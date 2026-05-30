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Glosario de comida mexicana para turistas del Mundial 2026: qué es cada platillo y dónde probarlo

Si llegas al Mundial sin saber qué es cada cosa, este glosario es tu punto de partida: qué es cada platillo, de dónde viene y dónde lo encuentras mejor

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Variedad de platillos mexicanos: elote asado, pozole rojo, tlayuda, tostadas de pollo y frijol, taco de chorizo y mole, sobre mesa de madera.
Además del futbol, los turistas podrán disfrutar de una de las mejores gastronomías del mundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los miles de aficionados que viajan a la Copa Mundial de la FIFA 2026, la verdadera acción no solo estará en las canchas del Estadio Ciudad de México, el Estadio Guadalajara o el Estadio Monterrey: el otro gran campeonato se juega en los platos.

La gastronomía mexicana es considerada como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, y entender su lenguaje es vital para sobrevivir (y disfrutar) entre partido y partido, principalmente para los turistas.

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Para que no te pierdas entre tanta variedad, aquí tienes la guía definitiva de los clásicos indispensables, algunas “joyas ocultas” que debes añadir a tu radar y recetas exprés para entender su magia.

De la tortilla al mole: los platillos que todo turista debería conocer

1. El Taco

  • ¿Qué es? La base de la vida en México. Cualquier ingrediente envuelto en una tortilla de maíz blanda. Los más famosos para los turistas son los tacos al pastor (carne de cerdo marinada en axiote, cocinada en un trompo giratorio y servida con piña, cilantro y cebolla).
  • ¿De dónde viene? Se consume en todo el país desde la época prehispánica, pero el concepto “al pastor” se perfeccionó en el centro de México con influencia de la migración libanesa.
Primer plano de una mujer exprimiendo lima sobre dos tacos al pastor, con salsa en sus labios y barbilla, en un ambiente exterior de comida.
Son de los más famosos en nuestro país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. La Tostada

  • ¿Qué es? Una tortilla de maíz crujiente (frita o deshidratada al comal) que sirve como base para colocar ingredientes encima: frijoles, pollo deshebrado, crema, lechuga, queso y salsa.
  • ¿De dónde viene? Consumida a nivel nacional, es el recurso perfecto para aprovechar las tortillas del día anterior.
Tostada de picaña de rubia gallega y tuétano a la brasa rallado (Restaurante OME)
Es una variante del taco, pero que acompaña a platillos diferentes. (Restaurante OME)

3. La Tlayuda

  • ¿Qué es? Mal llamada “la pizza mexicana”. Es una tortilla de maíz enorme (de unos 30 cm de diámetro), semi-tostada, untada con asiento (grasa de cerdo), frijoles negros refritos, col, queso Oaxaca (quesillo) y carnes como tasajo o cecina.
  • ¿De dónde viene? Del estado de Oaxaca, la capital gastronómica del sur del país.
Antojitos mexicanos poco conocidos: Tetela Chancla Itacate Molote Petrolera Tlayuda Chilapitas Memelas Panucho
El maíz es la base de toda comida mexicana. (Foto: Facebook/tlayuda Mexicuban)

4. El Pozole

  • ¿Qué es? Un caldo espeso hecho a base de granos de un maíz especial llamado cacahuazintle. Se sirve con carne de cerdo o pollo y se personaliza en la mesa con lechuga, rábanos, cebolla, orégano, chile en polvo y gotas de limón.
  • ¿De dónde viene? De las regiones del centro y Guerrero. Tiene un origen prehispánico ritual muy profundo.
Este platillo tradicional debe prepararse de manera natural para potencializar sus beneficios para la salud. Foto: (iStock)
Este platillo tradicional debe prepararse de manera natural para potencializar sus beneficios para la salud. Foto: (iStock)

