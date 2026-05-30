México

Déficit financiero y brechas de recursos ponen en riesgo el Servicio Universal de Salud en México

Especialistas y activistas señalaron brechas de recursos entre IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar

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En cuanto al sector salud, S/ 2.229 millones serán invertidos en la renovación de hospitales y S/ 2.535 millones en sostener el sistema de aseguramiento universal.
En cuanto al sector salud, S/ 2.229 millones serán invertidos en la renovación de hospitales y S/ 2.535 millones en sostener el sistema de aseguramiento universal. Foto: visualesIA Infobae

Especialistas y defensores del derecho a la salud advierten sobre un déficit financiero estructural en el sistema sanitario mexicano, que agrava las desigualdades entre el IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar y dificulta el avance hacia una cobertura universal.

Según el colectivo México SaludHable, el gasto público en salud en 2024 apenas llegó al 3.3% del PIB, cifra muy por debajo del 6% recomendado por la Organización Mundial de la Salud.

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En la presentación de los estudios ‘Más gasto, mayor equidad. Análisis del gasto público en el IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar’ e ‘Identificación de mecanismos de financiamiento para instituciones públicas de los subsistemas IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar’, la doctora Belén Sáenz de Miera expuso que la insuficiencia y desigualdad en la asignación de recursos mantiene brechas alarmantes en infraestructura, equipamiento, personal y capacidad de atención.

“Persiste un problema estructural insostenible: México invierte poco y los recursos disponibles se siguen distribuyendo de manera desigual entre instituciones y entidades federativas”, señaló Sáenz de Miera.

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Erick Antonio Ochoa, director de la organización Salud Justa Mx, enfatizó que la justicia social en salud exige que el acceso a servicios no dependa de la condición laboral ni del nivel socioeconómico.

Ochoa planteó que el Servicio Universal de Salud debe construir una hoja de ruta que garantice sostenibilidad financiera y operativa, delimitar el esquema de compensación financiera y reformar las leyes del IMSS, ISSSTE e ISSFAM.

Agregó que una reforma fiscal progresiva es inevitable para aumentar la base fiscal, e incluyó los impuestos saludables como alternativas de financiamiento.

Persisten las desigualdades de género en atención médica

Yahaira Ochoa Ortiz, de la Red de Mujeres por la Salud (REMUSA), alertó sobre el efecto económico de las deficiencias del sistema sanitario en la atención a las mujeres.

Explicó que el análisis de microdatos de la ENIGH y la ENASEM 2024 revela una inequidad de género y territorio preocupante: en el 85% del país las mujeres perciben ingresos por debajo del promedio nacional y, además, enfrentan mayor prevalencia de enfermedades no transmisibles.

Según Ochoa Ortiz, 40 de cada 100 mujeres presentan hipertensión arterial, y la carga de cáncer es significativamente superior a la de los hombres.

El desembolso familiar en salud representa, en promedio, el 3.4% de los ingresos corrientes de los hogares, siendo la compra de medicamentos el principal gasto con un 37.8%.

La brecha salarial, señala Ochoa Ortiz, obliga a las mujeres a enfrentar padecimientos crónicos en condiciones de extrema vulnerabilidad económica. El colectivo SaludHable y REMUSA consideran urgente una Cobertura Universal de Salud con perspectiva de género.

Proponen plan fiscal

Las organizaciones que integran la Coalición México SaludHable urgen al Estado mexicano a implementar mecanismos fiscales progresivos para lograr un sistema de salud justo, equitativo y democrático, y advierten que no basta reorganizar los servicios administrativos, sino que es clave diversificar y fortalecer las fuentes de financiamiento público.

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