Más allá del olor: el grave riesgo que oculta tu bote de basura

Un bote de basura doméstico puede convertirse en una fuente activa de agentes dañinos para la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada semana, miles de hogares almacenan su basura durante días antes de sacarla. Lo que ocurre dentro del bote y en el aire alrededor en ese lapso es lo que tres estudios científicos publicados entre 2024 y 2025 se dedicaron a documentar.

Los resultados apuntan a un riesgo que va más allá de los malos olores: bacterias patógenas que se reactivan, se aerosolizan y, con exposición crónica, alcanzan el torrente sanguíneo.

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Las bacterias del bote se aerosolizan y flotan en el aire del hogar, donde pueden inhalarse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El peligro invisible de acumular la basura

Un estudio publicado en la revista Environmental Research (Investigación Ambiental), una de las revistas científicas líderes en temas de salud pública, analizó la distribución y supervivencia de patógenos en los distintos componentes de los residuos domésticos.

Los investigadores detectaron Staphylococcus aureus, Salmonella y bacterias hemolíticas (que destruyen a los glóbulos rojos) en todos los tipos de basura examinados.

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El comportamiento temporal de esas bacterias es el dato que más directamente afecta el manejo doméstico: su actividad cae a las 24 horas de almacenamiento, pero se reactiva dentro de la primera semana.

La exposición crónica a bioaerosoles se asocia con un 35% más de riesgo de infarto, derrame cerebral e insuficiencia cardíaca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un bote que parece inofensivo al segundo día puede volver a ser una fuente activa de patógenos antes de que llegue el camión de basura.

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El análisis del mismo estudio identificó el origen más contaminante: el plástico y papel con restos de comida representa el 19.93% de los bioaerosoles generados, que son partículas biológicas pequeñas que flotan en el aire.

Envases de yogur sin enjuagar, bolsas con residuos de alimentos, cajas con grasa. No es la cáscara de fruta ni los restos de comida directos los que más contaminan el aire, sino el empaque que los contuvo.

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El plástico y papel con restos de comida provocan bioaerosoles dañinos dentro del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué le hace al corazón y a las arterias respirar ese aire

Un estudio publicado en la revista Advanced Science (Ciencia Avanzada) en 2024, documentó que los bioaerosoles del bote de basura se inhalan como partículas PM2.5 —las mismas asociadas a la contaminación vehicular— y alcanzan el torrente sanguíneo, donde activan un proceso de inflamación crónica.

Los investigadores analizaron datos de 8,144 personas de 45 años o más. Quienes vivían con mayor exposición a bioaerosoles registraron un 35% más de riesgo de sufrir infarto, derrame cerebral o insuficiencia cardíaca frente a quienes tenían la menor exposición.

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Los residuos domésticos almacenados más de una semana reactivan bacterias como la Salmonella. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado se mantuvo después de ajustar por edad, sexo, tabaquismo, índice de masa corporal e historial de enfermedades crónicas.

En experimentos con ratones, los bioaerosoles activan la proteína NF-κB, que regula la respuesta inmune. Cuando se activa de forma sostenida, genera inflamación, activa genes de envejecimiento celular y produce arterias más gruesas y menos elásticas.

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Por qué los pulmones también están en riesgo

Una revisión sistemática publicada en la revista Environmental Pollution (Contaminación Ambiental), en enero de 2024, consolidó la evidencia disponible sobre bioaerosoles y enfermedades respiratorias.

El análisis calculó un riesgo relativo de desarrollar enfermedades respiratorias en personas expuestas a bioaerosoles frente a grupos que no.

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Enjuagar los envases antes de tirarlos es una de las medidas más efectivas para reducir la contaminación bacteriana en el aire del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis encontró además una relación entre la concentración de bioaerosoles bacterianos y el daño pulmonar: a mayor exposición, mayor daño. No existe un umbral por debajo del cual la exposición sea inofensiva, de acuerdo con los especialistas.

Qué debes hacer con tu bote de basura, según la ciencia

Los investigadores del estudio de Investigación Ambiental concluyen que sus hallazgos pueden proporcionar orientación para el control de bioaerosoles durante el manejo de residuos.

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De su análisis se desprenden las medidas más concretas:

Enjuagar los envases antes de tirarlos. El plástico y papel contaminados con Lavar un envase de yogur o una caja con grasa antes de desecharlos reduce directamente esa fuente. El plástico y papel contaminados con restos de comida son la principal fuente de bioaerosoles identificada.de yogur o una caja con grasareduce directamente esa fuente. No dejar pasar más de una semana sin sacar la basura. La reactivación bacteriana documentada ocurre dentro de los primeros siete días. Vaciar el bote antes de ese plazo interrumpe el ciclo, de acuerdo con los datos proporcionados por la institución. Mantener el bote tapado y limpiar el área donde se guarda. Los bioaerosoles no solo flotan en el aire: el estudio documentó que se depositan en las paredes del espacio donde se almacena la basura. La exposición no termina cuando se cierra la tapa. Los bioaerosoles no solo flotan en el aire: el estudio documentó que se depositan en lasdonde se almacena la basura. La exposición no termina cuando se cierra la tapa.

Estudios de investigación ambiental establecen medidas sencillas para reducir la exposición a bioaerosoles durante la gestión del bote de basura en el hogar. Estas acciones previenen riesgos invisibles, según hallazgos recientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)