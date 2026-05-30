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Carlos Félix, operador clave de Los Chapitos, busca reducir condena en EU tras declararse culpable

El presunto operador de laboratorios de fentanilo para Los Chapitos logró que una corte de Nueva York aplazara su audiencia de sentencia mientras continúan las negociaciones con fiscales federales

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Carlos Omar Félix Gutiérrez y Los Chapitos
La audiencia de sentencia del traficante mexicano fue aplazada hasta agosto mientras continúan las negociaciones con fiscales federales (Foto: Jovani Pérez | Infobae México)

Carlos Omar Félix Gutiérrez, identificado por autoridades estadounidenses como uno de los principales traficantes de fentanilo hacia Estados Unidos y señalado como operador relevante dentro de la estructura de Los Chapitos, continúa negociando con fiscales federales para obtener una sentencia reducida luego de haberse declarado culpable ante una corte de Nueva York.

El mexicano forma parte del mismo megaproceso judicial del que se desprenden las acusaciones presentadas contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra decenas de presuntos integrantes y colaboradores de la facción del Cártel de Sinaloa encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

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Esta semana, la jueza Katherine Polk Failla autorizó posponer la audiencia de sentencia de Félix Gutiérrez, prevista originalmente para el 2 de junio, hasta el próximo 8 de agosto. La decisión responde a que continúan las negociaciones entre la defensa del acusado y los fiscales estadounidenses.

Los términos específicos del acuerdo de culpabilidad permanecen bajo reserva judicial, al igual que los compromisos asumidos entre ambas partes.

Una posible colaboración con las autoridades

De acuerdo con el medio Milenio, fuentes cercanas al proceso consultadas en Estados Unidos consideran altamente probable que Carlos Félix haya aceptado cooperar con las autoridades federales y aportar información sobre otros involucrados dentro de la misma red criminal.

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Carlos Omar Félix Gutiérrez, integrante de Los Chapitos
La DEA llegó a ofrecer una recompensa de un millón de dólares por información que permitiera la captura del presunto operador de Los Chapitos. (Foto: DEA)

Este tipo de acuerdos suele convertirse en un factor clave para obtener reducciones significativas de condena en el sistema judicial estadounidense, especialmente cuando los testimonios permiten fortalecer investigaciones contra objetivos considerados de mayor relevancia.

La investigación forma parte de un amplio expediente que el Departamento de Justicia comenzó a desclasificar gradualmente desde 2023, tras las acusaciones emitidas por un Gran Jurado federal contra integrantes de la estructura criminal vinculada al tráfico internacional de fentanilo.

El hombre detrás de los laboratorios de fentanilo

Según las investigaciones estadounidenses, Carlos Omar Félix Gutiérrez se convirtió en uno de los principales responsables de operar laboratorios clandestinos de drogas sintéticas en Sinaloa bajo la protección de Los Chapitos.

Las autoridades sostienen que logró establecer conexiones estratégicas con proveedores de precursores químicos en China y con potenciales distribuidores en territorio estadounidense, lo que fortaleció la capacidad de producción y exportación de fentanilo de la organización criminal.

La importancia de su papel llevó a la DEA a ofrecer en 2023 una recompensa de un millón de dólares por información que condujera a su captura.

fentanilo, DEA
Carlos Félix Omar Gutiérrez fue detenido en Colombia en 2023 y posteriormente extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos por tráfico de fentanilo. (Foto: DEA)

Ese mismo año fue detenido en el aeropuerto de Bogotá, Colombia, cuando intentaba abordar un vuelo comercial. La captura fue realizada por agentes de inteligencia y policía judicial colombianos. Posteriormente fue extraditado a Estados Unidos.

Aunque inicialmente se declaró inocente de los múltiples cargos presentados en su contra, después de cerca de año y medio de negociaciones cambió su estrategia legal. El pasado 21 de enero reconoció su responsabilidad en el delito de conspiración para introducir fentanilo a Estados Unidos.

Como parte del acuerdo, los fiscales retiraron acusaciones relacionadas con lavado de dinero y delitos vinculados al uso de armas de fuego.

Documentos judiciales sostienen que durante 2022 coordinó una red de narcolaboratorios en Sinaloa dedicada a la fabricación de fentanilo y que participó en negociaciones para introducir cargamentos de la droga al mercado estadounidense.

El vínculo con el caso Rocha Moya

El expediente federal también ha puesto bajo la lupa a Rubén Rocha Moya, quien gobernó Sinaloa entre 2021 y 2026 y solicitó licencia al cargo tras hacerse públicas las acusaciones en su contra.

De acuerdo con la acusación ampliada presentada por autoridades estadounidenses, diversos funcionarios y operadores vinculados al gobierno estatal habrían facilitado condiciones de protección y operación para la red criminal dedicada a la producción y tráfico de fentanilo.

La investigación señala como principales líderes del esquema a Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Alfredo Guzmán Salazar, conocidos como Los Chapitos, pero también incluye a operadores de laboratorios, transportistas, encargados de seguridad armada y presuntos colaboradores dentro de estructuras gubernamentales.

En ese contexto, la eventual cooperación de Carlos Omar Félix Gutiérrez podría convertirse en una pieza relevante para el avance de uno de los procesos judiciales más amplios que actualmente enfrenta la facción de Los Chapitos y su presunta red de apoyo dentro y fuera de México.

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