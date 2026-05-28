Declaración patrimonial 2026: Sheinbaum reporta ingresos por 1.7 millones de pesos

La presidenta Claudia Sheinbaum hizo su declaración patrimonial 2026 (Presidencia)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó su declaración patrimonial y de intereses en la modalidad de modificación correspondiente al ejercicio 2026, en la que reportó ingresos anuales netos por un millón 791 mil 441 pesos y sin cambios relevantes en su patrimonio durante el año inmediato anterior.

De acuerdo con el documento entregado ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la mandataria detalló que la mayor parte de sus ingresos provienen de su cargo público como titular del Poder Ejecutivo federal.

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La declaración indica que Sheinbaum Pardo obtuvo un ingreso anual neto de un millón 790 mil pesos derivados de su remuneración como presidenta de la República, concepto que incluye salarios, compensaciones, bonos, aguinaldo y otras prestaciones, una vez descontados los impuestos correspondientes.

Asimismo, la jefa del Ejecutivo federal reportó ingresos adicionales por mil 441 pesos provenientes de rendimientos financieros de capital.

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Sheinbaum no reportó nuevas propiedades ni vehículos

Declaración Anual 2026 de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (especial)

En el apartado relacionado con bienes patrimoniales, la presidenta no registró adquisiciones de inmuebles, vehículos o bienes muebles durante 2025, por lo que su patrimonio permaneció sin modificaciones en ese rubro.

El único inmueble que aparece en la declaración patrimonial es un departamento adquirido en diciembre de 1999 mediante crédito. El valor reportado del inmueble es de 275 mil pesos y la titularidad corresponde en un cien por ciento a la mandataria federal.

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En cuanto a vehículos, Sheinbaum mantiene registrado un automóvil Chevrolet Aveo modelo 2013, comprado de contado en octubre de 2012 por un monto de 164 mil 900 pesos.

Declara inversiones y pasivos bancarios

En la Declaración Anual 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reportó un departamento adquirido en 1999 (especial)

La presidenta también informó sobre sus instrumentos financieros y pasivos. Según la declaración, cuenta con una cuenta de cheques y un fondo de inversión en sociedades de inversión, ambos contratados con BBVA Bancomer.

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Como parte de sus obligaciones financieras, reportó una tarjeta de crédito bancaria adquirida en 2010 con la misma institución financiera. En el documento se señala un monto original registrado de cero pesos.

La presentación de estas declaraciones forma parte de las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas que deben cumplir los servidores públicos de alto nivel en México.

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Participación accionaria en empresas manufactureras

En la sección de intereses y participación empresarial, Claudia Sheinbaum declaró ser accionista en dos compañías del sector manufacturero, donde posee una participación del ocho por ciento.

Las empresas reportadas son “Eli Cami y Cia”, ubicada en el Estado de México, y “Sintacrom de México”, con sede en Guanajuato.

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La declaración de intereses tiene como propósito transparentar posibles vínculos empresariales o económicos de los funcionarios públicos para prevenir conflictos de interés durante el ejercicio de sus funciones.

La publicación de la declaración patrimonial de la presidenta ocurre en un contexto en el que el gobierno federal ha insistido en fortalecer las políticas de transparencia, combate a la corrupción y acceso a la información pública.

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Con este informe, Sheinbaum Pardo actualiza oficialmente la situación de sus bienes, ingresos e intereses económicos correspondientes al último año fiscal, conforme a los lineamientos establecidos para los servidores públicos de la administración federal.