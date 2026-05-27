Los mejores consejos para evitar una lesión en las piernas haciendo sentadilla libre y ganar masa muscular

Integrar calentamiento específico previo a la rutina minimiza la probabilidad de distensiones y molestias musculares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sentadilla libre es uno de los ejercicios más utilizados para fortalecer las piernas y los glúteos. Su popularidad se debe a que involucra varios grupos musculares y permite trabajar con el peso corporal o con carga adicional. Sin embargo, la ejecución incorrecta puede provocar lesiones en rodillas, tobillos o espalda baja.

El riesgo de lesión aumenta cuando se omite el calentamiento, se usan pesos excesivos o se descuida la técnica. Un enfoque preventivo permite aprovechar los beneficios de la sentadilla libre sin exponer las articulaciones ni los músculos a daños innecesarios. La prevención depende tanto de la preparación previa como de la atención a los detalles durante el movimiento.

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Calentamiento adecuado antes de la sentadilla

El control de la postura durante la sentadilla libre reduce el riesgo de lesiones en rodillas y columna lumbar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calentamiento es esencial para preparar las piernas y las articulaciones antes de cualquier rutina de fuerza. Saltarse esta fase incrementa la probabilidad de sufrir distensiones o esguinces.

Realizar movimientos articulares en cadera, rodillas y tobillos mejora la movilidad.

Ejercicios como sentadillas sin peso, desplantes y saltos suaves elevan la temperatura muscular y activan el sistema nervioso.

Dedicar de 5 a 10 minutos al calentamiento ayuda a prevenir molestias durante la rutina principal.

Técnica correcta durante la ejecución

La alineación de las rodillas con la punta de los pies favorece la estabilidad articular durante el ejercicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La seguridad en la sentadilla libre depende de factores como la alineación corporal y la profundidad del movimiento. Una mala postura puede afectar las rodillas y la columna.

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Mantener la espalda recta y el pecho elevado reduce la presión sobre la zona lumbar.

Colocar los pies a la altura de los hombros y distribuir el peso en toda la planta del pie da estabilidad.

Evitar que las rodillas sobrepasen la punta de los pies ayuda a proteger la articulación.

Progresión y control de la carga

La progresión gradual en el aumento de peso ayuda a fortalecer los músculos sin sobrecargar las articulaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aumentar el peso sin respetar la capacidad personal es una de las principales causas de lesiones. La progresión controlada permite fortalecer los músculos sin forzar las articulaciones.

Empezar con el propio peso corporal y subir la carga de manera gradual facilita la adaptación al ejercicio.

Añadir repeticiones antes que peso es una estrategia segura para ganar fuerza.

Escuchar las señales del cuerpo y descansar ante cualquier molestia previene el sobreentrenamiento y las lesiones.