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Así fue la primera captura en 2008 de Isai “N”, sobrino de El Chapo, antes de su extraña liberación

Omar García Harfuch confirmó la caída del operador de Los Chapitos, quien hace años ya había sido detenido

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Ilustración de tres hombres. 'El Chapo' Guzmán al centro, a su izquierda figura con barra negra, a su derecha hombre con barba y cadena. Revólver y espinas en el fondo.
La primera detención de Isaí "N" está relacionada con la guerra entre los Beltrán Leyva y El Chapo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La SSPC informó la detención en Sonora de Isai “N”, identificado por autoridades federales como sobrino de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

Este arresto se ejecutó cuando ya existía una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos por delincuencia organizada y delitos contra la salud, de acuerdo con el titular de la dependencia Omar García Harfuch.

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Fuentes de seguridad dijeron a Infobae México que el detenido es Isaí Martínez, conocido como “El Chinacate”. Durante su captura le aseguraron dos armas largas y cartuchos.

Detención sobrino de "El Chapo" en Sonora
Foto: x/@OHarfuch

La captura ocurrió en el municipio de Nogales, en la colonia Casa Blanca. De acuerdo con la Defensa, trabajos de inteligencia permitieron ubicarlo en un domicilio de esa zona.

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El arresto fue realizado por militares en coordinación con la FGR, a través de la Agencia de Investigación Criminal, además de la Guardia Nacional e instituciones del Gabinete de Seguridad, según la información oficial difundida por el funcionario federal.

Las autoridades identifican a Isaí “N” como encargado de la producción y distribución de drogas sintéticas hacia Estados Unidos y Costa Rica. Según la versión oficial, sus actividades se centraban en la coordinación logística de esas operaciones.

La primera caída de Isaí N: fue parte de la “acción” de Calderón y García Luna ante la guerra entre El Chapo y los Beltrán Leyva

Fotografía en blanco y negro de un hombre con barba, camiseta blanca y ojos censurados, custodiado por manos oscuras. En segundo plano, Joaquín Guzmán Loera borroso.
El sobrino de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, cuyo rostro está censurado, es mostrado bajo custodia mientras la figura del narcotraficante se difumina en el fondo, ilustrando un momento clave tras su detención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera captura de Isai “N” en Culiacán marcó un episodio clave en la ofensiva del Estado contra la estructura familiar de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en el contexto de la fractura entre el grupo de los Guzmán y los hermanos Beltrán Leyva.

La confrontación entre estas facciones transformó el mapa criminal de Sinaloa durante el sexenio de Felipe Calderón, impulsando la implementación del Operativo Conjunto Culiacán Navolato.

En ese operativo, la Policía Federal reportó el arresto de Isaí N en el fraccionamiento Urbi Quintas. Durante la acción, los agentes aseguraron un arma corta de 9 mm, un fusil AK-47 con cuarenta cartuchos, un teléfono móvil, dos radios y una memoria USB. Isaías conducía un vehículo último modelo con un permiso provisional expedido en Sonora.

En el momento de su detención, las autoridades lo identificaban como uno de los responsables de facilitar armas al cártel y de participar en el trasiego de drogas desde Sonora hacia Estados Unidos.

Así fue como 'El Chapo' Guzmán acusó de traicioneros a los Beltrán Leyva
La guerra entre El Chapo y los Beltrán Leyva provocó el operativo Conjunto Culiacán Navolato. (Infobae)

La relevancia de su captura radicaba en su papel como operador logístico para la organización de Sinaloa y su cercanía familiar con Guzmán Loera.

La autoridad federal subrayó de inmediato el vínculo de parentesco entre Isaías y El Chapo, precisando que se trataba de un hermano de Enoc Martínez Zepeda, quien había sido arrestado en 2005 y permanecía recluido en el penal federal de máxima seguridad conocido como el Altiplano, en Toluca.

En la fase posterior a su detención, Isaí “N” fue trasladado a una casa de seguridad dependiente de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), donde permaneció diez días bajo interrogatorio de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO)

En ese momento, la autoridad consideró el hecho como una muestra de avance en la lucha contra la delincuencia organizada, aunque la violencia entre los grupos rivales continuó en la región. En ese entonces, la secretaría de seguridad nacional era comandada por Genaro García Luna, hoy cumpliendo una pena en Estados Unidos por delitos relacionados al narcotráfico.

Tiempo después de su captura, Isaí N fue liberado, sin que existan más detalles sobre esto.

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