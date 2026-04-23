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Qué necesitas para conducir una moto en CDMX en 2026

Un recorrido sencillo por documentos, credenciales y requisitos que pide el gobierno capitalino a conductores de motocicletas y motonetas

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Durante el cuarto trimestre de 2025, los motociclistas representan el porcentaje más alto de personas fallecidas en el sitio del hecho de tránsito, aclara SEMOVI. (Imagen Ilustrativa Infobae).
Durante el cuarto trimestre de 2025, los motociclistas representan el porcentaje más alto de personas fallecidas en el sitio del hecho de tránsito, aclara SEMOVI. (Imagen Ilustrativa Infobae).

En marzo de 2026, México registra más de 40 millones de vehículos de motor registrados en circulación, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Datos de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI) indican que, en el último trimestre de 2025, los motociclistas concentran el 54.1% de las muertes por accidentes viales, mientras que los pasajeros representan el 17.3% de estos casos.

La SEMOVI regula y orienta el transporte en la capital. La dependencia diseña políticas para mejorar la seguridad vial y reducir accidentes, especialmente ante el aumento en el uso de motocicletas en los últimos años.

Para conducir una motocicleta en CDMX, se exige contar con licencia vigente, placas, tarjeta de circulación y control vehicular actualizado.

Licencias necesarias para conducir motocicleta en CDMX

Se requiere contar con licencia tipo A1 o A2. La licencia A1 autoriza únicamente la conducción de motocicletas, mientras que la licencia A2 permite manejar tanto motocicletas como automóviles.

Ambas licencias requieren acreditar la Certificación en el Estándar de Competencias en conducción de motocicleta por parte del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) . Este documento comprueba que la persona solicitante posee los conocimientos y habilidades necesarios para circular en la vía pública.

accidente, moto, casco de moto, ciudad, día, emergencia, ayuda. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Estudios demuestran que la mayoría de los motociclistas que han chocado: No frenan lo suficiente con la rueda delantera y frenan demasiado con la trasera. (Imagen ilustrativa Infobae)

La SEMOVI ofrece un curso teórico en línea para facilitar la preparación de quienes buscan certificarse. Para agendar la evaluación, es necesario registrar una cuenta en LlaveCDMX y presentar los documentos vigentes en un Centro Verificador autorizado.

Una vez aprobada la evaluación, el Centro Verificador notifica a SEMOVI y la Secretaría de Administración y Finanzas habilita la línea de captura asociada a la CURP para continuar con el trámite.

Licencia A1: requisitos, costo y trámite

La licencia A1 permite conducir únicamente motocicletas en la CDMX. Tiene un costo de 572 pesos y vigencia de tres años, de acuerdo con la Secretaría de Administración y Finanzas.

Tras obtener la certificación de competencias, es necesario descargar el formato de pago en la página oficial y generar la línea de captura.

El pago puede realizarse en los Centros de Servicio de la Secretaría o en auxiliares autorizados. El comprobante debe conservarse para presentarlo en la cita de expedición.

Accesorios de seguridad para motociclista, chamarra negra, casco, guantes, lentes – (Imagen Ilustrativa Infobae)
El casco debe quedar ajustado, sin apretar, pero sobre todo no debe holgar ni girar alrededor de la cabeza. (Imagen Ilustrativa Infobae).

La cita presencial se agenda en la página web de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI). Para ello, se requiere CURP y correo electrónico. En la cita, la persona interesada debe presentar: identificación oficial, comprobante de domicilio de la Ciudad de México o Estado de México, línea de captura pagada, constancia de evaluación acreditada y cita impresa.

La licencia A1 se entrega de manera inmediata al finalizar el trámite en el Módulo de Control Vehicular.

Licencia A2: diferencias y requisitos

La licencia A2 autoriza conducir tanto motocicleta como automóvil en la Ciudad de México. El trámite sigue los mismos pasos que la licencia A1, pero debe seleccionarse la opción A2 al generar la línea de captura para el pago. La licencia A2 tiene un costo de $1,142 y una vigencia de tres años, según la Secretaría de Administración y Finanzas.

Alta de placas y tarjeta de circulación para motocicleta

Para dar de alta las placas y obtener la tarjeta de circulación, es necesario especificar si la motocicleta es nueva o usada. El proceso inicia con la generación de la línea de captura por pago de tenencia y alta vehicular en los Centros de Servicio de Tesorería, mediante cita programada.

Los documentos requeridos varían si la moto es nueva o usada. Además, el costo del trámite depende de las características de la motocicleta: si es eléctrica, si incluye remolque o si solo se solicita el alta sin tarjeta de circulación.

La tarjeta de circulación puede tramitarse de forma presencial en oficinas de la SEMOVI o en línea. Se debe presentar identificación oficial, documentos de acreditación de personalidad jurídica en caso de personas morales y comprobante de pago de derechos por refrendo.

Los cambios que hay que hacer en la moto antes de que empiece la primavera (Canva)
SEMOVI: Asegúrate de estar completamente familiarizado con la motocicleta/motoneta antes de sacarla a la calle. (Imagen ilustrativa Infobae).

Guía Motociclista: equipo sugerido y normas de circulación

La SEMOVI ofrece una Guía Motociclista que detalla el equipo de protección recomendado.

El atuendo necesario incluye guantes de cuero o material resistente, zapatos o botas que cubran los tobillos, chamarra o pantalones de material antiabrasivo, protección ocular que permita la ventilación y un casco certificado.

Los cambios que hay que hacer en la moto antes de que empiece la primavera (Canva)
Al manejar, los pies deben de llegar al suelo y los controles deben de ser fáciles de accionar. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Entre las obligaciones para los motociclistas destacan: usar casco en todo momento, rebasar sólo por el lado izquierdo, ocupar el carril completo, no circular en ciclovías ni sobre banquetas, evitar maniobras riesgosas y respetar los límites de velocidad.

Los usuarios de motonetas y motocicletas tienen derecho a circular entre automóviles solo en línea recta y cuando el tránsito esté detenido. Se prohíbe rebasar en zigzag y reducir la velocidad al conducir por la noche.

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