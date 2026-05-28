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Tres frutas que pueden acompañar el yogurt griego para ganar masa muscular

Estos alimentos son un buen complemento para un postre lleno de proteína

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Combinar yogurt griego con frutas frescas mejora el aporte de nutrientes necesarios para el desarrollo de masa muscular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El yogurt griego es conocido por su alto contenido de proteína y su bajo nivel de azúcar, lo que lo convierte en una opción frecuente para quienes buscan aumentar masa muscular.

Combinarlo con frutas adecuadas no solo mejora su sabor, sino que aporta carbohidratos, vitaminas y antioxidantes necesarios para la recuperación y el crecimiento muscular.

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Las frutas frescas agregan variedad y nutrientes que favorecen la absorción de proteínas y la reposición de energía tras el ejercicio.

Integrar estos alimentos a la dieta diaria puede marcar la diferencia en el rendimiento y en los resultados del entrenamiento, al complementar los beneficios del yogurt griego.

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Plátano: energía rápida y potasio para el músculo

Plátanos y bananas en un mercado, diferenciando sus tipos y usos culinarios - (Imagen Ilustativa Infobae)
El plátano aporta potasio y carbohidratos que favorecen la recuperación tras el entrenamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El plátano es una fruta rica en carbohidratos de rápida absorción, ideal para acompañar el yogurt griego antes o después de entrenar. Sus nutrientes principales ayudan a reponer los niveles de glucógeno y a prevenir calambres musculares.

  • Aporta potasio, que contribuye al funcionamiento óptimo de los músculos y la recuperación después de la actividad física.
  • Su combinación con el yogurt griego favorece la síntesis de proteína y la energía disponible para el ejercicio.
  • El plátano es fácil de mezclar y su textura complementa la cremosidad del yogurt, haciendo una colación práctica y completa.

Fresas: antioxidantes y vitamina C para la reparación muscular

Imagen de fresas frescas y jugosas, símbolo de los múltiples beneficios que aportan a la salud del cerebro y el corazón según recientes investigaciones científicas.
El poder oculto de las fresas: más allá de su dulzura, un aliado inesperado para la salud cerebral y cardíaca. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las fresas son bajas en calorías y ricas en antioxidantes, lo que ayuda a proteger los músculos del daño oxidativo causado por el ejercicio intenso. Su contenido de vitamina C favorece la formación de colágeno, esencial para la salud de los tejidos.

  • Mejoran la absorción de hierro presente en otros alimentos, lo que resulta útil para la oxigenación muscular.
  • Su sabor ácido equilibra la dulzura del yogurt y aporta variedad a la alimentación diaria.
  • Las fresas contienen fibra, lo que ayuda a la digestión y al control del apetito en planes de aumento de masa muscular.

Mango: azúcar natural y aporte extra de calorías

una fruta de mango en un ambiente tropical - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El mango proporciona azúcares naturales y vitaminas que apoyan el crecimiento y la regeneración de los tejidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mango es una fruta con mayor contenido calórico y azúcares naturales, lo que la convierte en una excelente opción para quienes buscan incrementar el aporte energético sin recurrir a productos procesados. Sus vitaminas y minerales apoyan el metabolismo y la reparación de tejidos.

  • Es fuente de vitamina A y C, que contribuyen al funcionamiento del sistema inmune y al crecimiento celular.
  • El mango aporta sabor y color a los desayunos o colaciones con yogurt griego.
  • Su fácil digestión lo hace adecuado para consumir antes o después del entrenamiento, facilitando la recuperación muscular.

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