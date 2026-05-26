Beca Rita Cetina 2026: SUSPENDEN pagos por cuatro meses a todos los beneficiarios

La Beca Rita Cetina es un programa social impulsado por el gobierno de México desde el 2025 que tiene el objetivo de beneficiar con un apoyo económico a todos los estudiantes de nivel básico

La Beca Rita Cetina es un programa social impulsado por el gobierno de México desde el 2025 que tiene el objetivo de beneficiar con un apoyo económico a todos los estudiantes de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) que cursen en alguna escuela pública del país.

Cabe recordar que la iniciativa comenzó a implementarse de manera gradual y se enfocó en su primera etapa en ayudar a alumnos de secundaria. Este año sumará a alumnos de primaria y se espera que el próximo año integre a niños de preescolar.

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La meta de la beca es evitar la deserción escolar y contribuir con el recurso monetario para que estos alumnos puedan continuar y concluir sus estudios de manera satisfactoria.

Oficialmente arrancó la entrega de tarjetas Bienestar para todos los beneficiarios que se registraron en marzo a la Beca Rita Cetina (Foto: Gobierno de México)

Suspenden pagos por 4 meses a todos los beneficiarios

La coordinación de la entrega de recursos con el calendario de las Pensiones del Bienestar motivó la decisión de programar la primera dispersión de la beca Rita Cetina del ciclo escolar 2025-2026 para octubre, correspondiente a los meses de septiembre y octubre. Tras recibir el depósito en junio, los beneficiarios deberán esperar cuatro meses hasta el siguiente pago.

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Además, de acuerdo con las reglas de operación del programa, durante julio y agosto no habrá depósitos, por lo que las familias deberán organizarse considerando esta interrupción en el calendario de pagos. Aunque este ajuste se repite cada año, persisten las dudas entre estudiantes y padres de familia sobre la periodicidad de los apoyos.

Esta disposición afectará a millones de estudiantes de educación básica, media superior y superior en todo México, quienes dependen de estos apoyos económicos para cubrir necesidades durante el año escolar.

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La entrega de tarjetas del Bienestar para la Beca Rita Cetina se llevará a cabo de mayo a julio (Foto: gobierno de México)

Formas de saber si ya me llegó el depósito

Frente a la suspensión temporal de depósitos durante julio y agosto, expertos aconsejan que los beneficiarios gestionen con cautela el dinero recibido en junio y supervisen frecuentemente el saldo de su tarjeta del Banco del Bienestar.

Entre las recomendaciones principales se encuentra acudir exclusivamente a los cajeros automáticos de esa entidad financiera para evitar cargos extra tanto por consulta como por retiro de efectivo. Además, sugieren extraer solo el monto indispensable y resguardar el resto en la cuenta.

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Este video tutorial muestra el proceso paso a paso para descargar el folio de registro de la Beca Universal de Educación Básica "Rita Cetina". (@ciberalexis)

Para consultar el saldo disponible, los beneficiarios pueden optar por varias alternativas: utilizar los cajeros automáticos del Banco del Bienestar, revisar movimientos mediante la aplicación bancaria si cuentan con ella, acudir a sucursales autorizadas o informarse a través de los operativos oficiales de atención.

Finalmente, para resolver cualquier inquietud sobre el procedimiento o los resultados, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) mantiene canales de atención en redes sociales y mediante la línea telefónica 55 1162 0300, disponible de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

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