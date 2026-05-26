Mexibús tendrá ampliación en Edomex: qué colonias estarán en la nueva ruta

Una fila de nuevos autobuses azules Scania de modelo Urbanuss Plus 5 listos para la ampliación del servicio Mexibús en el Estado de México. (X/ @SEMOV_Edomex)

En este año 2026, el Estado de México sumará tres nuevas líneas del Mexibús, lo que permitirá ampliar su servicio y mejorar las rutas de transporte público, en especial en su conexión con la Ciudad de México. La ampliación del Mexibús traerá cambios importantes para miles de usuarios, ya que nuevas colonias y zonas serán incluidas en la red de transporte público.

La Línea V del Mexibús abarcará un trayecto de 29.41 kilómetros desde la estación Lechería del Tren Suburbano en Cuautitlán Izcalli, hasta El Rosario en la alcaldía Azcapotzalco. El recorrido se realizará por carriles exclusivos en avenidas como Gustavo Baz, Norte y Las Armas, facilitando un tránsito más fluido y sin la interferencia del tráfico regular.

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La Línea VI, por su parte, irá de Lerma a Zinacantepec, con una distancia de 28.8 kilómetros y cubrirá municipios como San Mateo Atenco, Metepec y Almoloya de Juárez. La Línea VII se enfocará en un tramo de 3.5 kilómetros sobre avenida Chimalhuacán, uno de los corredores de mayor afluencia en el oriente del Estado de México.

Un grupo de trabajadores y supervisores se reúne en el sitio donde inician las obras de ampliación del sistema Mexibus en el Estado de México, con barreras naranjas delimitando la zona de construcción. (X/ @SEMOV_Edomex)

Qué colonias y zonas abarca la ampliación del Mexibús

Esta extensión contempla municipios como Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Tlalnepantla, Naucalpan y la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México, además de localidades como San Mateo Atenco, Metepec, Almoloya de Juárez y el sector de Vicente Villada sobre avenida Chimalhuacán.

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Los municipios incorporados incluyen Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Tlalnepantla, Naucalpan, la alcaldía Azcapotzalco (CDMX), San Mateo Atenco, Metepec, Almoloya de Juárez, la colonia Vicente Villada y avenida Chimalhuacán. Esto permitirá que habitantes de estas regiones accedan de forma directa al servicio del Mexibús, mejorando su conectividad y movilidad diaria.

El proyecto busca fortalecer la cobertura del transporte público y responder a la creciente demanda urbana. De acuerdo con lo anunciado por autoridades estatales, la ampliación también contempla la construcción de nuevas infraestructuras como el Mexicable Línea III y un Tren Ligero en la zona oriente del Edomex. Está previsto que la extensión de 71.21 kilómetros de la red Mexibús y Mexicable incremente en más del 60% el número de usuarios diarios, pasando de 453,277 pasajeros actualmente a cerca de 726,800 usuarios al concluir los trabajos.

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Inicio de obra Mexibús L5 Edomex (Secretaría de Movilidad del Estado de México﻿/FB)

Como parte de las nuevas líneas del Mexibús, serán incluidas las siguientes colonias, municipios y zonas en el recorrido:

Cuautitlán Izcalli

Tultitlán

Tlalnepantla

Naucalpan

Alcaldía Azcapotzalco (CDMX)

(CDMX) San Mateo Atenco

Metepec

Almoloya de Juárez

Vicente Villada

Avenida Chimalhuacán (oriente del Edomex)

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Cabe apuntar que las obras de la Línea V comenzaron el 23 de mayo y se prevé que concluyan a fines de diciembre de 2027. Una vez en operación, el beneficio alcanzará a cerca de tres millones de habitantes de la zona nororiente del Edomex.

La implementación de las tres nuevas líneas responde a la necesidad de modernizar la movilidad y ofrecer un servicio eficiente, seguro y de mayor calidad para la población mexiquense.

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Mexibús Línea 2 Empleo Edomex (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

El impacto directo se reflejará en la reducción de tiempos de traslado para millones de usuarios, quienes contarán con más opciones para desplazarse a sus actividades cotidianas. Además, la Línea V contará con 58 unidades nuevas, lo que hará posible una mayor frecuencia de viajes.

La conectividad también se verá potenciada, ya que la infraestructura permitirá unir distintas zonas sin la necesidad de realizar varios transbordos o utilizar rutas indirectas, agilizando la movilidad en el área metropolitana.

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