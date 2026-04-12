Rentas en CDMX: las siete alcaldías de la capital donde hay opciones de menos de 10 mil pesos

Expertos financieros recomiendan no dedicar más de un 35% del ingreso mensual al pago de renta en la Ciudad de México - Crédito: Cuartoscuro

Buscar un departamento para rentar por menos de $10 mil pesos mensuales en la Ciudad de México representa una alternativa para miles de jóvenes y familias que buscan independencia o vivienda accesible ante el alza de precios en la zona metropolitana.

Datos de plataformas como Monopolio, Inmuebles 24 y Homie muestran que el precio promedio de renta para un departamento de dos o tres habitaciones en la capital se ubica en 21 mil 615 pesos mensuales, aunque todavía existen siete alcaldías donde es posible encontrar opciones por debajo de ese monto.

El análisis de datos de Monopolio, identifica que Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Xochimilco, Iztapalapa, Iztacalco y Tláhuac concentran colonias con departamentos de dos o tres habitaciones disponibles por menos de 10 mil pesos mensuales.

En contraste, colonias como Polanco Chapultepec presentan una renta promedio de 89 mil 080 pesos mensuales para unidades similares.

El equipo de Data Science de Monopolio señaló que estas zonas mantienen atractivo para jóvenes, familias en crecimiento o personas que buscan independencia económica, sin renunciar a la conectividad.

Aunque no se ubican en alcaldías tradicionalmente céntricas y de alto costo como Cuauhtémoc, Benito Juárez o Miguel Hidalgo, ofrecen acceso a transporte y servicios, lo que permite equilibrar presupuesto y calidad de vida.

Siete alcaldías ofrecen departamentos de dos o tres habitaciones por menos de 10 mil pesos mensuales

El reporte de Monopolio confirma que las 30 colonias más económicas para rentar en la Ciudad de México se distribuyen principalmente en:

Azcapotzalco

Gustavo A. Madero

Venustiano Carranza

Xochimilco

Iztapalapa

Iztacalco

Tláhuac.

Estas alcaldías presentan opciones de arrendamiento accesibles, aunque en ubicaciones que pueden implicar traslados mayores para quienes trabajan en el centro o zonas corporativas.

No se detectaron departamentos en el rango de menos de 10 mil pesos mensuales en demarcaciones como Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo o Benito Juárez, donde la demanda y la gentrificación elevan los precios.

Especialistas sugieren establecer un presupuesto fijo y comparar precios en diversas alcaldías antes de rentar un departamento en CDMX - REUTERS/Sergio Pérez

El 30-35% del ingreso mensual se destina a la renta, según expertos y datos oficiales

Especialistas en finanzas personales recomiendan que el pago de renta no supere el 35 por ciento del ingreso mensual neto. En este escenario, una persona con un ingreso de $20,000 pesos mensuales debería buscar rentas entre 6 mil y 7 mil pesos para conservar margen ante otros gastos básicos y ahorro.

La Encuesta Nacional sobre Salud Financiera 2023 reporta que el ingreso promedio considerado necesario para cubrir gastos en la capital es de 29 mil 500 pesos mensuales, mientras que el salario mínimo vigente en la CDMX es de casi diez mil pesos mensuales.

Esto obliga a destinar una proporción significativa de los ingresos a la vivienda o buscar alternativas más económicas. Se estima que cada mes se realizan más de 4 mil 400 búsquedas en Google con la frase “renta de departamentos CDMX baratos”, lo que refleja la alta demanda de espacios asequibles.

Plataformas digitales amplían la oferta y la visibilidad de departamentos accesibles

Herramientas como Monopolio.com.mx, Inmuebles 24, Homie y Century 21 permiten comparar precios y localizar departamentos en tiempo real. Lo ideal es mantener el gasto en renta entre el 30 y 35% del ingreso mensual para lograr equilibrio financiero.

La tendencia de millennials y centennials a buscar arrendamientos por menos de 10 mil pesos mensuales responde a mayor flexibilidad laboral y la necesidad de controlar el presupuesto. Reducir el gasto en vivienda permite destinar recursos a otros rubros sin poner en riesgo la solvencia ni la capacidad de afrontar emergencias.