Emiliano Aguilar rechaza corona de Rey del Mariachi en EEUU y vuelve a desatar controversia

Emiliano Aguilar volvió a colocarse en el centro de la conversación pública tras rechazar una distinción que le otorgarían durante un evento realizado en Los Ángeles, California.

Emiliano Aguilar volvió a colocarse en el centro de la conversación pública tras rechazar una distinción que le otorgarían durante un evento realizado en Los Ángeles, California. El hijo mayor de Pepe Aguilar se negó a portar la corona de Rey del Mariachi 2026 en Estados Unidos y aprovechó el momento para dedicar el reconocimiento a los migrantes mexicanos.

Así fue el polémico momento

La ceremonia fue encabezada por Jesús López, quien anunció públicamente la intención de coronar al joven intérprete. Incluso relató que consultó la decisión con Alfredo Adame antes de proceder con el homenaje.

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Tras ser invitado a ocupar un trono colocado para la ocasión, Emiliano mostró desde el primer momento su negativa a colocarse la corona, gesto que sorprendió a los asistentes.

Cuando López formalizó la entrega del reconocimiento, destacó el trabajo realizado por la comunidad de mariachis y expresó: “Hacemos una labor en pro de todos los mariachis. Y en este momento de parte de todos los mariachis de todo el mundo, Emiliano, te otorgamos la corona”.

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Sin embargo, el cantante reiteró su rechazo y explicó las razones detrás de su decisión.

“Esta corona no es mía, esta corona es para la gente que está sufriendo, para qué me la voy a poner yo”, afirmó.

Posteriormente, dirigió un mensaje a la comunidad migrante mexicana radicada en Estados Unidos.

“Hay raza que ahorita está sufriendo. Yo me voy para mi casa, ¿pa’ qué la quiero? Esta corona es para ustedes”, señaló.

La postura generó opiniones divididas en redes sociales. Mientras algunos usuarios aplaudieron el gesto y lo interpretaron como una muestra de solidaridad, otros cuestionaron la decisión de rechazar un reconocimiento impulsado por representantes del gremio del mariachi.

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Emiliano Aguilar volvió a criticar a su cuñado Christian Nodal. (Instagram)

La polémica previa de Emiliano Aguilar en ‘Despierta América’

El episodio ocurre apenas unos días después de la comentada aparición de Emiliano Aguilar en el programa Despierta América.

Durante la entrevista, el rapero habló sobre la complicada relación que mantiene con su padre, Pepe Aguilar, y reconoció que le gustaría alcanzar una reconciliación familiar en algún momento.

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No obstante, mostró una postura distinta respecto a Ángela Aguilar, al dejar entrever que actualmente no tiene interés en reconstruir el vínculo con su hermana.

A mediados de 2024, Emiliano Aguilar escribió "GPI" (gracias por invitar) en una publicación de su padre, quien compartió una fotografía de ambas familias durante la ceremonia. (emiliano_aguilar.t, pepeaguilar oficial / Instagram)

Las declaraciones más fuertes estuvieron dirigidas hacia Christian Nodal. Emiliano aseguró que nunca perdonará un supuesto mensaje que el intérprete habría enviado por redes sociales relacionado con temas económicos y familiares.

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“El vato me mandó un mensaje a las 3:40 de la mañana e insultó a mis hijas... a mí insúltame lo que quieras pero con mis hijas no”ñ

La entrevista provocó una intensa reacción en plataformas digitales y volvió a poner bajo los reflectores las tensiones que rodean a una de las familias más mediáticas del regional mexicano. Con el rechazo de la corona en Los Ángeles, Emiliano Aguilar suma un nuevo capítulo a una serie de controversias que han marcado su presencia pública durante los últimos meses.