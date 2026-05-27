Gobierno de la CDMX va por una reforma para expedir licencias y placas para scooters eléctricos

Gobierno CDMX iniciaría emplacamiento de vehículos eléctricos como bicicletas y scooters (Cuartoscuro.com)

El Gobierno de la Ciudad de México prepara una reforma que exigirá placas y licencia obligatoria para los scooters eléctricos y otros vehículos de micromovilidad a partir de julio de 2026.

Clara Brugada, jefa de Gobierno, confirmó que será necesario modificar el Código Fiscal capitalino para incorporar los cobros y trámites referentes al emplacamiento y la expedición de licencias para estos vehículos eléctricos personales, denominados oficialmente VEMEPE.

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La mandataria indicó que se buscará la aprobación de la reforma en un periodo extraordinario del Congreso de la CDMX, ya que las nuevas reglas entrarían en vigor el 1 de julio.

Con estas modificaciones, los scooters eléctricos, bicimotos y bicicletas eléctricas de alta velocidad deberán portar placas, tarjeta de circulación y licencia, además de ajustarse a nuevas normas de tránsito.

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A partir del mes de julio entraría en vigor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué scooters y bicicletas eléctricas tendrán que emplacarse?

Las autoridades capitalinas puntualizaron que la regulación no aplicará para todos los vehículos eléctricos, sino que estará dirigida principalmente a los scooters y bicicletas eléctricas que superen los 25 kilómetros por hora o cuyo peso exceda los 35 kilogramos.

Estos vehículos serán clasificados como Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE).

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Entre las nuevas obligaciones se incluye el uso de casco, la obtención de licencia tipo A1 o A2, y la portación de placas otorgadas por la Secretaría de Movilidad.

Quedará prohibido circular por banquetas, carriles confinados para transporte público y vías de acceso controlado donde el límite de velocidad supere los 50 kilómetros por hora.

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Los vehículos nuevos vendidos en la capital deberán salir emplacados desde el punto de venta a partir del 1 de julio.

Para los actuales propietarios de scooters o bicimotos eléctricas, se abrirá un periodo de regularización que abarcará del 1 de julio al 20 de noviembre de 2026.

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Posterior a esa fecha, quienes no hayan realizado el trámite podrán ser sujetos a sanciones económicas y administrativas.

Se busca evitar accidentes con esta regularización. CRÉDITO: Cuartoscuro

CDMX busca cerrar vacíos legales y reducir accidentes

La regulación se integra a una estrategia más amplia para ordenar la micromovilidad en la ciudad.

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Desde 2025, el Congreso local analiza reformas para cerrar vacíos legales en torno a scooters, bicicletas eléctricas y bicimotos, ante el crecimiento acelerado de estos vehículos en la metrópoli.

Autoridades capitalinas señalaron que las ventas de scooters y vehículos eléctricos personales aumentaron exponencialmente en los últimos años, lo que derivó en un incremento de accidentes y conflictos viales.

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El gobierno sostiene que estas medidas buscan fortalecer la seguridad vial y homologar parte de la normativa vigente para las motocicletas.

La Secretaría de Movilidad anticipó campañas de socialización para informar a los usuarios sobre las nuevas obligaciones antes de comenzar con la aplicación de multas en septiembre.

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El gobierno capitalino sostiene que la medida no busca una mayor recaudación, sino regular una modalidad de transporte que ya representa parte fundamental de la movilidad cotidiana de miles de personas en la CDMX.