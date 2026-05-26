Diseño, secretos y lujo: así es por dentro la emblemática mansión de Silvia Pinal que será puesta a la venta

El diseño arquitectónico de la casa, a cargo de Manuel Rosen en 1955, integra materiales como piedra volcánica, barro y cantera blanca, reflejando el estilo del Pedregal

La venta de la mansión de Silvia Pinal en la colonia Jardines del Pedregal representa un momento trascendente para el legado de la actriz. Ubicada en la Avenida de las Fuentes 619, al sur de la Ciudad de México, esta residencia se ha convertido en uno de los inmuebles más emblemáticos del espectáculo nacional, conocida tanto por su diseño arquitectónico distintivo como por los secretos y recuerdos que resguarda.

La mítica casa de Silvia Pinal alberga espacios de lujo, elementos arquitectónicos únicos y piezas artísticas ligadas a su carrera y vida personal. Entre sus principales atractivos se encuentran una escalera de caracol icónica, ventanales que inundan de luz natural los ambientes y objetos históricos, como un cuadro de Diego Rivera y premios internacionales.

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Actualmente, la propiedad será puesta a la venta, revelando detalles inéditos sobre su arquitectura, decoración y las anécdotas que la convirtieron en referente de la farándula mexicana.

Los jardines y terrazas, diseñados para brindar privacidad y rodeados de vegetación original, se mantienen fieles al paisajismo y flora del sur de Ciudad de México

Desde el exterior, la mansión presume un perfil horizontal de amplias dimensiones, rodeada de jardines y árboles que garantizan privacidad a la familia Pinal. El diseño es obra del arquitecto Manuel Rosen, quien la proyectó en 1955 en un terreno con desniveles característicos del Pedregal.

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La estructura se distingue por sus trabes de concreto armado, columnas de acero y materiales locales como piedra volcánica, barro y cantera blanca, integrados tanto en fachadas como en acabados interiores. Rosen también fue responsable de añadir en los años 80 un techo especial sobre la alberca, adaptando este espacio para que pudiera utilizarse en cualquier temporada, el único cambio significativo respecto al proyecto original.

El hogar construido en los años 50 por el arquitecto Manuel Rosen será legado de recuerdos y lujo ligado a la actriz

Detalles de lujo y diseño en la mansión de Silvia Pinal

En el interior, el lujo y el diseño personalizado destacan en cada rincón. La escalera de caracol conecta las áreas principales y se acompaña de candelabros colgantes y ventanales de doble altura.

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En la sala principal sobresale un piano de cola Steinway, así como espejos biselados que multiplican la luminosidad. El musgo natural decora lugares estratégicos, armonizando con el paisajismo que define los jardines internos y externos.

La recámara principal, ubicada en la segunda planta, refleja el estilo de los años 60 mediante muebles antiguos conservados en excelente estado. Los baños y estudios integran arte oriental y una iluminación cálida, mientras la decoración fusiona detalles mexicanos con toques internacionales. En la cocina y el comedor predominan materiales resistentes, superficies pulidas y grandes ventanales hacia el jardín y la terraza.

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Espacios exclusivos de la mansión incluyen una sala de cine privada, biblioteca con colecciones personales, bar con acabados en piedra volcánica y la célebre habitación blanca para descanso

La mansión incluye una sala blanca de estilo minimalista, contrastante con el resto de la casa, y espacios exclusivamente diseñados para la privacidad y convivencia familiar, como la terraza y el bar junto a la alberca. El techo de la estancia principal utiliza plafones especiales para optimizar la acústica y facilitar reuniones numerosas.

Secretos y objetos únicos de la casa de Silvia Pinal

Entre los tesoros mejor resguardados del inmueble, destaca la réplica del retrato de Silvia Pinal pintado por Diego Rivera, realizado cuando la actriz tenía 25 años. Esta obra, localizada en la sala principal y visible desde diferentes puntos, fue situada en un muro construido especialmente para alojarla, pues ninguna otra pared reunía las dimensiones adecuadas.

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La venta de la mansión de Silvia Pinal en Jardines del Pedregal marca un hito en la historia del espectáculo mexicano y el legado de la familia Pinal

La residencia también conserva una colección de cuadros familiares, donde figuran retratos de Alejandra Guzmán y de Viridiana, la hija de la actriz fallecida a temprana edad. Sobresalen premios internacionales como la Palma de Oro, recibida en Cannes en 1963 por la película “Viridiana” de Luis Buñuel, así como muebles originales de la época dorada del cine nacional.

Espacios exclusivos y rincones ocultos en la mansión

La propiedad alberga áreas reservadas que rara vez fueron mostradas al público. Entre ellas destacan una sala de cine privada, concebida para funciones familiares; la conocida habitación blanca, pensada para el descanso y la relajación, y la biblioteca que resguarda una amplia colección de libros y documentos de la trayectoria de Pinal.

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La venta de la casa que conserva piezas firmadas por Diego Rivera y espacios exclusivos abrirá un nuevo capítulo (IG: silvia.pinal.h)

Los jardines laterales y la terraza posterior están rodeados de vegetación original que se cuida desde la época de la construcción. El bar integrado a la zona de alberca posee una cava y mobiliario que refleja el diseño original, en conjunto con acabados en piedra volcánica.

La residencia conserva piezas emblemáticas como el piano Steinway, candelabros colgantes, premios internacionales y muebles originales de la época dorada del cine nacional

La mansión incluye además dos casas anexas, creadas para los hijos de la actriz, Sylvia Pasquel y Luis Enrique. Se conservan los colores y materiales originales en la mayoría de los ambientes, mientras que tapices, espejos y cuadros aportan una atmósfera atemporal y sofisticada.

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La venta de la mansión: razones y expectativas

La familia de Silvia Pinal, encabezada por Sylvia Pasquel, ha decidido vender la mansión debido al elevado costo de mantenimiento y el gran tamaño del inmueble. En declaraciones a la prensa, Pasquel precisó: “No, pues por partes no se puede vender. Se tiene que vender toda la casa”. También aclaró que sus hermanos ya habían planeado la venta y que los gastos derivados de la residencia resultan imposibles de sostener a largo plazo.

El anuncio de la venta el 2 de diciembre generó reacciones en redes sociales, resaltando el significado de la mansión como patrimonio y símbolo de la cultura mexicana (Foto: captura de pantalla/ YT Hola TV)

Alejandra Guzmán, otra de las hijas de Silvia Pinal, expuso en un encuentro con medios: “Yo me salí de la casa cuando tenía 17 años y mis hermanos siguen viviendo en esa casa. Entonces, mi parte ya la estoy arreglando y la pienso vender a alguien que valore la casa de Silvia Pinal”.

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El anuncio formal de la venta se realizó el 2 de diciembre, y aunque aún no hay un precio público establecido, la residencia se ubica entre las más exclusivas del sur de la Ciudad de México. En redes sociales, la noticia ha provocado múltiples reacciones, desde mensajes de admiradores interesados en la conservación de la propiedad como patrimonio cultural, hasta manifestaciones de nostalgia por la salida de la familia Pinal del histórico recinto.

La familia Pinal, encabezada por Sylvia Pasquel, decide vender la casa debido al elevado costo de mantenimiento y su gran tamaño, buscando un comprador que valore su historia

A pesar de la venta, la mansión de Silvia Pinal permanecerá en la memoria colectiva como testigo material de la época dorada del espectáculo y de la vida de una de las figuras más icónicas de México.