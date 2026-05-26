México

Atacan a balazos el negocio de la influencer Estef Monárrez en Culiacán, Sinaloa

Estefanía Monárrez acumula 310 mil seguidores en TikTok y vende cosméticos

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El local de Estef Monárrez fue baleado este lunes. (Instagram: estefmonarrezz)
El local de Estef Monárrez fue baleado este lunes. (Instagram: estefmonarrezz)

Un negocio de cosméticos ubicado en la colonia Las Quintas de Culiacán, Sinaloa, fue atacado a balazos la tarde de este lunes 25 de mayo de 2026. De acuerdo con la información, el local pertenece a la creadora de contenido Estef Monárrez.

¿Qué se sabe del ataque?

El reporte llegó a las líneas del 911 alrededor de las 17:00 horas, cuando vecinos del sector alertaron sobre detonaciones de arma de fuego en el cruce del bulevar Sinaloa y la calle Estado de Puebla.

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Versiones recabadas por medios locales apuntan a que sujetos armados a bordo de una motocicleta dispararon contra la fachada del inmueble y se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

El establecimiento, denominado Estef Cosmetics, presentaba al menos tres impactos visibles: uno en la parte superior del edificio y dos más en la cortina metálica de acceso, además de daños en cristales. En el pavimento, las autoridades localizaron casquillos percutidos de arma larga de distintos calibres.

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No hubo personas lesionadas porque el establecimiento estaba cerrado al momento del ataque.

Agentes federales implementaron además un operativo de búsqueda terrestre y aéreo, apoyado por un dron que sobrevoló el sector para facilitar la localización de los presuntos responsables. Hasta el cierre de esta nota no se reportaron personas detenidas.

De manera preventiva, el Colegio Senda, ubicado en las inmediaciones del negocio atacado, suspendió actividades y cerró sus instalaciones.

Quién es Estef Monárrez, la influencer dueña del negocio baleado

(Instagram: estefmonarrezz)
(Instagram: estefmonarrezz)

Estef Monárrez es una creadora de contenido originaria de Culiacán que publica sobre estilo de vida, maternidad y moda en sus redes sociales.

En TikTok, donde opera bajo el usuario @estefmonarrezz, suma 310,100 seguidores y suma 14.5 millones “Me gusta”; su video con mayor alcance acumula 2.2 millones de reproducciones. Además de TikTok, tiene presencia en YouTube con el canal “Familia de Pelos”, que tiene más de 5 mil suscriptores.

En Instagram, su cuenta personal @estefmonarrezz y la cuenta comercial @estefcosmetics.mx —con 36,300 seguidores— sirven como vitrina para sus dos marcas: Estef Cosmetics y Marva Haircare. El contenido de sus videos abarca mini vlogs, preparativos para eventos, tendencias de moda y momentos con su hija y su pareja.

(Instagram: estefmonarrezz)
(Instagram: estefmonarrezz)

El negocio atacado se ubica en Estado de Puebla #1407-2, colonia Las Quintas, Culiacán, y opera de lunes a viernes en dos turnos: de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas.

La tienda también cuenta con una plataforma de comercio electrónico en estefcomestics.mx, desde donde realiza envíos a toda la república mexicana, con un catálogo que incluye productos para rostro, ojos, vitaminas, skincare, perfumes, cabello y labios.

Al cierre de esta nota, Monárrez no se había pronunciado públicamente sobre el ataque a su establecimiento.

El contexto de violencia en Culiacán desde el quiebre del Cártel de Sinaloa

Ese mismo lunes, horas después del ataque al local de cosméticos, un segundo episodio de violencia se registró en el fraccionamiento Floresta, en el sector Los Ángeles, al nororiente de Culiacán.

Los 25 personajes mencionados en los panfletos arrojados en Culiacán. (Redes sociales de cada influencer)
Varios influencers y artistas han sido señalados de tener nexos con grupos criminales en Sinaloa. (Redes sociales de cada influencer)

Un grupo armado que circulaba en una camioneta Volkswagen Tiguan gris disparó con fusiles de asalto contra una vivienda ubicada en el cruce de la calle Municipio de Culiacán y el bulevar Estado de Sinaloa, alrededor de las 19:15 horas.

Dos hombres resultaron heridos: José Martín, de 32 años, y León Felipe, de 28, quien recibió múltiples impactos en distintas partes del cuerpo. Ambos fueron trasladados de urgencia por paramédicos de la Cruz Roja.

Desde que estalló la guerra interna del Cártel de Sinaloa el 9 de septiembre de 2024, Culiacán concentra de forma constante asesinatos, desapariciones, balaceras, enfrentamientos y ataques a locales comerciales y domicilios. Los llamados influencers han sido uno de los principales grupos en ser atacados en medio de la disputa, pues muchos de ellos han sido señalados de tener nexos con alguno de los grupos enfrentados: Los Chapitos o La Mayiza.

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