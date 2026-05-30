México

Reclutamiento forzado de menores: cuáles son los cárteles del narcotráfico que más realizan esta práctica

Diversos cárteles prefieren tener en sus filas a menores de edad, pues los adultos suelen ser más violentos y menos diespuestos a colaborar

Guardar
Google icon
Ilustración: Niños y adolescentes de espaldas con mochilas miran un horizonte. Detrás, sombras de manos con logos de cárteles: CJNG, Sinaloa, Familia Michoacana, Noreste.
Una ilustración muestra a niños con mochilas escolares mirando un horizonte sombrío, mientras grandes sombras de manos con logos de cárteles como CJNG, Cártel de Sinaloa, La Familia Michoacana y Cártel del Noreste se proyectan sobre un muro detrás de ellos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En México, el reclutamiento forzado por parte de grupos del crimen organizado, es una realidad. Basta con recordar el caso del Rancho Izaguirre, en Jalisco, lugar que servía como campo de adiestramiento de personas que se unían al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), muchas veces, en contra de su voluntad.

Muchos de los que llegaban ahí, lo hacían con engaños: se les prometía un buen trabajo, con buena paga, sin embargo, la realidad era otra.

PUBLICIDAD

De acuerdo con un texto publicado por la BBC, hubo testimonios de hombres y mujeres que aseguraron que estuvieron en el Rancho Izaguirre, quienes no dudaron en afirmar que ahí se dio el asesinato y desaparición de cuerpos de muchos jóvenes que fueron llevados con engaños de un empleo formal.

Los mismos sobrevivientes narraron que el lugar era como una base de mano de obra barata para el Cártel Jalisco Nueva Generación, grupo delictivo que ha ganado poder en los últimos años y que era liderado por Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, quien murió asesinado por el Ejército Mexicano el pasado mes de febrero, tras un operativo en el que se buscaba su captura, en Tapalpa, Jalisco.

PUBLICIDAD

Muchas de las personas que son reclutadas por el crimen organizado, son menores de edad. Ellos desaparecen y muchas veces, sus familias no vuelven a saber de su existencia, sin embargo, hay quienes logran salir y sobrevivir de esta situación, y es por ellos que se conocen las atrocidades que cometen los miembros del crimen organizado.

De acuerdo con datos de un texto publicado por el periodista Jesús Lemus, la Red por los Derechos de la Infancia en México ha documentado que en los últimos 10 años, las diversas organizaciones han reclutado forzadamente a, por lo menos, 460 mil menores de edad, para que cumplan diversas funciones dentro de las organizaciones delictivas.

Todos los cárteles reclutan menores

Lemus explica que, de acuerdo con fuentes activas dentro de los cárteles de Sinaloa y de la Familia Michoacana, en México no existe un solo cártel de las drogas o grupo del crimen organizado que no utilice a menores para sus labores, principalmente para trabajos de sicariato.

Las tareas que realizan a los menores reclutados a la fuerza no se limitan al asesinato de contrarios, pues también se encargan del trasiego de drogas, traslado de dinero, ayudantes de laboratorio o como monitores o halcones, que se encargan de vigilar a los cuerpos de seguridad que se movilizan en la áreas de control criminal.

Los menores son demandados por los grupos delictivos porque una vez que son “domados”, se vuelven completamente dóciles a los liderazgos y fieles a las organizaciones a las que se incrustan. Una vez integrados al grupo, señala el periodista especializado en crimen organizado, no cuestionan las órdenes ni las decisiones de los mandos.

Con los reclutados a la fuerza que son mayores de edad no ocurre lo mismo. Y es que los adultos reclutados son más violentos y menos dispuestos a colaborar. De cada 10 personas mayores reclutadas, por lo menos 8 terminan desertando o son ejecutados por no atender las órdenes ni manifestar disponibilidad ni lealtad a la organización criminal.

El cártel que más recluta menores

De acuerdo con la información difundida por Jesús Lemus, una fuente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) dio a conocer que las organizaciones criminales que más se distinguen por el reclutamiento a la fuerza de menores de edad, son el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa, La Familia Michoacana y el Cártel del Noreste.

El método ocupado por estas organizaciones para que los menores acepten integrarse a sus filas, es el chantaje. Bajo la amenaza de asesinar a sus familiares, los menores son llevados a los múltiples ranchos que son convertidos en centros de adiestramiento y que la mayoría de los cárteles o grupos delictivos tienen en todo el territorio nacional.

Ilustración de una mano gigante oscura que agarra a un niño que brilla en una calle sombría con gente y edificios, simbolizando el reclutamiento forzado.
El crimen organizado en México recluta forzadamente a miles de personas, incluidos 460 mil menores en 10 años, usando engaños como ofertas de empleo y campos de adiestramiento clandestinos como el Rancho Izaguirre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la mayoría de los casos, a los reclutados se les mantiene en condiciones de esclavitud. Ninguno de ellos puede tener comunicación con el exterior, no se les permite tener celulares, ni tienen acceso a nigún tipo de lectura y no se les autoriza ver televisión ni escuchar radio, o tener acceso a redes sociales o internet.

