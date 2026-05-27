México

PRI en el Senado anticipa voto contra la reforma para anular elecciones por intervención extranjera

La iniciativa fue aprobada en comisiones de San Lázaro y será discutida en el pleno durante el periodo extraordinario

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Oposición rechaza reforma de nulidad electoral por injerencia extranjera.
Oposición rechaza reforma de nulidad electoral por injerencia extranjera.

El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, adelantó que su bancada votará en contra de la reforma impulsada por Morena para establecer la intervención extranjera como nueva causal de nulidad electoral, al considerar que la iniciativa abre la puerta a decisiones “a modo” y genera tensión innecesaria con Estados Unidos.

Las declaraciones del senador priista ocurrieron luego de que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobara en fast track la propuesta promovida por Ricardo Monreal, la cual modifica el artículo 41 de la Constitución para permitir invalidar elecciones cuando se acredite injerencia extranjera.

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La iniciativa avanzó con 28 votos a favor de Morena, PT y PVEM, mientras que PRI, PAN y Movimiento Ciudadano sumaron nueve votos en contra. El proyecto será discutido en el pleno de San Lázaro.

PRI critica “discurso patriotero” y alerta sobre relación con EEUU

Durante declaraciones ante medios, Añorve aseguró que la reforma no responde a una amenaza real y acusó al oficialismo de utilizar un discurso nacionalista para justificar cambios electorales.

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Añorve critica reforma electoral y acusa a Morena de “discurso patriotero. Crédito: Captura de Pantalla
Añorve critica reforma electoral y acusa a Morena de “discurso patriotero. Crédito: Captura de Pantalla

El legislador afirmó que actualmente no existe una invasión o intervención militar extranjera en México y sostuvo que el gobierno federal debería enfocarse en fortalecer la comunicación bilateral con Estados Unidos.

Entre los principales señalamientos del PRI destacan:

  • Acusaciones de que Morena busca “nulidades a modo”.
  • Señalamientos sobre un supuesto control del oficialismo sobre instituciones electorales.
  • Críticas por generar tensión diplomática con Estados Unidos.
  • Advertencias sobre un posible uso político de la reforma.

Añorve también aseguró que Morena pretende “ganar en la mesa lo que no pueda ganar en las urnas”, al tiempo que calificó al actual gobierno como un “estado autoritario”.

Oposición advierte riesgos de ambigüedad en la reforma electoral

La discusión de la iniciativa generó críticas de legisladores de oposición, quienes consideran que el concepto de “intervención extranjera” no está claramente delimitado y podría utilizarse de manera discrecional.

Nadia Navarro advierte ambigüedad jurídica en reforma sobre intervención extranjera en elecciones. FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM
Nadia Navarro advierte ambigüedad jurídica en reforma sobre intervención extranjera en elecciones. FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM

La diputada priista Nadia Navarro Acevedo advirtió que existe preocupación por la ambigüedad jurídica del proyecto, ya que comentarios, informes o posicionamientos internacionales podrían ser interpretados como injerencia.

Por su parte, la diputada panista Noemí Luna aseguró que nadie está a favor de la intromisión extranjera, pero afirmó que la oposición rechaza cualquier mecanismo que permita arrebatar triunfos electorales mediante interpretaciones legales.

Incluso desde Movimiento Ciudadano surgieron observaciones sobre la iniciativa, aunque algunos legisladores reconocieron la necesidad de regular posibles intervenciones internacionales en procesos electorales.

Morena defiende reforma y habla de proteger la soberanía

Desde el bloque oficialista, diputados de Morena y aliados defendieron la propuesta bajo el argumento de blindar la soberanía nacional y evitar presiones externas en decisiones electorales mexicanas.

PVEM respalda reforma de Morena sobre intervención extranjera como causal de nulidad electoral.
PVEM respalda reforma de Morena sobre intervención extranjera como causal de nulidad electoral.

El diputado del PVEM, Ricardo Astudillo, señaló que la democracia también debe protegerse de intereses extranjeros que puedan influir en la voluntad de los ciudadanos.

La iniciativa impulsada por Monreal plantea:

  • Modificar el artículo 41 constitucional.
  • Incorporar la injerencia extranjera como causal de nulidad electoral.
  • Ajustar la Ley de Medios de Impugnación.
  • Integrar cambios relacionados con la elección judicial de 2028.

De acuerdo con el oficialismo, la propuesta surge tras experiencias recientes registradas en América Latina y ante señalamientos sobre presuntas intervenciones extranjeras en procesos políticos regionales.

Senado discutirá reforma en periodo extraordinario

El Senado de la República prevé discutir esta y otras reformas durante el periodo extraordinario convocado para el próximo 28 de mayo.

Senado discutirá reforma sobre intervención extranjera en elecciones en periodo extraordinario. EFE/Sáshenka Gutiérrez
Senado discutirá reforma sobre intervención extranjera en elecciones en periodo extraordinario. EFE/Sáshenka Gutiérrez

Los temas prioritarios contemplados en la agenda legislativa incluyen:

  • Reforma judicial impulsada por el gobierno federal.
  • Integridad y revisión de candidaturas.
  • Nulidad de elecciones por intervención extranjera.
  • Seguridad y combate a la extorsión.
  • Seguimiento a la revisión del T-MEC.
  • Debate sobre soberanía nacional.

En días recientes, Manuel Añorve también acusó que Morena busca concentrar el control político y electoral del país mediante reformas que, dijo, podrían romper los equilibrios democráticos y permitir el uso faccioso de instituciones como el INE, la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera.

La discusión de la reforma electoral ocurre en medio de un ambiente de polarización entre oficialismo y oposición, mientras Morena insiste en que busca proteger la soberanía nacional y los partidos opositores advierten riesgos para la certeza democrática y la imparcialidad electoral.

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