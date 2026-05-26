La fotomulta de más de 7 mil pesos en CDMX que aplica aunque tengas placas locales

Las fotomultas en la CDMX las emiten cámaras y radares de forma automática, sin intervención de un agente de tránsito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la Ciudad de México, cámaras y radares instalados en vialidades registran infracciones de tránsito y emiten sanciones sin que intervenga un agente de tránsito.

Cuando detectan una infracción, el sistema genera automáticamente una sanción: puede ser una fotocívica, que descuenta puntos al vehículo y obliga a cumplir cursos o trabajo comunitario, o una fotomulta, que cobra dinero directamente.

PUBLICIDAD

La diferencia entre una y otra depende del tipo de vehículo, la placa y la gravedad de la falta. Y en el peor escenario, esa diferencia vale más de 7,000 pesos mexicanos.

Los automovilistas con placa capitalina parten de 10 puntos por ciclo de verificación; perderlos todos impide renovar la verificación obligatoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo funciona el sistema de puntos para placas de la CDMX

Los automovilistas con placa capitalina parten de un saldo de 10 puntos por cada ciclo de verificación vehicular.

PUBLICIDAD

Las infracciones captadas por cámara descuentan entre uno y cinco puntos según la gravedad.

Circular a exceso de velocidad, no respetar el semáforo en rojo, usar el teléfono al conducir o no llevar cinturón de seguridad restan un punto cada una. Rebasar en más de 40% los límites de velocidad resta cinco puntos de forma directa.

PUBLICIDAD

Infografía detallada sobre el sistema de puntos de tránsito en la CDMX, explicando cómo los conductores pierden puntos por infracciones y las sanciones progresivas que enfrentan, desde cursos hasta trabajo comunitario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las sanciones por pérdida de puntos escalan en función del total acumulado: ver un video de concientización, tomar cursos en línea, intermedio o avanzado, asistir a un curso presencial de sensibilización, y realizar trabajo comunitario a partir del sexto punto perdido.

Qué infracciones generan siempre una multa económica

No todas las fotomultas derivan en sanción económica. La Secretaría de Movilidad aplica el esquema de fotocívicas —que descuenta puntos al vehículo en lugar de cobrar dinero— únicamente a personas físicas con matrícula de la Ciudad de México. Para el resto, la sanción es siempre monetaria.

PUBLICIDAD

El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México precisa que las infracciones captadas por cámara que generan multa económica sin excepción son: invasión de carril confinado al transporte público, exceso de velocidad superior a 40% del límite permitido, y cualquier infracción cometida por vehículos de transporte público, de carga, taxis o con placas de otra entidad o país.

Las fotocívicas descuentan puntos y obligan a cursos o trabajo comunitario; las fotomultas cobran dinero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es la acción que alcanza la fotomulta más alta?

El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México establece que las fotomultas pueden alcanzar los 7,000 pesos mexicanos cuando invade carriles exclusivos.

PUBLICIDAD

Esta multa es la más alta para automovilistas y motociclistas, ya que para transportes de carga, hay multas más elevadas, con montos superiores a 70,000 pesos mexicanos.

La sanción más alta del reglamento vigente para los conductores particulares equivale a 60 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), y estos son acreedores de esta multa cuando invadan carriles exclusivos del Metrobús o ciclovías.

PUBLICIDAD

Usar el teléfono al volante, no respetar el semáforo en rojo o no llevar cinturón restan un punto cada infracción captada por cámara. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El valor de la UMA en 2026 es de 117.31 pesos mexicanos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía (INEGI), lo que arroja una base de 7,038.60 pesos mexicanos para el valor de la multa.

Para esta infracción, los vehículos con placas de la Ciudad de México, de otra entidad o del extranjero reciben la sanción económica directa y completa de 60 UMA desde la primera falta captada, sin derecho a los descuentos tradicionales por pronto pago debido a la gravedad de la falta.

PUBLICIDAD

Qué pasa si no se paga la fotomulta

Quien decida no liquidar una fotomulta económica o ignore sus fotocívicas quedará impedido para realizar trámites vehiculares indispensables, principalmente la verificación obligatoria y el cambio de propietario.

Quien no paga una fotomulta no puede verificar su vehículo ni realizar el cambio de propietario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque es posible impugnar la sanción ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX mediante un juicio de nulidad, la acumulación de adeudos en el sistema impedirá la circulación regular del coche a mediano plazo, recayendo la responsabilidad de su liberación sobre la matrícula del vehículo registrada ante el padrón vehicular de la Secretaría de Finanzas.

PUBLICIDAD