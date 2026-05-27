El ejercicio que fortalece toda la pantorrilla y que puedes hacer desde casa para aumentar masa muscular

Elevar los talones fortalecerás las pantorrillas. Lo mejor es que se puede hacer tanto en casa como en el gimnasio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fortalecimiento de la pantorrilla es fundamental para mejorar la estabilidad, la potencia al caminar y el rendimiento deportivo.

Muchas personas descuidan este grupo muscular, pero dedicarle atención puede prevenir lesiones y favorecer el desarrollo de masa muscular en las piernas.

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Aunque existen diferentes máquinas en los gimnasios para trabajar la pantorrilla, hay ejercicios que se pueden realizar en casa sin equipo especializado.

El movimiento más efectivo para este objetivo es la elevación de talones, un ejercicio sencillo y adaptable a cualquier nivel de condición física.

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Elevaciones de talón: el básico para desarrollar la pantorrilla

Las elevaciones de talón activan tanto el gastrocnemio como el sóleo, los principales músculos de la pantorrilla. (Captura de video: YouTube - Fit Generation)

Las elevaciones de talón se enfocan en fortalecer tanto el gastrocnemio como el sóleo, los dos músculos principales de la pantorrilla. Este ejercicio consiste en ponerse de pie, elevar los talones lo más alto posible y luego regresar lentamente a la posición inicial.

Se recomienda realizar las repeticiones de manera controlada para maximizar el esfuerzo y la activación muscular.

Incluir pausas de uno o dos segundos en la parte alta del movimiento incrementa la intensidad del ejercicio.

El ejercicio puede hacerse con ambos pies a la vez o de manera unilateral para aumentar el reto.

Variaciones para aumentar la dificultad y el volumen muscular

Realizar pausas al subir el talón incrementa el esfuerzo y favorece el desarrollo muscular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes buscan mayor desarrollo de masa muscular, existen variantes de las elevaciones de talón que incrementan el estímulo sobre la pantorrilla.

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Realizar elevaciones de talón apoyando solo la punta del pie en un escalón permite un mayor rango de movimiento.

Añadir peso, como cargar una mochila o botellas de agua, incrementa la resistencia sin necesidad de equipo profesional.

Hacer repeticiones lentas y enfocarse en la bajada activa más fibras musculares y favorece el crecimiento.

Consejos para la correcta ejecución y el progreso

El éxito en el fortalecimiento de la pantorrilla desde casa depende de la técnica y la constancia. Mantener una postura adecuada y elegir el número correcto de repeticiones es clave para ver resultados.

Se recomienda comenzar con tres series de 15 a 20 repeticiones y aumentar progresivamente según la capacidad.

Colocar las manos en una pared o respaldo de una silla ayuda a mantener el equilibrio durante el ejercicio.

Integrar este movimiento al menos tres veces por semana favorece la ganancia de masa muscular en la pantorrilla.