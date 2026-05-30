México

Francesa compara la CDMX con París y asegura que la capital francesa tiene su propio Tepito

La creadora de contenido sorprendió a miles de usuarios al encontrar similitudes entre algunos de los lugares más conocidos de ambas ciudades

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La creadora de contenido destacó similitudes culturales y urbanas entre ambas ciudades.

Las comparaciones entre países suelen generar conversación en redes sociales, pero pocas han llamado tanto la atención como la realizada por una creadora de contenido francesa que decidió establecer paralelismos entre distintos puntos de la Ciudad de México y algunos de los sitios más representativos de París.

La influencer, identificada en redes como Chiara.igoe.es, compartió un video que rápidamente acumuló miles de reproducciones gracias a una premisa que despertó la curiosidad de usuarios mexicanos y franceses: mostrar qué lugares de la capital gala podrían recordar a diversas zonas de la CDMX.

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(Captura de pantalla)
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Durante la grabación, la joven comenzó explicando que quienes disfrutan recorrer el Centro Histórico probablemente se sentirían cómodos visitando Châtelet, una de las áreas comerciales más concurridas de París.

“Vamos a comparar lugares de la Ciudad de México con París. Si te gusta ir al centro histórico, te gustaría ir a Châtelet. Hay muchísimas tiendas, cosas baratas, puedes encontrar de todo allá”, comentó.
(Captura de pantalla)
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La creadora también señaló similitudes entre Paseo de la Reforma y la famosa avenida de los Campos Elíseos, además de relacionar la exclusiva zona de Masaryk con Avenue Montaigne, conocida por albergar algunas de las marcas de lujo más importantes del mundo.

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En su recorrido virtual, también encontró equivalencias para otros sectores de la capital mexicana. Según explicó, quienes frecuentan Las Lomas de Chapultepec podrían identificarse con el distrito 16 de París, mientras que los habitantes de Iztapalapa tendrían un punto de referencia en el denominado distrito 93.

La comparación continuó con algunas de las zonas favoritas de jóvenes y turistas en la Ciudad de México.

(Captura de pantalla)
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“Si te gusta mucho ir a la Roma o a la Condesa, te encantaría ir au Marais. Ahí es como la misma vibra, mucho street art y también tiendas, cafés, etcétera”, afirmó.
(Captura de pantalla)
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Asimismo, consideró que los amantes de Coyoacán y del tradicional Bazar Sábado encontrarían una experiencia similar en Montmartre, barrio reconocido por su ambiente artístico, calles históricas y expresiones culturales.

La parte que más comentarios generó fue la referencia a Tepito. Después de mencionar que Santa Fe podría compararse con La Défense por su concentración de edificios corporativos y oficinas, lanzó la afirmación que terminó por viralizar el contenido.

(Captura de pantalla)
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“Y finalmente, si te gusta ir a Tepito, te encantaría ir a Clignancourt, es la misma vibra”, aseguró.

Las reacciones no tardaron en aparecer. Mientras algunos usuarios celebraron la creatividad de la comparación y coincidieron con varias observaciones, otros debatieron sobre qué tan acertadas eran las equivalencias. Lo cierto es que el video logró captar la atención de miles de personas y abrió una conversación sobre las similitudes culturales, comerciales y urbanas que pueden encontrarse entre dos de las ciudades más visitadas del mundo.

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