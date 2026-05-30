Detienen al presunto feminicida de Valeria, de 15 años, en Michoacán, Alexander de 18 años

Alexander, de 18 años, sería el presunto feminicida de Valeria, de 15 años, las autoridades investigan si hay más personas involucradas Fiscalía Estatal de Michoacán

La Fiscalía de Michoacán detuvo a Alexander “N”, de 18 años, como presunto feminicida de Valeria, adolescente de 15 años que desapareció el 25 de mayo en Morelia y fue localizada sin vida un día después; la investigación sigue abierta porque las autoridades tienen datos sobre la posible participación de más personas en el asesinato.

El caso ocurre mientras el gobierno estatal sostiene que en Michoacán hubo una reducción de 41.5% en feminicidio y homicidio doloso contra mujeres entre 2015 y 2025. Aun así, de acuerdo con las cifras citadas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y abril se registraron nueve feminicidios en la entidad, lo que equivale a al menos una víctima cada 15 días.

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La detención fue dada a conocer este viernes por la Fiscalía General del Estado. El arresto ocurrió en la cabecera municipal de Tacámbaro, como parte de un operativo en el que participaron agentes de la Policía de Investigación y corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

Valeria fue vista por última vez la mañana del 25 de mayo, alrededor de las 11:30 horas, en la colonia 3 de Agosto, en Morelia. Después de perder contacto con ella, su familia presentó la denuncia ese mismo día, y por la noche se emitió la ficha de búsqueda junto con la activación de la Alerta Amber.

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Valeria, de 15 años, fue asesinada y encontrada un día después de su desaparición el 24 de mayo

La víctima fue localizada con huellas de violencia en la zona norte de Morelia

El cuerpo de la adolescente fue localizado al día siguiente en una brecha de la periferia norte y oriente de la capital michoacana, en una zona cercana a La Nopalera, entre las inmediaciones de las colonias Lomas de la Aldea y Buenos Aires. También se informó que fue hallada entre la maleza y con visibles huellas de violencia.

Según la información del caso, la víctima estaba maniatada con cinta adhesiva color café y tenía el rostro completamente cubierto con el mismo material. A partir de ese hallazgo, la Fiscalía inició las investigaciones y las autoridades municipales informaron que revisaban cámaras de vigilancia, registros telefónicos y otros indicios.

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Uno de los datos bajo análisis fue que el teléfono celular de Valeria seguía registrando actividad después de que su cuerpo ya había sido localizado. Ese elemento abrió nuevas líneas de investigación sobre lo ocurrido y sobre la posible intervención de otras personas.

Carlos Torres, fiscal de Michoacán, informó que Alexander “N” fue la última persona con la que estuvo Valeria, según cámaras. También señaló que el joven ya habría aceptado su responsabilidad.

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La Fiscalía precisó que las indagatorias continúan porque existen datos para establecer que en el asesinato habrían participado más personas. El crimen, según la información difundida, ocurrió en una zona marginada con alto consumo de drogas y narcomenudeo.

La familia denuncia que el celular habría sido usado para pedir dinero

Los padres y familiares de Valeria tenían previsto emitir un mensaje para pedir respeto a la memoria de su hija. También informaron que el detenido habría permanecido en posesión del teléfono de la adolescente para exigirles fuertes cantidades de dinero.

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La captura de Alexander “N” no cerró el caso para familiares, activistas y colectivas feministas. La exigencia pública se mantiene centrada en que el delito no quede impune y en que se esclarezca si hubo más responsables.

Para este sábado 30 de mayo, organizaciones feministas, activistas defensores de derechos humanos y familiares convocaron a una marcha en la capital michoacana. La movilización saldrá a las 17:00 horas de la Plaza José María Morelos con dirección a Palacio de Gobierno.

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La protesta busca exigir justicia para Valeria y presionar a las autoridades para que el crimen se investigue a fondo. La convocatoria surge en medio de la indignación que ha generado el asesinato de la adolescente en el estado.

La Fiscalía de Michoacán detuvo en Tacámbaro a Alexander “N”, de 18 años, como presunto feminicida de Valeria, de 15 años.

Valeria desapareció el 25 de mayo en Morelia y fue localizada sin vida al día siguiente, maniatada y con huellas visibles de violencia.

La investigación sigue abierta por la posible participación de más personas y este sábado 30 de mayo habrá una marcha para exigir justicia.