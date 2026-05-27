México

Encuentran cabeza humana dentro de una hielera en Ecatepec

El caso se encuentra bajo investigación y, hasta ahora, no se reportan detenidos relacionados con el hecho

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Vista a nivel de calle de una hielera de unicel blanca rodeada de botellas de plástico y envolturas en una acera. Al fondo, un puesto de tacos y un mural de una serpiente alada en Tulpetlac.
Hallan una hielera con cabeza humana en su interior en Ecatepec. (Imagen ilustrativa generada con IA)

Autoridades de seguridad en Ecatepec, Estado de México, reportaron el hallazgo de una cabeza humana al interior de una hielera de unicel en Calle Hidalgo, entre Veracruz y Oaxaca, Colonia Santa María Tulpetlac y, tras el reporte ciudadano, elementos policiales acuden al lugar para confirmar la revelación.

De acuerdo con los primeros informes, la hielera se encontraba en la vía pública y fue encontrada por personas que transitaban alrededor del lugar. A raíz del aviso de alerta, policías municipales y estatales aplicaron un dispositivo en el que acordonan el área para preservar la escena y permitir el arribo de peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM)

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Al instante, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la víctima ni detalles acerca de si la cabeza humana corresponde a un hombre o una mujer. Tampoco se ha informado si junto a la hielera había algún mensaje de advertencia o amenaza, como suele ocurrir en otros casos vinculados con la delincuencia organizada.

Sin embargo, los vecinos de aquel municipio señalan que la inseguridad en ese punto se ha incrementado últimamente y, por ende, creen que esto pueda ser producto de la inseguridad que se vive en Ecatepec, particularmente en la zona de Santa María Tulpetlac.

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Por el momento, no se reportan personas detenidas ni gente sospechosa a este caso que estará bajo investigación. Se espera que en las próximas horas las autoridades mexiquenses emitan mayor información oficial acerca del hallazgo de esta cabeza mutilada, dentro de una hielera de unicel en Ecatepec, Estado de México.

Ciudadanos que circulaban sobre la carretera advirtieron de la presencia de hieleras con presuntos restos humanos. (X: @thepuni26470896)
Ciudadanos que circulaban sobre la carretera advirtieron de la presencia de hieleras con presuntos restos humanos. (X: @thepuni26470896)

La aparición de cabezas humanas mutiladas en espacios públicos, como en hieleras o bolsas, suele estar vinculada a la violencia generada por el crimen organizado en México. Este tipo de hechos obedece principalmente a las siguientes causas: Mensajes de advertencia o intimidación, disputas territoriales, ajustes de cuentas, presión a las autoridades, entre otras causas.

Este tipo de violencia ha sido documentada en varias regiones del país, especialmente en áreas donde operan cárteles de droga o células delictivas. Las autoridades investigan cada caso para determinar el contexto específico, pero la exhibición de restos humanos se asocia, principalmente, con la lógica del terror y el control social ejercido por el crimen organizado.

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