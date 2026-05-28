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El error que cometes al limpiar el inodoro y que hace que los gérmenes se queden aunque uses cloro

Una limpieza efectiva depende de un paso previo que muchos omiten

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Primer plano de un inodoro blanco impecable con la tapa abierta y dos manos con guantes amarillos de limpieza acercándose, en un baño luminoso.
El baño es uno de los espacios de mayor riesgo sanitario en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Limpiar el baño es una de las tareas domésticas que más se asocia con la higiene, pero hacerla mal puede otorgar una falsa sensación de seguridad.

Usar cloro no garantiza que el inodoro quede libre de gérmenes, y la razón tiene que ver con algo que ocurre antes de abrir la botella.

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La Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México, en su material de Saneamiento Básico, señala que el baño es uno de los espacios de mayor riesgo sanitario en el hogar, porque es donde se depositan las excretas humanas.

Heces y orina contienen microorganismos patógenos que pueden contaminar superficies, agua y alimentos, y provocar enfermedades diarreicas agudas.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Limpiar el baño correctamente es una práctica directamente vinculada con la salud de quienes habitan el espacio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El manejo inadecuado de esos desechos, precisa la agencia, es la principal fuente de enfermedades diarreicas, que se transmiten por la vía ano-mano-boca.

Por eso la limpieza del inodoro no es solo una cuestión estética, sino una práctica directamente vinculada con la salud de quienes habitan el espacio.

Limpiar y desinfectar son dos pasos distintos, y omitir el primero es el error más común

La Agencia de Protección Sanitaria establece una distinción que suele pasarse por alto: limpieza es quitar la suciedad visible; desinfección es reducir los microorganismos a un nivel que no comprometa la salud.

Hacer solo una de las dos no basta, y la mayoría de las personas salta directo a la segunda sin notarlo.

Primer plano de una mano rociando vinagre blanco desde un pulverizador alrededor de la base de un inodoro blanco brillante sobre suelo de baldosas grises.
Ventilar el baño reduce la humedad y complementa el efecto del cloro sobre los microorganismos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cloro es un desinfectante de uso general comúnmente utilizado por su capacidad de eliminar una amplia gama de microorganismos.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en su Manual Técnico-Administrativo (clave C.R. 11-2015), lo incluye entre los productos de uso general para la higiene de sanitarios, tanto en unidades médicas como en espacios domésticos.

Por qué el cloro no siempre elimina las bacterias

Cuando hay materia orgánica en la superficie —heces, orina, residuos de papel—, el cloro reacciona con esos residuos antes de llegar a las bacterias.

La materia orgánica lo inactiva y protege a los microorganismos, que sobreviven aunque la superficie huela a limpio, de acuerdo con el Manual del IMSS.

Un inodoro con acabado liso y en buen estado es más fácil de desinfectar correctamente.(Imagen Ilustrativa Infobae)
Un inodoro con acabado liso y en buen estado es más fácil de desinfectar correctamente.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La Agencia de Protección Sanitaria de la CDMX apunta en la misma dirección: el desinfectante solo es plenamente eficaz cuando la superficie ya está libre de suciedad.

Aplicar cloro directamente sobre el inodoro sin limpiar antes es el error más frecuente y el que explica por qué los gérmenes persisten.

Cómo limpiar correctamente el inodoro

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) documenta la técnica de los “tres baldes” difundida por la Secretaría de Salud: primero limpiar con agua tibia y detergente suficiente para generar espuma, luego enjuagar con agua limpia y al final aplicar la solución clorada sobre las superficies y dejar secar sin enjuagar.

El orden no es opcional y saltarse cualquier paso compromete el resultado, de acuerdo con las instituciones.

Infografía con ilustraciones sobre la limpieza del inodoro en tres pasos: lavado con detergente, enjuague y aplicación de solución clorada. Incluye texto explicativo de factores clave.
Infografía que detalla el método de los "tres baldes" para la limpieza y desinfección efectiva del inodoro, según recomendaciones de Salud, PROFECO e IMSS, destacando orden, concentración y tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El procedimiento del IMSS añade que la concentración y el tiempo de contacto también determinan el resultado.

Una solución demasiado diluida pierde potencia, y si se enjuaga antes de que el desinfectante actúe, el proceso queda incompleto.

Otros factores que permiten que los gérmenes sobrevivan

Dos condiciones físicas dificultan la desinfección, según la Agencia de Protección Sanitaria y el Manual del IMSS: las superficies irregulares y las biopelículas.

En grietas juntas o superficies porosas, el cloro no penetra de manera uniforme y deja zonas sin desinfectar.

Baño con azulejos beige, lavabo blanco con grifo cromado y sarro, inodoro con tapa levantada y manchas de sarro, ambientador en enchufe y ventana.
El cloro pierde eficacia si se aplica sobre una superficie que no fue limpiada antes con agua y detergente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas bacterias forman capas protectoras sobre superficies húmedas que reducen la penetración del desinfectante. Por eso la Agencia de Protección Sanitaria recomienda que el inodoro tenga acabado liso y esté en buen estado estructural.

La ventilación del espacio también forma parte del protocolo: reduce la humedad que favorece la proliferación microbiana y complementa el efecto del cloro, según las autoridades.

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