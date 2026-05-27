“No quieren meterse en más problemas”: Cárteles del narcotráfico evitarán actos violentos durante el Mundial 2026

En la Ciudad de México, el reto será con marchas de la CNTE y de agricultores. EFE/Tomas Pérez

La indicación de altos mandos de los cárteles de la droga en México a sus operadores es clara: “no se metan con el Mundial 2026″. Esto, con la intención de que no se registren ataques armados ni se moleste a los turistas durante el evento deportivo que se llevará a cabo en México, especialmente en tres ciudades, las más grandes del país: la Ciudad de México (CDMX), Monterrey y Guadalajara.

Integrantes de los cárteles, así como funcionarios de seguridad, confirmaron por separado que las organizaciones criminales que operan en las ciudades de Jalisco y Nuevo León ordenaron que no se afecte a ninguna persona relacionada con el Mundial, incluyendo a equipos de futbol y funcionarios de la FIFA.

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Así lo dio a conocer el periodista estadounidense Ioan Grillo.

El estado de Jalisco es uno de los epicentros del crimen organizado. Uno de los hechos más violentos registrados recientemente en México, y que tuvo impacto a nivel nacional e internacional, ocurrió ahí. Se trata de los narcobloqueos y ataques registrados el pasado mes de febrero tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), abatido por el Ejército Mexicano, tras un operativo en el que se buscaba su captura. De hecho, ese estado tiene un nivel de alertamiento tipo 3 a sus visitantes por parte de Estados Unidos, país que recomienda no ir.

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Sin embargo, la violencia de los cárteles no serían problema para las autoridades durante el Mundial, que compartirá México con Estados Unidos y Canadá en unos cuántos días.

Esto, porque un comandante citado por el periodista dijo que los grupos del crimen organizado no quieren meterse en más problemas, y son “inteligentes en su forma de actuar”, por lo que serán prudentes.

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Cabe destacar que hace poco más de un año, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, calificó a los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas internacionales, y en los últimos meses ha insistido con atacar al narcotráfico por tierra.

Ioan Grillo señaló que cada estado enfrenta diversas amenazas, mientras las autoridades preparan distintos operativos en respuesta.

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En el Estadio Akron, en Guadalajara, donde juega el equipo de Las Chivas, será sede de cuatro partidos, incluido el Uruguay-España. Ese es uno de los puntos con más riesgo por la presencia del CJNG, lo que hace que sea una ciudad sumamente violenta.

Sin embargo, ante el posible acuerdo entre los cárteles por no provocar violencia en el Mundial, la Policía del estado de Jalisco estaría más atenta a la violencia provocada por células criminales más pequeñas.

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Los estadios Azteca, BBVA y Akron serán las sedes mexicanas del Mundial 2026 y recibirán partidos históricos de la Copa del Mundo. (Imagen por IA)

La fuerte presencia de autoridades cerca del estadio sería clave para contener la violencia con agentes de la Guardia Nacional y del Ejército.

En Monterrey, Nuevo León, otra de las sedes de los partidos, también habrá medidas de seguridad. En el Estadio BBVA se contará con la presencia de 15 mil agentes municipales, estatales y federales para evitar cualquier incidente violento.

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En esta entidad, las principales amenazas son el Cártel del Noreste y el Cártel del Golfo, vinculados al tráfico de personas y de drogas, aprovechando la cercanía con Estados Unidos.

Por su parte, en la Ciudad de México también se llevarán a cabo partidos, incluyendo el de inauguración. Estos se jugarán en el Estadio Banorte, antes conocido como Estadio Azteca, que será el primero en la historia en albergar tres inauguraciones de la Copa del Mundo. En la capital mexicana no hay amenaza por parte de Cárteles, sino de células del crimen organizado.

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El reto en el centro del país estaría relacionado con las manifestaciones que amenazan los maestros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) y de agricultores, en caso de que el Gobierno de México no haga caso a sus demandas antes de la inauguración.