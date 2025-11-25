México

Los ejercicios que sí funcionan para fortalecer las rodillas, disminuir el dolor articular y evitar lesiones

La actividad física también favorece la lubricación natural de la articulación y estimula la circulación sanguínea en la zona, promoviendo la recuperación y el mantenimiento de los tejidos

Guardar
Las rodillas suelen ser una
Las rodillas suelen ser una de las articulaciones más afectadas con la edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fortalecer las rodillas mediante ejercicios específicos es fundamental para preservar la salud articular y prevenir el desgaste y el dolor en la zona.

El entrenamiento adecuado de los músculos que rodean la rodilla —principalmente cuádriceps, isquiotibiales y glúteos— mejora la estabilidad, distribuye mejor las cargas y reduce la presión directa sobre la articulación.

El fortalecimiento muscular ayuda a absorber el impacto durante actividades diarias y deportivas, lo que disminuye el riesgo de lesiones como esguinces, distensiones y daños en los ligamentos o meniscos.

Además, una musculatura fuerte evita que el cartílago y otras estructuras articulares sufran un desgaste prematuro, lo que contribuye a prevenir afecciones como la artrosis.

Esta combinación de factores permite reducir el dolor y mejorar la funcionalidad de la rodilla a largo plazo.

Los ejercicios en la zona
Los ejercicios en la zona son vitales para fortalecer las rodillas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos son lo ejercicios más efectivos para la salud de las rodillas

Existen ejercicios recomendados por especialistas en medicina deportiva y fisioterapia que ayudan a fortalecer las rodillas, reducir el dolor articular y prevenir lesiones. A continuación, algunos ejemplos basados en evidencia:

1. Elevación de pierna recta en decúbito supino

  • Acostado boca arriba, una pierna extendida y la otra flexionada.
  • Elevar la pierna extendida a unos 40 cm, mantener unos segundos y bajar lentamente.
  • Repeticiones: 3 series de 10–15 repeticiones por pierna.
(Proet Ejercicio Terapéutico)
(Proet Ejercicio Terapéutico)

2. Sentadillas asistidas (con silla o apoyo)

  • Pararse con los pies separados al ancho de caderas.
  • Flexionar las rodillas y bajar hasta casi sentarse, manteniendo la espalda recta y sin que las rodillas pasen la punta de los pies.
  • Volver a subir a la posición inicial con control.
  • Repeticiones: 3 series de 10–12 repeticiones.
Un hombre y una mujer
Un hombre y una mujer realizan ejercicios de sentadillas frente a frente en un gimnasio bien iluminado y equipado. La imagen resalta la importancia del trabajo en equipo y la motivación mutua para mantener un estilo de vida saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Puente de glúteos

  • Acostado boca arriba con las rodillas flexionadas y los pies apoyados.
  • Elevar las caderas alineando rodillas, cadera y hombros.
  • Mantener unos segundos y bajar de manera controlada.
  • Repeticiones: 3 series de 10–15 repeticiones.
(Crédito: Freepik)
(Crédito: Freepik)

4. Step-ups (subidas a escalón o banco bajo)

  • Subir y bajar alternando las piernas en un escalón bajo.
  • Mantener el abdomen firme para proteger la zona lumbar.
  • Repeticiones: 3 series de 10 repeticiones por pierna.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

5. Abducción de cadera en posición lateral

  • Acostado de lado, elevar la pierna superior sin girar la cadera.
  • Repeticiones: 3 series de 12 repeticiones por lado.

6. Estiramientos de cuádriceps e isquiotibiales

  • Realizar estiramientos suaves y sostenidos para los músculos delanteros y traseros del muslo.
  • Mantener cada estiramiento por 20–30 segundos, 2–3 veces por pierna.

7. Ejercicios propioceptivos (equilibrio)

  • Pararse sobre un solo pie durante 20–30 segundos.
  • Puede aumentar la dificultad cerrando los ojos o con una superficie inestable.
(balanzefisio.com)
(balanzefisio.com)

Consideraciones

  • Realizar siempre una entrada en calor leve antes de iniciar.
  • Mantener una técnica precisa para evitar sobrecargar la articulación.
  • Comenzar con pocas repeticiones e incrementarlas según la tolerancia.
  • Consultar a un especialista ante dolor persistente o lesiones previas.

Estos ejercicios pueden integrarse en una rutina de prevención o rehabilitación. No sustituyen la evaluación individualizada de un profesional de la salud.

Temas Relacionados

ejercicioentrenamientomasa musculargimnasiomexico-noticias

Más Noticias

Frente frío número 16 avanza sobre México: SMN pronostica heladas y lluvias intensas

El fenómeno meteorológico se combina con una vaguada polar y la corriente en chorro subtropical

Frente frío número 16 avanza

Nueve marcas de cacahuates japoneses que tienen más sodio del que declaran en su etiquetado: ¿qué tan dañinas son este tipo de botanas para la salud?

El informe destaca que algunos productos duplican el contenido de sal reportado en sus etiquetas

Nueve marcas de cacahuates japoneses

Pastel de mil hojas con crema pastelera: una receta exquisita y crujiente con relleno suave

Este postre requiere mucha paciencia y práctica, pero es posible hacerlo en casa

Pastel de mil hojas con

Lenia Batres plantea ajustar cálculo de indemnizaciones y reducir pagos por muerte laboral

La SCJN analizará un proyecto que propone calcular compensaciones por muerte laboral con UMA, lo que acortaría el monto entregado a los familiares

Lenia Batres plantea ajustar cálculo

Cruz Azul vs Chivas: cuándo cuestan los boletos para los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX

La Máquina Cementera invitó a su afición a adquirir sus accesos para el juego en el Estadio Olímpico Universitario

Cruz Azul vs Chivas: cuándo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cayeron 2 presuntos delincuentes por

Cayeron 2 presuntos delincuentes por el asesinato del policía Brandon López en la CDMX

Hay dos detenidos por la muerte de Joel Lizandro, el menor de edad encontrado sin vida en Tulum

Autoridades aseguraron cargamento de cocaína con valor de más de 41mdp en Chiapas

Lupe Tapia, operador crucial de El Mayo Zambada, será condenado en EEUU el próximo año

Cae en Michoacán “El Pelón”, presunto reclutador de sicarios, ligado al homicidio de Carlos Manzo

ENTRETENIMIENTO

¿Quiénes son las hermanas de

¿Quiénes son las hermanas de Aislinn Derbez, hijas de Gabriela Michel?

Así fue el romance y crudas peleas de Gabriela Michel con Eugenio Derbez, que marcaron la vida de Aislinn Derbez

Quién era Gabriela Michel, actriz de doblaje y mamá de Aislinn Derbez

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 24 de noviembre: a esta hora empieza la prueba para ser capataz de la semana

Este es el top 10 de series en Netflix México para disfrutar acompañado

DEPORTES

Cruz Azul vs Chivas: cuándo

Cruz Azul vs Chivas: cuándo cuestan los boletos para los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX

León Krauze menosprecia la crítica de Christian Martinoli al Tri por “insultar” a los jugadores con groserías

Tigres se corona campeona del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil

Liga MX explica por qué se jugarán tres partidos de liguilla en un día pese a que el reglamento lo prohíbe

‘El Buki’ visita la cancha de Boca Juniors y Riquelme lo recibe con la camiseta xeneize: “Usted es el ídolo de mi mamá”