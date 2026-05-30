México

Lord Abogado presume su éxito económico y se vuelve viral al viajar en Trolebús de CDMX: “Este lujoso reloj no sale de una pensioncita”

El adulto mayor aseguró que sus ingresos como penalista le permiten darse lujos que muchos no pueden costear

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El hombre aseguró que gana tanto dinero que no necesita la pensión del Bienestar y hasta ofreció sus servicios legales a otros pasajeros.

Un viaje cotidiano en el Trolebús Elevado de Iztapalapa terminó convirtiéndose en uno de los videos más comentados de las últimas horas en redes sociales. Un adulto mayor fue captado mientras presumía sus ingresos económicos, su profesión y hasta un reloj de lujo que portaba en la muñeca, generando una ola de reacciones entre los internautas.

La grabación muestra al hombre sentado dentro de una unidad del transporte público mientras conversa con otros pasajeros. Durante el intercambio, aseguró que no requiere ningún tipo de apoyo económico porque continúa trabajando y obteniendo ganancias considerables como abogado penalista.

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“Que los mantengan sus hijos, yo pa qué chingados. Desde las cuatro y media le estoy chingando. Soy abogado penalista y mire, cada vez que gano me gano un dinero bien, ¿eh? Cuando ganó puedo mantener a diez cabrones al mes, ¿eh? ¿Cómo ve? No necesito una pinche pensión al mes, ¿eh? ¿Cómo ve?”, expresó.

Su peculiar discurso dentro del transporte público desató una lluvia de memes y comentarios en redes sociales.
Su peculiar discurso dentro del transporte público desató una lluvia de memes y comentarios en redes sociales.

El pasajero continuó defendiendo su independencia económica y afirmó que prefiere mantenerse alejado de asuntos ajenos. Posteriormente llamó la atención de quienes lo rodeaban al presumir el reloj que llevaba puesto.

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“¿Ve el reloj que traigo? Esto no sale de una pensioncita, ¿eh? Este trae tres años de pagarlo. Es un Rolex auténtico”, comentó mientras mostraba la pieza.

La conversación no terminó ahí. En otro momento del video, el hombre dejó claro que continúa ejerciendo su profesión y hasta ofreció sus servicios legales a quienes pudieran necesitarlos.

Un pasajero del Trolebús de Iztapalapa se volvió viral tras hablar de sus ingresos como abogado penalista y mostrar un Rolex.
Un pasajero del Trolebús de Iztapalapa se volvió viral tras hablar de sus ingresos como abogado penalista y mostrar un Rolex.

“Ojalá que no me traigas un problema legal. Estoy... soy abogado penalista. Este es un cabrón. Hábleme y pase a sacarlo del bote. No hay problema. Andamos con mamadas. La verdad es que...”, señaló.

Además, en las imágenes puede observarse cómo entrega una tarjeta de presentación a un joven que viajaba en la misma unidad, aparentemente para compartir sus datos de contacto.

Como suele ocurrir con este tipo de contenidos, la grabación se difundió rápidamente en plataformas digitales. Miles de usuarios reaccionaron entre bromas y comentarios, destacando la seguridad con la que el adulto mayor hablaba de sus logros personales y de su situación económica.

Un pasajero del Trolebús de Iztapalapa se volvió viral tras hablar de sus ingresos como abogado penalista y mostrar un Rolex.
Un pasajero del Trolebús de Iztapalapa se volvió viral tras hablar de sus ingresos como abogado penalista y mostrar un Rolex.

La popularidad del video fue tal que muchos internautas comenzaron a referirse a él como “Lord Rolex” o “Lord Abogado”, apodos que rápidamente se viralizaron y acompañaron la conversación en redes sociales.

Aunque algunos usuarios tomaron sus declaraciones con humor y admiraron su confianza, otros aprovecharon la ocasión para crear memes y debatir sobre sus comentarios respecto a las pensiones para adultos mayores. Lo cierto es que, en cuestión de horas, el pasajero pasó de ser un usuario más del transporte público a convertirse en una inesperada sensación de Internet.

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