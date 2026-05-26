México Deportes

A 15 días de la inauguración del Mundial 2026, Estadio Ciudad de México luce nueva imagen con luces y sin patrocinios

El Estadio Azteca se prepara para recibir su tercer Mundial el próximo 11 de junio, por lo que aceleran los últimos detalles para recibir a los miles de aficionados

Guardar
Google icon
En redes sociales circula un video que mostró los nuevos detalles de la fachada del Estadio Ciudad de México, se aprecia la nueva iluminación con luces rojas, las cuales serán emblema durante el Mundial 2026. En cuestión de semanas se realizará la inauguración del campeonato de la FIFA en la capital mexicana (X/ @MXESTADIOS)

Solo 15 días restan para que empiece la Copa Mundial 2026, el próximo 11 de junio la Selección Mexicana se enfrentará a Sudáfrica en el partido inaugural en la cancha del Estadio Ciudad de México. En meses recientes, el emblemático Estadio Azteca se ha sometido a una serie de cambios, remodelaciones y ajustes para albergar su tercera copa mundial.

Uno de los detalles más sobresalientes de su nueva imagen es la fachada del inmueble, por años el Coloso de Santa Úrsula sobresalió por su arquitectura. Con los recientes cambios se intervino la fachada, por lo que ahora una cubierta roja lo hace más notable a la distancia.

PUBLICIDAD

Recientemente, en redes sociales se filtró un video que evidenció las pruebas de luces y el nuevo nombre del recinto para el Mundial 2026. Por instrucciones de la FIFA, todos los estadios sedes para el torneo no deben de portar nombres de patrocinadores ajenos, razón por la cual se quitó el nombre de Estadio Banorte, que ya lució durante el México vs Portugal.

Así luce la nueva fachada del Estadio Azteca para el Mundial 2026

Así luce el estadio de cara al inicio del torneo de la FIFA (X/ @MXESTADIOS)
Así luce el estadio de cara al inicio del torneo de la FIFA (X/ @MXESTADIOS)

De acuerdo con las imágenes que filtró la cuenta @MXESTADIOS, se aprecia que ya instalaron por completo el nombre de “Estadio Ciudad de México”, con el que se le conocerá al recinto durante la competencia. Además, sobresale que ya ocultaron la publicidad que hace alusión al renombre del Coloso.

PUBLICIDAD

Desde el 14 de mayo, la FIFA tomó el control operativo del Estadio Azteca y comenzó con los primeros cambios visuales rumbo al Mundial 2026, se observan modificaciones dentro del estadio: las pantallas circulares en la zona media de las tribunas muestran la leyenda “FIFA World Cup 2026”.

El organismo cuenta con un plazo aproximado de cuatro semanas para dejar listo el estadio (EFE/ Mario Guzmán)
El organismo cuenta con un plazo aproximado de cuatro semanas para dejar listo el estadio (EFE/ Mario Guzmán)

En áreas superiores también aparecieron lonas con el mismo mensaje, en tonos verdes y con la imagen de un águila dorada acompañada de estrellas, como parte de la ambientación del campeonato.

Los cambios se extienden a la parte baja de las gradas cercanas a la cancha, donde se colocan recubrimientos verdes para ajustar la imagen del recinto al estándar de la FIFA. El organismo cuenta con un plazo aproximado de cuatro semanas para dejar listo el estadio, que fue remodelado recientemente. Con la cuenta regresiva cada vez más próxima, el ambiente mundialista empezó a notarse en el estadio capitalino, escenario que centrará la atención mundial en cuestión de días.

Temas Relacionados

Estadio Ciudad de MéxicoEstadio AztecaMundial 2026FIFAmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Visa para el Mundial 2026: requisitos de entrada a México, Estados Unidos y Canadá según tu país

Dependiendo de tu nacionalidad, los requisitos para ingresar a los tres países anfitriones son distintos. Qué visa necesitas, cómo tramitarla y qué documentos llevar para no tener problemas en migraciones

Visa para el Mundial 2026: requisitos de entrada a México, Estados Unidos y Canadá según tu país

Por qué Carrasquilla irá al Mundial a pesar de estar lesionado: DT de Panamá defiende su decisión

“Coco” salió acompañado por las asistencias médicas en la final de la Liga MX, encendiendo las alarmas dentro del conjunto canalero

Por qué Carrasquilla irá al Mundial a pesar de estar lesionado: DT de Panamá defiende su decisión

Aficionado de Pumas fue detenido por amenazar a su vecina con una pistola

Tras el título de Cruz Azul, el agresor no habría soportado las burlas del subcampeonato auriazul en la Liga Mx

Aficionado de Pumas fue detenido por amenazar a su vecina con una pistola

Estados Unidos revela su lista oficial para el Mundial 2026: Pulisic, McKennie y Alejandro Zendejas encabezan convocatoria

El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino confirmó a los 26 futbolistas que disputarán la Copa del Mundo en casa

Estados Unidos revela su lista oficial para el Mundial 2026: Pulisic, McKennie y Alejandro Zendejas encabezan convocatoria

Cruz Azul campeón: cuándo y dónde festejará la Máquina su décima estrella

La Máquina tuvo una celebración a puerta cerrada que se limitó al círculo íntimo del club

Cruz Azul campeón: cuándo y dónde festejará la Máquina su décima estrella
MÁS NOTICIAS

NARCO

Los familiares del Chapo que han sido detenidos: el árbol genealógico del exlíder del Cártel de Sinaloa

Los familiares del Chapo que han sido detenidos: el árbol genealógico del exlíder del Cártel de Sinaloa

Así fue la primera captura en 2008 de Isai “N”, sobrino de El Chapo, antes de su extraña liberación

Marco Antonio Almanza comparece ante la FGR: de dirigir la PDI Sinaloa a ser acusado de proteger a “Los Chapitos”

Implementan operativo con Fuerzas Armadas en Olinalá, Guerrero, tras hallazgo de 19 cuerpos

Caen presuntos miembros de La Unión Tepito durante fiesta armada en motel del Edomex

ENTRETENIMIENTO

Diseño, secretos y lujo: así es por dentro la emblemática mansión de Silvia Pinal que será puesta a la venta

Diseño, secretos y lujo: así es por dentro la emblemática mansión de Silvia Pinal que será puesta a la venta

Mexicanos cuestionan a Shakira por representar en Dai Dai culturas que no se relacionan con las sedes del Mundial 2026

Silvana Estrada anuncia concierto en el Auditorio Nacional: fecha, venta y preventas de los boletos

Pati Chapoy desata polémica por comentario a Ricardo Manjarrez; redes la acusan de “sacarlo del clóset” en vivo

System of a Down se une a la tendencia y lanza Pop Up Store en la Ciudad de México: ubicación y qué puedes encontrar

DEPORTES

Visa para el Mundial 2026: requisitos de entrada a México, Estados Unidos y Canadá según tu país

Visa para el Mundial 2026: requisitos de entrada a México, Estados Unidos y Canadá según tu país

Por qué Carrasquilla irá al Mundial a pesar de estar lesionado: DT de Panamá defiende su decisión

Aficionado de Pumas fue detenido por amenazar a su vecina con una pistola

Estados Unidos revela su lista oficial para el Mundial 2026: Pulisic, McKennie y Alejandro Zendejas encabezan convocatoria

Repartidor en silla de ruedas conmueve en redes y ya buscan ayudarlo tras video viral