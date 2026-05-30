México

Reconocen a Nodal como símbolo en CDMX tras concierto en la Monumental Plaza de Toros

El cantautor se presentó ante más de 40 mil personas en una noche marcada por la participación de su esposa, Ángela Aguilar

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La noche del sábado, tras su presentación en la Monumental Plaza de Toros México, el cantautor sonorense recibió un reconocimiento a su trayectoria de parte de Luis Mendoza Acevedo, alcalde de la Benito Juárez.

Christian Nodal ahora es un símbolo de la Ciudad de México. La noche del sábado, tras su presentación en la Monumental Plaza de Toros México, el cantautor sonorense recibió un reconocimiento a su trayectoria de parte de Luis Mendoza Acevedo, alcalde de la Benito Juárez.

A través de las cuentas oficiales de la alcaldía, se difundió un video del encuentro entre Nodal y el alcalde del PAN.

“Fue un gusto recibir en la @BJAlcaldia a Christian Nodal, gran exponente de la música regional mexicana. Reconocemos su trayectoria artística. Desde ‘La México’ tuve el honor de entregarle la escultura de El Venado en arte huichol, símbolo de identidad, orgullo y del espíritu que representa a Benito Juárez”, se indica la publicación.

Ángela Aguilar, esposa del artista, también estuvo presente. Esa noche, la hija de Pepe Aguilar subió al escenario para interpretar un tema junto a Nodal en el marco de su segundo aniversario de relación que comenzó en Roma, Italia.

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Un hombre tatuado con gafas de sol y una mujer con chaqueta de mezclilla observan a otro hombre entregar un alebrije morado en un evento
Christian Nodal, acompañado por Cazzu, recibe un colorido alebrije artesanal de manos de un organizador, en un evento donde se aprecia un distintivo arreglo floral. (Alcaldía Benito Juárez: X)

Ángela Aguilar y Christian Nodal derraman miel en ‘La México’

El concierto de Christian Nodal en la Plaza de Toros México marcó una noche donde el regional mexicano y el pop cruzan historias personales y canciones con guiños al público. La aparición de Ángela Aguilar en el escenario transformó el show en una celebración pública de su relación.

Ángela cantó con Nodal durante la prensentación del sonorense en la Plaza de Toros CDMX (boletostefaltansobran/TikTok)

En la recta final del concierto, Nodal ofreció un homenaje a Vicente Fernández y repasó sus éxitos más conocidos, como “Adiós amor”. Durante el dueto con Ángela Aguilar, la intérprete repite en voz alta: “Porque eres mi esposo, Christian”, mientras el público respondió con ovaciones. Antes de dejar el escenario, Aguilar besó en varias ocasiones a Nodal y se despidió del público. Nodal, por su parte, comentó: “Ojalá encuentren al amor de su vida así como yo”.

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