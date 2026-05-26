Leonardo Aguilar reconoce que el apellido es un reto y su carrera sigue en formación

El hijo de Pepe Aguilar aseguró que no quiere aparentar una carrera más grande de lo que es, pese a llevar el apellido de la dinastía. (Facebook Leonardo Aguilar)

Leonardo Aguilar se presentó el pasado 16 de mayo en el Lienzo Charro Antonio Aguilar de Zacatecas ante gradas con escasa ocupación, y en lugar de eludir las críticas que le llovieron en redes sociales, salió al frente con una promesa y una declaración de principios: regresar cada año a la ciudad y seguir siendo fiel a lo que es.

El concierto, que el propio artista produjo, contó con la participación de la compañía Cuernos Chuecos, cuyos jinetes se dedican a la monta de toros de rapero. Las imágenes que circularon en redes mostraron las filas superiores prácticamente vacías, con asistentes concentrados en las primeras butacas, celular en mano, acercándose al escenario cada vez que Aguilar pasaba a caballo. Los videos se volvieron tendencia en pocas horas.

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Ante un Lienzo Charro Antonio Aguilar con escasa asistencia, Leonardo Aguilar interpretó canciones de su propia autoría, contó con el apoyo de Pepe Aguilar entre el público y prometió regresar anualmente a Zacatecas para ganarse los corazones de la ciudad. (FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM)

El cantante no abordó directamente el tema de la baja asistencia. Su discurso, tanto durante el show como en declaraciones para medios de comunicación, apuntó hacia quienes sí estuvieron presentes. “Muy feliz porque este soy yo. Esto no es un chisme, la gente no te hace favores. Y si vienes porque me apostaron a que la iban a pasar bien, yo creo que el día de hoy no los defraudé”, dijo ante el público zacatecano.

Aguilar reconoció abiertamente que su carrera todavía está en construcción, y que el apellido que carga —hijo de Pepe Aguilar y nieto de Antonio Aguilar— es tanto un legado como una presión constante. “Yo no quiero fingir ser algo que no soy, no quiero aparentar ser más grande, más chico, más nada de lo que soy”, afirmó. “Mucha gente me critica en Instagram. Y les digo: primero que nada, no importa. Segundo, porque todavía no tengo toda la carrera para poder decir que sí viene de mi papá o de mi abuelo”.

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El hijo de Pepe Aguilar dio un concierto en el Lienzo Charro Antonio Aguilar ante un recinto semivacío. Lejos de ignorar la situación, prometió públicamente volver cada año y dar "el mejor show" que pueda ofrecer.

Durante la presentación, el cantante interpretó una canción de su autoría. “Esta sí es mi canción. Es mía, yo la escribí. Y si no se la saben, cuando termine la van a saber, porque el coro es muy fácil”, dijo entre los aplausos del recinto. También reconoció la presencia de su padre entre el público: “Si escuchan a un señor ahí, es mi papá que me está apoyando mucho”.

El compromiso de volver lo formalizó a través de las redes sociales de Machin Records, la disquera de su padre. “Zacatecas, yo los adoro, los amo, los quiero con todo y regreso cada año y voy a darle con todo para que disfruten y para ganarme sus corazones. Creo que es lo que empecé a hacer hoy”, escribió el artista, quien no hizo referencia alguna a las críticas por el aforo.

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