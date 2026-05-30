La inseguridad también destruye empleos: cada robo elimina hasta 1.3 puestos de trabajo en CDMX

Esta ilustración editorial plana muestra un cruce urbano en Ciudad de México con edificios reconocibles, cámaras de seguridad en cada esquina, patrullas y siluetas de personas preocupadas, reflejando la tensión por la inseguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inseguridad en la Ciudad de México no solo deja víctimas y pérdidas materiales, sino que también impacta de manera profunda en el empleo y la vida cotidiana de sus habitantes.

El fenómeno criminal, lejos de circunscribirse a un problema de violencia, representa una amenaza directa al funcionamiento de la economía de la ciudad y la estabilidad de las comunidades. Este vínculo entre delito y pérdida de oportunidades laborales ha sido objeto de un análisis detallado por parte del Dr. César Velázquez Guadarrama, académico de la Universidad Iberoamericana.

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A través de su estudio, publicado en la revista SobreMéxico de la IBERO, el especialista explora los efectos de la criminalidad sobre las empresas y el trabajo en la capital, utilizando como base las Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB) para obtener una visión precisa de lo que sucede en barrios y colonias específicas.

Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2024, la preocupación por la inseguridad es compartida por más de la mitad de la población. Las consecuencias del crimen van más allá de los daños directos: afectan la inversión, reducen el consumo y obligan a los negocios a incurrir en gastos adicionales para protegerse o a cerrar sus puertas definitivamente.

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Empresas medianas, las más vulnerables ante la delincuencia

Uno de los hallazgos centrales de la investigación es que la incidencia delictiva no afecta por igual a todos los tipos de empresas. Son las compañías de tamaño intermedio, aquellas que emplean de seis a cien personas, las que sufren el mayor impacto.

En estos establecimiento, un solo robo puede traducirse en la eliminación de hasta 1.3 puestos de trabajo, y la ocurrencia de un nuevo delito puede representar una reducción adicional de 0.7 empleos en promedio.

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Una ilustración de la Ciudad de México muestra una sombra en forma de mano sobre barrios, destacando zonas con actividad y personas junto a áreas oscuras con candados y comercios cerrados, simbolizando la inseguridad urbana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En casos extremos, la pérdida ocasionada puede variar entre 1.4 y casi 3 trabajos, dependiendo del tamaño exacto de la empresa. Esta vulnerabilidad se explica porque las firmas medianas carecen de los recursos suficientes para implementar sistemas de seguridad avanzados, pero enfrentan costos que exceden su capacidad de absorción, a diferencia de las grandes corporaciones.

Por el contrario, las microempresas y las grandes firmas muestran una mayor capacidad de adaptación. Los pequeños negocios, con hasta cinco empleados, tienden a permanecer en el lugar y ajustarse a las condiciones adversas, mientras que las empresas de mayor tamaño disponen de recursos para protegerse mejor y amortiguar el impacto del delito.

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La inseguridad trasciende fronteras administrativas

El estudio revela que la criminalidad no solo afecta a la zona donde ocurre el delito, sino que también influye en áreas vecinas. Los niveles de inseguridad en colonias colindantes repercuten directamente sobre el empleo y el funcionamiento de los negocios en una localidad determinada, confirmando que el crimen opera como un fenómeno urbano que supera las divisiones administrativas.

Son necesarias políticas públicas capaces de considerar a la CDMX como un sistema interconectado. Proteger la actividad económica local y fortalecer los espacios de convivencia comunitaria resulta esencial para mantener la calidad de vida en la capital. Sólo así será posible diseñar estrategias que combinen la seguridad con el desarrollo económico y el bienestar social de sus habitantes.

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