A 15 días de la inauguración del Mundial 2026, Estadio Ciudad de México luce nueva imagen con luces y sin patrocinios

En redes sociales circula un video que mostró los nuevos detalles de la fachada del Estadio Ciudad de México, se aprecia la nueva iluminación con luces rojas, las cuales serán emblema durante el Mundial 2026. En cuestión de semanas se realizará la inauguración del campeonato de la FIFA en la capital mexicana (X/ @MXESTADIOS)

Solo 15 días restan para que empiece la Copa Mundial 2026, el próximo 11 de junio la Selección Mexicana se enfrentará a Sudáfrica en el partido inaugural en la cancha del Estadio Ciudad de México. En meses recientes, el emblemático Estadio Azteca se ha sometido a una serie de cambios, remodelaciones y ajustes para albergar su tercera copa mundial.

Uno de los detalles más sobresalientes de su nueva imagen es la fachada del inmueble, por años el Coloso de Santa Úrsula sobresalió por su arquitectura. Con los recientes cambios se intervino la fachada, por lo que ahora una cubierta roja lo hace más notable a la distancia.

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Recientemente, en redes sociales se filtró un video que evidenció las pruebas de luces y el nuevo nombre del recinto para el Mundial 2026. Por instrucciones de la FIFA, todos los estadios sedes para el torneo no deben de portar nombres de patrocinadores ajenos, razón por la cual se quitó el nombre de Estadio Banorte, que ya lució durante el México vs Portugal.

Así luce la nueva fachada del Estadio Azteca para el Mundial 2026

Así luce el estadio de cara al inicio del torneo de la FIFA (X/ @MXESTADIOS)

De acuerdo con las imágenes que filtró la cuenta @MXESTADIOS, se aprecia que ya instalaron por completo el nombre de “Estadio Ciudad de México”, con el que se le conocerá al recinto durante la competencia. Además, sobresale que ya ocultaron la publicidad que hace alusión al renombre del Coloso.

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Desde el 14 de mayo, la FIFA tomó el control operativo del Estadio Azteca y comenzó con los primeros cambios visuales rumbo al Mundial 2026, se observan modificaciones dentro del estadio: las pantallas circulares en la zona media de las tribunas muestran la leyenda “FIFA World Cup 2026”.

El organismo cuenta con un plazo aproximado de cuatro semanas para dejar listo el estadio (EFE/ Mario Guzmán)

En áreas superiores también aparecieron lonas con el mismo mensaje, en tonos verdes y con la imagen de un águila dorada acompañada de estrellas, como parte de la ambientación del campeonato.

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Los cambios se extienden a la parte baja de las gradas cercanas a la cancha, donde se colocan recubrimientos verdes para ajustar la imagen del recinto al estándar de la FIFA. El organismo cuenta con un plazo aproximado de cuatro semanas para dejar listo el estadio, que fue remodelado recientemente. Con la cuenta regresiva cada vez más próxima, el ambiente mundialista empezó a notarse en el estadio capitalino, escenario que centrará la atención mundial en cuestión de días.

