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Alex Fernández aclara su postura sobre el álbum tributo a su abuelo y la polémica con Ángela Aguilar

El cantante aclaró que su comunicado en redes no mencionó a nadie por nombre y admitió que al momento de publicarlo desconocía la mayoría de las colaboraciones

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Alejandro Fernández Jr.
El cantante aclaró que su comunicado en redes no mencionó a nadie por nombre y admitió que al momento de publicarlo desconocía la mayoría de las colaboraciones. (Facebook Alejandro Fernández Jr.)

Alex Fernández aclaró que su comunicado sobre el álbum tributo a Vicente Fernández no iba dirigido a nadie en particular, luego de que la publicación desatara una oleada de interpretaciones en redes sociales que lo vinculaban a una supuesta molestia con Ángela Aguilar.

“Mi comunicado no fue para ofender a nadie, ni mucho menos”, dijo Fernández ante la prensa días después del lanzamiento del disco. El cantante fue claro: en ningún momento mencionó nombres en su texto original y rechazó que sus palabras tuvieran como destinataria a la hija de Pepe Aguilar.

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Fernández desmiente que estuviera “celoso” por no participar en el disco

Vicente Fernández
Alex Fernández desmintió dos versiones que circularon en redes: que su comunicado iba dirigido contra Ángela Aguilar y que existía una colaboración pendiente entre ambos, asunto que dijo haber aclarado con anterioridad en otra entrevista. - crédito The Houston Chronicle

El artista también salió al paso de una versión que circuló con fuerza en redes: que su molestia respondía a haber sido excluido del proyecto. “Se hablaba de que yo estaba celoso, que estaba enojado porque no tuve participación en el disco. Tampoco”, respondió. Según explicó, ya había recibido una invitación para colaborar, aunque en el álbum ranchero —no en el norteño— que reúne las colaboraciones póstumas con la voz de su abuelo.

El disco, que incluye el dueto “La Ley del Monte” con Ángela Aguilar, fue el detonante de la controversia. Los seguidores de Fernández recordaron unas declaraciones de la cantante en las que habría minimizado la posibilidad de grabar con él: “Yo llevo 4 discos, él apenas está empezando”, dijo Aguilar en su momento, en referencia a la diferencia de trayectorias entre ambos. Ese comentario fue leído como un desaire, y cuando el nombre de Aguilar apareció en el tributo al “Charro de Huentitán”, los fans volcaron su desaprobación en las redes de Fernández.

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El cantante niega que haya existido una propuesta de colaboración con Aguilar

angela aguilar vicente fernandez -México- 08 agosto
La polémica en torno al álbum tributo a Vicente Fernández llevó a Alex Fernández a aclarar públicamente que nunca hubo una propuesta real de colaboración con Ángela Aguilar, contradiciendo versiones que atribuían a la cantante haber dicho que esa grabación quedaba pendiente. (Instagram)

Otra de las versiones que circularon señalaba que Aguilar había dicho que le “quedaba pendiente” una colaboración con Alex Fernández. El nieto de Vicente Fernández lo negó rotundamente: “Eso ya lo aclaré yo hace mucho en una entrevista, que eso no es cierto, porque nunca ha habido la propuesta de hacer una colaboración”.

Ante la presión de los comentarios, Fernández había publicado un comunicado en su Instagram en el que afirmó no tener “nada que ver con la producción del homenaje” ni con las colaboraciones incluidas. Pero lejos de calmar el ambiente, el texto alimentó nuevas lecturas. “Ya sacaba otro comunicado y otro aclarando y aclarando y aclarando, pues ya está cañón”, reconoció el cantante, quien admitió que al momento de publicarlo ni siquiera tenía claro cuáles artistas participaban en el álbum.

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