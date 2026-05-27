México

Stray Kids en México: fans piden que no haya precios dinámicos y preparan correos a Profeco

El formato festival del grupo de K-pop incluye a Andrés Obregón, RENEE y NEXZ

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Imagen digital con los ocho miembros de Stray Kids, el Estadio GNP de fondo, tiras de papel azul y texto amarillo "STRAYCITY CDMX", y manos con boletos y logos de PROFECO.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Faltan menos de tres días para la venta general del festival de Stray Kids en México y sus fans están preocupados por los posibles precios dinámicos en el Estadio GNP.

Las fanbases de Stay —fandom de Stray Kids— ya preparan correos masivos a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en caso de detectar irregularidades en la venta de Ticketmaster para STRAYCITY.

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Cabe recordar que los ARMY exigieron aclaraciones tras supuestas inconsistencias durante la venta de BTS en México y como consecuencia, la Profeco estableció nuevos lineamientos para la venta de boletos.

Así es el mapa para Stray Kids en CDMX, aún no se conocen precios (Ticketmaster)
Así es el mapa para Stray Kids en CDMX, aún no se conocen precios (Ticketmaster)

A través de redes sociales, páginas sobre Stray Kids compartieron una plantilla para enviar correos a la Profeco en caso de detectar irregularidades como precios dinámicos, es decir, costos que aumentan o se reducen en función de la demanda.

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Esto se pudo leer en una de las páginas de fans:

​Les preparé una plantilla de denuncia formal para enviar masivamente a PROFECO.

No podemos permitir los abusos de Ticketmaster y OCESA para la venta de STRAY CITY el próximo 29 de mayo. ​¿Cómo usarla?

1. Entra al enlace de Google Drive de abajo

2. Copia el texto que está dentro del documento.

3. Pégalo en tu correo, escribe el destinatario (denunciasprofeco@profeco.gob.mx), pon tus datos al final del mensaje ¡y envía!

Stay prepara correos para Profeco (Captura de pantalla "Lin Bang"/FB)
Stay prepara correos para Profeco (Captura de pantalla "Lin Bang"/FB)

El 25 de septiembre de 2026 sería la segunda vez en que el grupo de K-pop visite México, el año anterior las entradas hicieron sold out para su show en solitario en poco tiempo.

Qué pide Stay antes de la venta

Aunque el mapa ya se dio a conocer y se tienen como referencia los costos de STRAYCITY en otros países, aún no se han dado a conocer los precios de los boletos.

Los fans de Stray Kids exigen lo siguiente

Infografía ilustra a fans de K-pop con lightsticks y celulares, monitoreando la venta de boletos de STRAYCITY. Incluye íconos de Profeco y regulaciones.
Fans de Stray Kids en México se organizan y contactan a Profeco ante posibles precios dinámicos y abusos en la venta de boletos para el festival STRAYCITY. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Reducción de número de boletos por persona, ya que el límite actual son 6 y buscan reducir posibilidades a los revendedores
  • ​No a los precios dinámicos
  • ​Publicación INMEDIATA de los precios exactos por zona
  • Duración estimada del evento
  • Estabilidad en el sistema para evitar fallos

Qué debe informar Ticketmaster a fans de Stray Kids, según Profeco

La boletera debe dar a conocer la siguiente información de forma clara y con al menos 24 horas de anticipación:

  • Lugar, fecha, horarios y artistas, de acuerdo con el tipo de concierto masivo.
  • Mapa o plano del evento, con las secciones que lo integran y el número de asientos disponibles.
  • Precio total a pagar por sección, el cual no podrá incrementarse al momento de la compra.
  • En caso de cancelación del concierto, las vías y mecanismos de devolución de la cantidad pagada.
Uno de los banners del concierto de Stray Kids en México durante 2025, año en que los boletos se agotaron rápidamente (X/@VallejosXMabel)
Uno de los banners del concierto de Stray Kids en México durante 2025, año en que los boletos se agotaron rápidamente (X/@VallejosXMabel)

Adicionalmente, 24 horas antes del inicio del concierto, deberá informarse cualquier modificación a las condiciones o características del evento previamente publicadas.

Cualquier boletera que opere en México debe dar a conocer la misma información sobre cualquier festival, concierto o evento musical masivo en el país.

Qué es STRAYCITY

Se trata de un formato festival organizado por Stray Kids, los integrantes visitarán ciudades en Latinoamérica y sus artistas invitados varían de país a país.

Cartel promocional estilo scrapbook para el evento Straycity, con fotos de Stray Kids, RENEE y Andrés Obregón sobre un fondo azul grisáceo y recortes de periódico.
El cartel de Straycity incluye a RENEE y Andrés Obregón en México (Imagen Ilustrativa Infobae)

En México, el evento contará con el siguiente line-up para el 25 de septiembre en el Estadio GNP:

  • RENEE
  • Andrés Obregón
  • Stray Kids
  • NEXZ

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