse con el triunfo en varios momentos, pero Villano III Jr. encontró la oportunidad que necesitaba para inclinar la balanza a su favor.

(CMLL / Diego Cedrix)

El desenlace llegó cuando el heredero de Tomás Mendoza sorprendió a su rival con un poderoso Tiger Driver. Acto seguido, subió a la esquina y conectó una espectacular plancha que le permitió conseguir la cuenta de tres y quedarse con el prestigioso trofeo.

PUBLICIDAD

(CMLL / Diego Cedrix)

(CMLL / Diego Cedrix)

(CMLL / Diego Cedrix)

La emoción invadió de inmediato al ganador, quien recibió el reconocimiento ante la mirada de Villano IV, hermano de la legendaria figura de Villano III. Con el trofeo en las manos, Villano III Jr. dedicó el triunfo a quienes han sido fundamentales en su trayectoria.

La Dinastía Imperial sumó un nuevo capítulo a su legado con una victoria que desató la ovación de los aficionados.

“Directamente hasta el cielo, para mi padre, para mi madre, para toda mi familia y todos los 33 que no han dejado de confiar en mi. Se los dije que iba a ir escalando peldaño por peldaño dentro del CMLL y esto es la prueba para todos aquellos que no creen en mi”, expresó.

Posteriormente, también envió un mensaje dirigido a Zandokan Jr.

(CMLL / Diego Cedrix)

“Muy guaguaron Zandokan, subestimándome, subestimando a mi dinastía, faltándole el respeto a mi tío, lo manoteó. Le dije que el ‘33’ no iba a tener límites y si mi tío le quitó la máscara, para lo que quieras Zandokan, este golpe de autoridad te demuestra a ti y a todos que la Dinastía Imperial siempre está a un nivel arriba conforme a todas las Dinastías”, declaró.

(CMLL / Diego Cedrix)

Uno de los momentos más emotivos de la velada ocurrió durante la conferencia de prensa posterior al evento, cuando Villano IV tomó la palabra para reconocer el esfuerzo de su sobrino.

PUBLICIDAD

“Sé lo que has trabajo, sé lo que has hecho, sé lo que has pasado para llegar a esto y te digo una cosa: nos sentimos muy orgullos de ti, no por esto, sino por el trabajo que has hecho, tú y tu hermano. Tú padre desde el cielo, ha de estar muy contento y muy feliz, créemelo, yo estoy muy feliz. Me siento muy orgulloso de mis sobrinos porque sé lo que han trabajo, sé lo que han hecho para lograr dónde están”, comentó.

Volador Jr. y Máscara Dorada remontan en la lucha semifinal

(CMLL / Diego Cedrix)

La batalla semifinal de relevos increíbles mantuvo al público al borde de sus asientos. Esfinge y Averno tomaron ventaja en la primera caída después de neutralizar a Máscara Dorada y concentrar el castigo sobre Volador Jr.

(CMLL / Diego Cedrix)

La respuesta llegó en el segundo episodio gracias a Volador Jr., quien logró sorprender a Averno para igualar el marcador. Finalmente, Máscara Dorada selló la remontada con un espectacular Shooting Star Press sobre el líder infernal para decretar la victoria técnica.

PUBLICIDAD

(CMLL / Diego Cedrix)

Los Hermanos Chávez imponen condiciones en duelo de rudos

(CMLL / Diego Cedrix)

La confrontación entre facciones rudas estuvo cargada de intensidad. Ángel de Oro, Niebla Roja y El Cobarde se adjudicaron la primera caída gracias a una combinación de castigos que dejó sin respuesta a sus rivales.

(CMLL / Diego Cedrix)

Aunque Soberano Jr. y los Hermanos Calavera reaccionaron para emparejar las acciones, la experiencia terminó siendo decisiva. Niebla Roja aprovechó un error rival en los instantes finales para conseguir la cuenta definitiva y darle el triunfo a su equipo.

PUBLICIDAD

(CMLL / Diego Cedrix)

(CMLL / Diego Cedrix)

Hijo del Villano III se impone en Match Relámpago

(CMLL / Diego Cedrix)

La tercera lucha presentó un atractivo choque generacional entre el Hijo del Villano III y el Hijo de Blue Panther. Ambos mostraron recursos técnicos y castigos característicos de sus respectivas escuelas.

Cuando el reloj estaba cerca de agotarse, el integrante de la Dinastía Imperial sorprendió a su adversario con un castigo desde las alturas que derivó en la cuenta de tres, llevándose una valiosa victoria.

PUBLICIDAD

Tessa Blanchard y Skadi lideran la reacción de las técnicas

(CMLL / Diego Cedrix)

En la lucha de amazonas, Olympia, Sanely y su bando tomaron ventaja en la primera caída tras una combinación de castigos que terminó con el conteo favorable sobre las técnicas.

(CMLL / Diego Cedrix)

Sin embargo, Tessa Blanchard encabezó la recuperación de su equipo durante el segundo episodio gracias a una serie de Diamante Driver sobre Olympia. Ya en la caída definitiva, un error de la propia Olympia al impactarse contra la barrera de protección abrió la puerta para la reacción técnica. Con su rival fuera de combate, Skadi aprovechó para someter a Sanely y conseguir la victoria.

PUBLICIDAD

Oro, Pantera Jr. y Péndulo abren la función con triunfo

La función arrancó con una victoria para el equipo técnico integrado por Oro, Pantera Jr. y Péndulo, quienes lograron superar a Robin, Sangre Imperial y Estudiante Jr. para iniciar con éxito una nueva edición del tradicional Viernes Espectacular del Consejo Mundial de Lucha Libre.