¿Fan de un artista? Así pueden robar tus datos con falsas promociones

Una persona utiliza un teléfono inteligente, sus manos interactúan con la pantalla táctil borrosa que muestra contenido digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México emitió este sábado una alerta sobre una nueva modalidad de estafa digital, tras identificar casos en los que víctimas reciben falsas promociones de conciertos para ver a sus artistas favoritos.

Detectar este tipo de fraudes es posible si reconoces sus señales más comunes. Sigue estas recomendaciones para proteger tu información y evitar riesgos.

¿Cómo operan los ciberdelincuentes?

Las autoridades advirtieron que los estafadores crean páginas que imitan sitios oficiales de artistas o plataformas de venta de boletos. A través de esas páginas, ofrecen accesos exclusivos, convivencias o beneficios especiales para atraer a sus víctimas.

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Los mensajes de urgencia son una herramienta central del engaño. Frases como “últimas unidades” o “solo por hoy” presionan al usuario para que actúe sin verificar la autenticidad del sitio.

Un primer plano muestra el dedo de una persona presionando la barra espaciadora de un teclado virtual en la pantalla de un teléfono celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez dentro del enlace falso, la víctima llega a un formulario que solicita información confidencial. Con esos datos, los delincuentes pueden realizar compras no autorizadas, cometer robo de identidad o vaciar cuentas bancarias.

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¿Qué revisar antes de ingresar datos en línea?

La SSC-CDMX recomendó verificar siempre la dirección URL antes de introducir cualquier dato. Un sitio legítimo de compra o registro debe contar con conexión segura (https://) y coincidir exactamente con el dominio oficial del artista o la plataforma.

Las aplicaciones también son un vector de riesgo. Solo deben descargarse desde tiendas oficiales, ya que las versiones falsas pueden robar contraseñas o monitorear la actividad del dispositivo.

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Las nueve medidas de protección que recomienda la autoridad

No hay que dar clic en enlaces sospechosos recibidos por mensaje o redes sociales. Tampoco se debe compartir información personal, contraseñas ni datos bancarios en sitios no confiables.

Con lágrimas en los ojos y una expresión de angustia, una joven mira fijamente su teléfono móvil, afectada por un incidente de fraude digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La verificación en dos pasos protege las cuentas aunque una contraseña quede expuesta. Activarla en todas las plataformas reduce de forma considerable el riesgo de acceso no autorizado.

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Las promociones “demasiado buenas para ser verdad” deben tomarse como señal de alerta inmediata. Los canales oficiales de los artistas o de las plataformas autorizadas son el único lugar donde se publican ofertas legítimas.

Mantener actualizado el dispositivo, el navegador y el antivirus cierra vulnerabilidades que los ciberdelincuentes explotan con frecuencia. Las redes wifi públicas tampoco son seguras para operaciones que impliquen datos bancarios o contraseñas.

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¿Cómo reportar un fraude digital en la Ciudad de México?

Quienes detecten un sitio apócrifo o sean víctimas de alguna de estas estafas pueden comunicarse con la Policía Cibernética al 55 5242 5100, extensión 5086. También está disponible el correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx para reportes por escrito.

La unidad atiende consultas además a través de sus cuentas oficiales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX en redes sociales. La SSC subrayó que la denuncia oportuna permite actuar antes de que otros usuarios caigan en el mismo engaño.

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