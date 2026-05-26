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EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 26 de mayo

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante su conferencia matutina de este martes, podría hablar sobre la separación de Andrés Manuel López Beltrán de la Secretaría de Organización y de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. La cual fue anunciada a través de una carta dirigida a la dirigencia y militancia del partido, donde explicó que dejará ambos cargos para buscar una candidatura a Diputado Federal por el VI Distrito Electoral Federal de Tabasco.

Por otro lado, también se espera que de más detalles sobre la denuncia formal contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, y su esposa, Mariana Rodríguez Cantú, presentada por Morena ante la Fiscalía General de la República (FGR).

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