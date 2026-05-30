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Salió por una cartulina y no regresó: así desapareció Michelle Itzayana, de 15 años, estudiante de la UAEM

La adolescente fue vista en Yautepec, Morelos el 24 de mayo

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Michelle Itzayana, de 15 años, desapareció en Yautepec, Morelos
Michelle Itzayana, de 15 años, desapareció en Yautepec, Morelos

La desaparición de Michelle Itzayana Fuentes UAEM el 24 de mayo mantiene en búsqueda a su familia, a la comunidad universitaria de Morelos y a las autoridades, después de que la estudiante de 15 años salió de su casa en Yautepec para comprar una cartulina y no regresó. El caso abrió una investigación formal y detonó movilizaciones estudiantiles porque la menor forma parte del Sistema Universitario de Educación Mixta de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

A varios días de los hechos, la familia mantiene una búsqueda propia en la colonia Álvaro Leonel, en el municipio de Yautepec, mientras las autoridades ya difundieron una ficha de búsqueda con los datos de identificación de la adolescente. La exigencia central de sus allegados es que la Fiscalía de Morelos agilice las indagatorias para establecer qué ocurrió y reconstruir sus últimos movimientos.

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La última vez que Michelle Itzayana Fuentes Calderón fue vista, salió de su vivienda alrededor de las 12:50 horas para comprar material escolar. Desde ese momento se perdió toda comunicación con ella y comenzó la localización por parte de sus familiares.

Kimberly Calderón Montero, hermana de la adolescente, informó que el último contacto con Michelle ocurrió el mismo día de la desaparición, cuando salió a comprar una cartulina para hacer una tarea. Después de eso, dijo, ya no volvieron a saber de ella.

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La familia y la UAEM mantienen seguimiento del caso

La desaparición fue denunciada ante las autoridades correspondientes, que iniciaron una investigación para tratar de establecer qué pasó con la estudiante. Las diligencias buscan reconstruir sus desplazamientos antes de que se perdiera el contacto.

Uno de los datos que más inquieta a la familia es que, según lo dicho por su hermana, Michelle no tenía experiencia usando transporte público. Ese elemento es considerado relevante dentro de las investigaciones, aunque hasta ahora no se ha informado de manera pública sobre indicios concluyentes de su paradero.

La UAEM confirmó que mantiene contacto permanente con la familia y con las instancias encargadas del caso. En un comunicado institucional, la universidad expresó solidaridad con los familiares y aseguró que da seguimiento a las acciones emprendidas por las autoridades responsables.

La institución también indicó que continuará acompañando a la comunidad universitaria mientras avanzan las diligencias. Ese respaldo adquirió una dimensión adicional porque la madre de Michelle, Yéssica Calderón Segura, es académica de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática de la propia universidad.

Las protestas se extendieron en Cuernavaca y Yautepec

La desaparición de la estudiante provocó muestras de apoyo de alumnos, docentes y trabajadores universitarios, que han difundido la ficha de búsqueda y participado en actividades para mantener visible el caso. La presión pública creció ante la falta de información sobre su ubicación.

La secretaria general de la universidad, María Delia Adame Arcos, reiteró la postura institucional de respeto al desarrollo de las investigaciones y señaló que la universidad seguirá colaborando dentro del ámbito que le corresponde. La línea oficial ha sido acompañar a la familia y respaldar los esfuerzos dirigidos a localizar a la menor.

Estudiantes de la universidad realizaron movilizaciones para exigir avances en la búsqueda. Las protestas y recorridos se llevaron a cabo en Cuernavaca y Yautepec, con participación de compañeros de la adolescente, familiares y ciudadanos.

El caso sacudió a la comunidad universitaria no solo por la edad de la menor, 15 años, sino por su vínculo directo con el sistema educativo de la universidad y con una docente de la misma institución. Esa combinación convirtió la desaparición en un asunto de alta visibilidad dentro del entorno académico de Morelos.

La solicitud de apoyo ciudadano sigue vigente para aportar cualquier información que pueda ayudar a su localización. Hasta el momento, la búsqueda de Michelle Itzayana Fuentes Calderón continúa sin que se haya informado públicamente de un resultado concluyente.

  • Michelle Itzayana Fuentes Calderón, estudiante de 15 años, desapareció el 24 de mayo de 2026 tras salir de su casa en Yautepec para comprar una cartulina.
  • La Fiscalía de Morelos abrió una investigación, emitió una ficha de búsqueda y la familia realiza recorridos propios en la colonia Álvaro Leonel.
  • La UAEM mantiene contacto con la familia, mientras estudiantes y ciudadanos se movilizan en Cuernavaca y Yautepec para exigir avances.

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