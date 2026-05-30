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Extorsión grabada en Iztapalapa: captan a presunto miembro de la Unión Tepito exigiendo cuota a comerciante

El material, difundido en redes sociales, revela el método de extorsión y las amenazas veladas contra quienes rechazan la cuota

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El material, difundido en redes sociales, revela el método de extorsión y las amenazas veladas contra quienes rechazan la cuota
El material, difundido en redes sociales, revela el método de extorsión y las amenazas veladas contra quienes rechazan la cuota

La circulación de un video en redes sociales reveló el momento en que un joven, cuya edad oscila entre los veinte y treinta años, habría solicitado 300 pesos semanales a un comerciante en Iztapalapa, en la Ciudad de México. La exigencia, presentada como una “cuota” de la Unión Tepito, se justificó bajo el argumento de ser un “apoyo para los carnales” y fue planteada como condición para garantizar la seguridad en el sector.

Según lo registrado en la grabación, el procedimiento de extorsión mostró un esquema directo y sin rodeos. El individuo se aproximó al vendedor con una actitud cordial, comunicó la situación como una obligación ya establecida y determinó la cantidad a pagar. En el video se escucha: “Ahorita me tienes que dar la entrada de 300 pesos, hermano”, expresión que evidencia que el pago inicial no admitía negociación y debía realizarse desde el primer contacto.

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Extorsión documentada y modus operandi

El material audiovisual muestra también cómo el extorsionador justificó su acción, aclarando que respondía a órdenes superiores y que su presencia en el lugar era producto de instrucciones ajenas. La frase “Uno ya viene por órdenes de los hermanos” fue utilizada para deslindarse de responsabilidad personal y presentar la exigencia como parte de una estructura organizada.

Durante el diálogo, el joven dejó entrever la amenaza latente que acompaña este tipo de cobros. Admitió abiertamente su capacidad de dañar al comerciante si así lo quisiera, pero optó por disfrazar el acto como una contribución voluntaria. “Porque uno de querer te roba, hermano”, pronunció antes de insistir en la entrega de los 300 pesos, dejando claro que, en ausencia de pago, el riesgo de agresión o robo era real.

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Primer plano de dos manos intercambiando billetes; una mano tiene tatuajes de "La Unión" y una telaraña, mientras la otra está abierta.
Manos de un presunto extorsionador de La Unión Tepito, con tatuajes de "La Unión" y una telaraña, reciben dinero en efectivo como cuota de un comerciante en Iztapalapa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades capitalinas no emitieron, en el momento de la difusión del video, ningún comentario oficial sobre el incidente. Este tipo de casos refleja una problemática persistente en la ciudad: la extorsión a comerciantes en Iztapalapa ha sido documentada en varias ocasiones, con una concentración significativa de denuncias en esa alcaldía. No solo la Unión Tepito, sino también otros grupos criminales como Los Chemas han sido captados en video perpetrando ataques o amenazas para obligar el pago de cuotas.

Investigaciones recientes y contexto de inseguridad

En mayo de 2026, las autoridades de Ciudad de México identificaron a José Guadalupe Elías Zúñiga como el presunto líder de una red de extorsión vinculada al barrio de Tepito y a la Unión. A partir de esa identificación, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia iniciaron operativos para localizar y detener al sospechoso, señalando la existencia de una estructura criminal bien articulada detrás de estos cobros sistemáticos.

La extorsión a pequeños comerciantes en Iztapalapa representa una de las formas más directas de presión económica ejercida por organizaciones delictivas en la ciudad. El caso exhibido en el video es un ejemplo de la manera en que estos grupos mantienen el control territorial y generan ingresos a través de la intimidación, afectando la vida cotidiana de quienes buscan ganarse la vida en la zona.

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