México

Dan más de 100 años de prisión a operador del Cártel del Golfo por secuestro

También deberá pagar una multa de más de 3 millones de pesos

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Cártel del Golfo
El sujeto estuvo ligado al Cártel del Golfo (Especial)

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la sentencia en contra de Jorge Armando Martínez Guerrero, alias El Patuleco, un sujeto fue operador del Cártel del Golfo y que fue hallado culpable de privación ilegal de la libertad.

El reporte de la institución encabezada por Ernestina Godoy compartido el 25 de mayo detalla que el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas, con residencia en Matamoros fue el responsable de dictar la condena de 130 años de prisión en contra del sujeto referido.

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“El Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) recabó cada una de las pruebas suficientes para presentarlas ante la autoridad competente y así obtener la pena”, es parte del informe de las autoridades.

(REUTERS/Carlos Jasso)
(REUTERS/Carlos Jasso)

De igual manera, además de los años tras las rejas, las autoridades le impusieron una multa que supera los tres millones y medio de pesos.

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Fue en septiembre de 2014 que agentes de la Policía Federal Ministerial, cumplimentaron por reclusión la orden de aprehensión en contra Jorge Armando Martínez mientras estaba en el Centro Federal de Readaptación Social Número 5 “Oriente” con sede en Villa Aldama, Veracruz.

“La #FGR, a través de #FEMDO, obtuvo en #Matamoros, #Tamaulipas, sentencia de 130 años de prisión en contra de Jorge “N”, por ser penalmente responsable del delito de privación ilegal de la libertad agravada en perjuicio de una víctima", compartió la institución a través de sus canales oficiales.

Vinculan a proceso al “Metro 9″, líder de célula del Cártel del Golfo

Por su parte, el pasado 7 de mayo las autoridades informaron sobre la vinculación proceso en contra de a Alexander B.F., un sujeto conocido con los alias Metro 9 o R9, señalado como líder de la facción “Los Metros” del Cártel del Golfo.

Su detención fue realizada el pasado 27 de abril en Reynosa. Crédito: FGR y Redes Sociales.
Su detención fue realizada el pasado 27 de abril en Reynosa. Crédito: FGR y Redes Sociales.

Fue procesado por su su probable participación en los delitos de posesión de arma de fuego, cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

La detención de dicho sujeto fue realizada el 27 de abril como resultado de una orden de cateo en una casa habitación de dos plantas color blanco ubicada en la calle Martín Carrera, entre la avenida Adolfo López Mateos y la calle Cuauhtémoc, en la colonia Vicente Guerrero de Reynosa, Tamaulipas

Lo anterior en el marco de los trabajos del Gabinete de Seguridad. En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con el apoyo de la Fiscalía Federal del Estado de Tamaulipas y peritos de la Coordinación Estatal de Servicios Periciales de la entidad.

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