5. El Elote y Esquites

  • ¿Qué es? El maíz en su versión callejera más pura. El elote es la mazorca entera cocida o asada en un palo; los esquites son los granos cortados y servidos en un vaso con su caldo. Ambos llevan mayonesa, queso rallado, limón y chile en polvo (¿del que pica o del que no pica?).
  • ¿De dónde viene? Un clásico del street food de todo el país.
Platillos típicos mexicanos en ambiente festivo - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Es uno de los antojitos mexicanos más queridos por los locales, por lo que es de los más recomendados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

6. El Mole

  • ¿Qué es? Una de las salsas más complejas del mundo. Se elabora con una mezcla de chiles secos, especias, semillas, frutos y, crucialmente, un toque de chocolate oscuro. Se sirve tradicionalmente bañando piezas de pollo o pavo.
  • ¿De dónde viene? Principalmente de Puebla y Oaxaca.
Fotografía de un platón de cerámica con enchiladas de mole oscuro, cubiertas con ajonjolí y aros de cebolla. Acompaña arroz blanco y frijoles negros en cazuela.
La combinación de ingredientes tienen como resultado uno de los platillos más complejos y representativos de nuestro país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Platillos obligatorios para el Mundial 2026

Para que tu experiencia mundialista sea completa, tienes que buscar estos tres clásicos locales de las tres ciudades sede:

  • Torta Ahogada (Guadalajara): Un pan típico de la región (birote salado, crujiente por fuera y suave por dentro) relleno de carnitas de cerdo y “ahogado” por completo en una salsa picante de chile de árbol y jitomate.
  • Chilaquiles (CDMX): Totopos (trozos de tortilla frita crujiente) bañados en salsa verde o roja caliente, cubiertos de crema, queso, cebolla y acompañados de huevo o pollo. Es el desayuno nacional por excelencia.
  • Cabrito (Monterrey): Cría de la cabra (de no más de 40 días de nacida) cocinada lentamente a las brasas o a la leña. La carne queda increíblemente suave y tierna.
tortas: guacamaya, guajolota, cemita, torta de chilaquiles, ahogada y torta de cochinita
Este es el platillo típico de tierras tapatías, aunque puede ser incómodo para los visitantes debido al picor. (Foto: Twitter/@dk1250)

Dónde comer bien y barato en CDMX, Monterrey y Guadalajara durante el Mundial

Si vas a asistir a los estadios o planeas vivir la fiesta en las pantallas gigantes de los FIFA Fan Festivals oficiales, estas son las zonas clave para comer como un local sin gastar una fortuna.

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Ciudad de México (Sede del Estadio Azteca)

  • Dónde ir: El FIFA Fan Festival estará en el mismísimo Zócalo capitalino. A solo unas calles del centro, visita el Mercado de San Camilito (junto a la Plaza Garibaldi) para probar pozole de madrugada. Si vas rumbo al Estadio Azteca, haz una parada en el centro histórico de Coyoacán (Mercado de Coyoacán) para comer tostadas monumentales por pocos pesos o tacos de canasta a las afueras del metro.

Guadalajara (Sede del Estadio Akron)

  • Dónde ir: El ambiente oficial estará en el centro de la ciudad. Para comer bien y barato, el Mercado San Juan de Dios (el mercado techado más grande de América Latina) es el paraíso. Ahí encuentras tortas ahogadas, esquites y birria a precios hipercompetitivos. En los alrededores de la Plaza de la Liberación, busca los puestos de elotes y esquites por la tarde.

Monterrey (Sede del Estadio BBVA)

  • Dónde ir: El FIFA Fan Festival se monta en el icónico Parque Fundidora. A pocos minutos de ahí, el centro de la ciudad ofrece las famosas “tacos de trompo” (la versión regia del pastor). Para comer rico, barato y en un ambiente muy norteño, visita el Mercado Juárez, ideal para probar un buen caldo de res o tacos de barbacoa de res por la mañana antes de que empiece el fútbol.

Es importantes que sepas que si un puesto callejero está lleno de locales de pie comiendo apurados, esa es la mejor certificación de calidad, frescura y buen precio que vas a encontrar.

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