Todos trabajan únicamente por la comida y los uniformes y calzado que se les dota. En algunas ocasiones se les cobran los cartuchos y las armas que se les asignan. El caso y el chaleco antibalas la mayoría de los reclutados los siguen pagando en abonos a los encargados o jefes de la célula.

En muy pocos casos, los reclutados, principalmente menores, cuentan con un sueldo. El CJNG le paga a un menor reclutado en promedio la cantidad de 400 pesos por semana; en el Cartel del Golfo, se pagan mil 200 pesos a la semana; en el Cártel de Sinaloa, en la fracción de Los Chapitos, se pagan 700 pesos a la semana, mientras que en La Familia Michoacana el suelo semanal oscila entre los mil 100 y los 2 mil 200 pesos, de acuerdo con el periodista.

Temas Relacionados

CJNGCártel de Sinaloareclutamiento forzadomenoresnarcotráficonarco en Méxiconarcotráfico Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Detienen al presidente municipal de Cuatla, Morelos, informó Omar García Harfuch

Con esta operación, el Gobierno de México reporta más de 85 funcionarios y exfuncionarios detenidos; entre ellos, siete presidentes municipales en funciones

Detienen al presidente municipal de Cuatla, Morelos, informó Omar García Harfuch

Perro le roba un pedazo de carne a un adulto mayor y su dueña trata de regresársela mordida y babeada

La inesperada reacción de una mascota durante un paseo se convirtió en uno de los momentos más comentados de TikTok

Perro le roba un pedazo de carne a un adulto mayor y su dueña trata de regresársela mordida y babeada

Dejan cuerpos desmembrados de dos hombres en camioneta en San Marcos, Guerrero, zona operada por Los Ardillos

Fueron identificados como Gregorio Zapata (34 años) y Heriberto Rodríguez (37 años), vecinos de Las Mesas; la fiscalía abre una investigación

Dejan cuerpos desmembrados de dos hombres en camioneta en San Marcos, Guerrero, zona operada por Los Ardillos

¿Xochimilco estará listo para el Mundial 2026? Embarcaderos de Cuemanco siguen en obra a días del torneo

La alcaldesa Circe Camacho compareció ante el Congreso capitalino

¿Xochimilco estará listo para el Mundial 2026? Embarcaderos de Cuemanco siguen en obra a días del torneo

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 30 de mayo? Suspensión de servicio en la L7 del STC por persona en vías

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este sábado en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 30 de mayo? Suspensión de servicio en la L7 del STC por persona en vías
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dejan cuerpos desmembrados de dos hombres en camioneta en San Marcos, Guerrero, zona operada por Los Ardillos

Dejan cuerpos desmembrados de dos hombres en camioneta en San Marcos, Guerrero, zona operada por Los Ardillos

Noche de terror en Salamanca: masacre deja cuatro muertos, tres heridos y un desaparecido

Carlos Félix, operador clave de Los Chapitos, busca reducir condena en EU tras declararse culpable

Denuncian que sicarios asesinaron a líderes en la comunidad indígena de Ostula, Michoacán, exigen justicia y alto a la violencia

Marco Antonio Almanza desmiente rumor de entrega a EEUU: es uno de los acusados por proteger a Los Chapitos

ENTRETENIMIENTO

Reconocen a Nodal como símbolo en CDMX tras concierto en la Monumental Plaza de Toros

Reconocen a Nodal como símbolo en CDMX tras concierto en la Monumental Plaza de Toros

El detalle histórico que estaría deteniendo la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal

Captan a Ángela Aguilar saliendo del concierto de Nodal antes del final en la Plaza de Toros: este es el verdadero motivo

Emiliano Aguilar rechaza corona de Rey del Mariachi en EEUU y vuelve a desatar controversia

Así fue el guiño de Ángela Aguilar a su boda en Roma durante el concierto de Nodal en la Plaza de Toros

DEPORTES

Villano III Jr. conquista la Copa Jr. VIP 2026 y dedica el triunfo a su padre desde la Arena México

Villano III Jr. conquista la Copa Jr. VIP 2026 y dedica el triunfo a su padre desde la Arena México

David Faitelson reacciona a la muerte de Billy Álvarez: “Era una buena persona”

Toluca vs Tigres, EN VIVO: esta noche se define al campeón de la Concachampions 2026

De la gloria con Cruz Azul al penal del Altiplano: el historial delictivo que marcó la caída de Billy Álvarez

¿Cuántos títulos ganó Billy Álvarez con Cruz Azul? Así fue su paso por la Máquina Celeste tras su fallecimiento