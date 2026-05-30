Protesta social en riesgo durante el Mundial 2026: colectivos piden garantizar respeto a movilizaciones en México

CIUDAD DE MÉXICO, 09MAYO2026.- Familias buscadoras, y organizaciones de derechos humanos, realizaron una pega masiva de fotovolantes de personas desaparecidas en las inmediaciones del Estadio Banorte. En el marco de los preparativos del mundial los familiares exigieron mayor sensibilización a la sociedad; mantener viva la memoria de las personas desaparecidas y ampliar la difusión de fichas de búsqueda. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Organizaciones, periodistas y comisiones de derechos humanos piden garantizar el derecho a la protesta social durante el Mundial 2026 en México, ante el riesgo de criminalización, vigilancia y uso excesivo de la fuerza pública.

El llamado se produce tras el conversatorio “Voces en la calle: el derecho a defender derechos humanos y a la protesta social en el contexto del Mundial de fútbol en México”, que realizó esta semana el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil (Espacio OSC).

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Durante el evento, representantes de la sociedad civil, periodistas y comisiones estatales de derechos humanos advirtieron sobre posibles detenciones arbitrarias, criminalización, agresiones físicas y actos de estigmatización contra manifestantes, así como vigilancia y persecución hacia distintos grupos, incluidos colectivos de personas buscadoras de familiares desaparecidos.

Coincidieron en que la libertad de expresión y la protesta social son derechos fundamentales, que deben garantizarse plenamente durante el Mundial, más allá de cualquier intento por priorizar la imagen pública del evento.

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Denisse Montiel, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo de Jalisco, alertó sobre antecedentes de represión en Guadalajara, una de las sedes del torneo, y mencionó el riesgo de prácticas restrictivas por parte de autoridades.

Pedro Cárdenas, de Artículo 19 México y Centroamérica, informó que la Red Rompe el Miedo realizará monitoreo de manifestaciones y coberturas periodísticas del 10 de junio al 20 de julio.

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“Llamamos a las autoridades a respetar plenamente el derecho a la protesta”, dijo Cárdenas.

Melva Frutos, de la Red de Periodistas de Nuevo León, señaló que en Nuevo León persisten delitos de difamación y calumnias, usados para intimidar y silenciar voces críticas, y advirtió sobre el riesgo de que el Mundial sirva como pretexto para restringir el espacio público y limitar la libertad de expresión.

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Víctor Parada Picos, desde la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, expuso su preocupación ante posibles actos de “limpieza social” contra personas habitantes de calle durante el evento.

“La Comisión desplegará personal en manifestaciones y zonas de la ciudad para monitorear y atender posibles violaciones a derechos humanos”, anunció Parada Picos.

Pablo Rojas Durán, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, lamentó la falta de prioridad en la promoción y protección de derechos humanos.

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Destacó la elaboración, junto con Artículo 19, de una guía de actuación policial para coberturas de prensa.

Raúl Bermúdez Camarena, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, informó que se habilitarán 13 kioscos digitales en dependencias y fan fests para brindar atención ante posibles riesgos o violaciones a derechos humanos.

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Por su parte, instancias públicas de derechos humanos y organizaciones civiles acordaron fortalecer la coordinación, acciones de prevención y monitoreo conjunto para proteger el derecho a la protesta.