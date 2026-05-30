Así fue el guiño de Ángela Aguilar a su boda en Roma durante el concierto de Nodal en la Plaza de Toros

(IG /lamexicomonumental)

Ángela Aguilar volvió a ser tendencia luego de soltar un sutil guiño a su boda en Roma durante el concierto de Christian Nodal en la Plaza de Toros México, el pasado 29 de mayo.

¿Qué hizo Ángela Aguilar?

Un video difundido por la cuenta de Instagram de La México Monumental captó el momento.

Durante la presentación de Christian Nodal, Ángela Aguilar se mezcló entre el público, acompañada por varios imitadores del cantante.

En el video viral, la joven sostiene su mano frente a las cámaras y deja ver el anillo de bodas, mientras sonríe y bromea con los asistentes. La escena fue captada justo después de que, en el escenario, Nodal hiciera una discreta referencia a Roma durante una de sus canciones.

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La cantante Ángela Aguilar aparece en el centro de un grupo de cinco hombres que visten sombreros vaqueros y atuendos oscuros. Los hombres poseen rasgos faciales y estilos que recuerdan a Christian Nodal. La escena transcurre en un recinto con público masivo en el fondo, iluminado por luces de escenario. Aguilar sonríe a la cámara mientras posa y muestra su mano izquierda, donde se aprecia un anillo en uno de sus dedos.

Y es que, la fecha del concierto coincidió con el aniversario de su boda en Roma, hecho que no pasó desapercibido para los fans en redes sociales.

En Instagram se leyeron algunos comentarios de los fans de la artista como:

“Que hermosa y que bonita forma de celebrar su segundo aniversario de su boda en Roma. Yo me voy y me caso contigo a lo christian Nodal”.

“No entendía el contexto, pero ya que lo entendí me encantó”.

(CAptura de pantalla)

Un aniversario marcado por la boda en Roma

La relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar llegó a los titulares internacionales en 2024, cuando la pareja celebró una boda espiritual privada en Roma.

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El evento fue objeto de controversia tras la filtración de imágenes donde se les veía juntos en dicha parte del mundo, pues en aquel entonces no se sabía que tenían una relación y la separación entre Nodal y Cazzu era sumamente reciente.