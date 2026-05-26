México Deportes

Es oficial, estas son las siete selecciones que tendrán su campamento en México para el Mundial 2026

Además de las tres ciudades sedes para la Copa Mundial, otras entidades recibirán la emoción del torneo de la FIFA

Guardar
Google icon
Ilustración en acuarela del Estadio Guadalajara, fachada principal con techo curvo blanco y detalles rojos. Césped verde, cielo azul y banderas de Colombia, Corea del Sur, Túnez, Irán, Sudáfrica, Uruguay.
Es oficial, estas son las siete selecciones que tendrán su campamento en México para el Mundial 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

A tan solo 16 días de que empiece la Copa Mundial 2026, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) informó mediante el comunicado oficial que la FIFA confirmó oficialmente a México como sede de siete campamentos base para las selecciones nacionales que participarán en el Mundial 2026.

El anuncio, publicado el 25 de mayo de 2026, detalló que, además de las tres ciudades que serán sedes mundialistas —Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey—, también se designaron a Cancún, Pachuca y Tijuana para albergar las concentraciones de equipos internacionales.

PUBLICIDAD

“La FIFA confirmó oficialmente a México como sede de siete campamentos base para las selecciones nacionales que participarán en la próxima Copa del Mundo 2026″, se lee en el comunicado.

¿Cuáles son las selecciones que tendrán su campamento en México para el Mundial 2026?

Cuatro hombres sonríen y posan. Dos llevan bufandas de "Pachuca", uno sostiene la bandera de Sudáfrica y otro un letrero que dice "#SUDÁFRICA en PACHUCA HIDALGO"
Representantes de la selección de Sudáfrica y del Club Pachuca se reúnen para oficializar el campamento de preparación rumbo a la Copa Mundial 2026 en las instalaciones del club hidalguense. (X/ @Tuzos)

La Selección Nacional de México será la principal que concentrará en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR) en la Ciudad de México. Hace unas semanas atrás, el equipo de Javier Aguirre ya inició la concentración para los últimos partidos amistosos de su preparación.

PUBLICIDAD

El representativo de Sudáfrica, país que jugará la inauguración ante el Tri el 11 de junio, eligió la Universidad del Futbol en Pachuca, Hidalgo, como su base de operaciones.

Uruguay entrenará en el Mayakoba Training Centre de Cancún, Quintana Roo; mientras que Irán utilizará el Centro Xoloitzcuintle de Tijuana. Cabe señalar que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que el equipo iraní se alojaría en México para jugar sus partidos de fase de grupos que disputarán en territorio norteamericano, razón por la que se quedarán en la ciudad fronteriza.

En Guadalajara, dos selecciones internacionales emplearán instalaciones locales: Colombia tendrá como base la Academia Atlas FC y Corea del Sur entrenará en las instalaciones de Chivas Verde Valle
En Guadalajara, dos selecciones internacionales emplearán instalaciones locales: Colombia tendrá como base la Academia Atlas FC y Corea del Sur entrenará en las instalaciones de Chivas Verde Valle

“Nos preguntaron si podían pernoctar en México y dijimos que sí, sin problema. No tenemos porqué negar la posibilidad de que se queden en México”, compartió la presidenta en rueda de prensa.

Túnez se concentrará en Monterrey, específicamente en el Rayados Training Centre.

En Guadalajara, dos selecciones internacionales emplearán instalaciones locales: Colombia tendrá como base la Academia Atlas FC y Corea del Sur entrenará en las instalaciones de Chivas Verde Valle. La Federación Mexicana de Futbol destacó que la decisión de la FIFA de seleccionar siete campos deportivos de clubes mexicanos, a excepción de Cancún, representa un reconocimiento al buen estado de la infraestructura deportiva nacional.

Estas son las siete selecciones que se hospedarán en México para el Mundial 2026:

  • México: Centro de Alto Rendimiento (CAR), Ciudad de México
  • Corea del Sur: Chivas Verde Valle, Guadalajara
  • Colombia: Academia Atlas FC, Guadalajara
  • Túnez: Rayados Training Centre, Monterrey
  • Irán: Centro Xoloitzcuintle, Tijuana
  • Sudáfrica: Universidad del Futbol, Pachuca
  • Uruguay: Mayakoba Training Centre, Cancún

Temas Relacionados

Mundial 2026Estadio GuadalajaraEstadio MonterreyEstadio Ciudad de MéxicoFIFAmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

De la Liga MX al Mundial 2026: Selección Colombia revela su lista de convocados y hay un campeón con Cruz Azul

Varios colombianos militan en el futbol mexicano, pero muy pocos pudieron tener acceso a la justa mundialista

De la Liga MX al Mundial 2026: Selección Colombia revela su lista de convocados y hay un campeón con Cruz Azul

Willer Ditta denuncia ataques contra su hijo en el Estadio Olímpico tras coronarse campeón con Cruz Azul

El altercado tras la premiación del torneo dejó en evidencia el comportamiento de algunos aficionados de Pumas

Willer Ditta denuncia ataques contra su hijo en el Estadio Olímpico tras coronarse campeón con Cruz Azul

Aficionados del América se vuelven virales tras celebrar el campeonato de Cruz Azul sobre Pumas: “Quiero a Huiqui”

El festejo de la afición americanista por el triunfo de los Celestes ante Pumas en el Clausura 2026 generó una ola de reacciones

Aficionados del América se vuelven virales tras celebrar el campeonato de Cruz Azul sobre Pumas: “Quiero a Huiqui”

Día Mundial del Futbol: estos son los beneficios de echarte una cascarita

Es el deporte más popular en todo el orbe, se puede jugar incluso sin un balón o portería y ahora será el epicentro de las miradas con la Copa del Mundo 2026

Día Mundial del Futbol: estos son los beneficios de echarte una cascarita

Cruz Azul campeón: este es el recuento de lo que fue el Clausura 2026 para la Máquina

El torneo estuvo llenó de altibajos para el conjunto celeste, donde incluso tuvieron una seguidilla de nueve partidos sin ganar

Cruz Azul campeón: este es el recuento de lo que fue el Clausura 2026 para la Máquina
MÁS NOTICIAS

NARCO

Autoridades confirman bloqueos por delincuente muerto y dos agentes heridos en Colima

Autoridades confirman bloqueos por delincuente muerto y dos agentes heridos en Colima

Asesinan a agente de investigación de la Fiscalía de Guanajuato, atacante también murió

Vinculan a proceso a “El Daza”, presunto líder de UJ40 de la Unión Tepito

Sicarios colombianos del CJNG y Cárteles Unidos asedian la Meseta Purépecha de Michoacán

Secretario de Seguridad de Chihuahua defiende acuerdo firmado por Maru Campos con Texas sobre seguridad fronteriza: “Somos vecinos”

ENTRETENIMIENTO

Leire Martínez suma segunda fecha en CDMX

Leire Martínez suma segunda fecha en CDMX

Ana María Alvarado alerta por sofisticado intento de robo mediante su empleada doméstica: “Enséñanos la casa”

Roberto Tello ‘El Coreano’ reacciona a fuertes acusaciones de robo a Yulianna Peniche: “Tendrá sus razones”

Emmanuel y Mijares anuncian nueva fecha en Auditorio Nacional: preventa para los 13 años de ‘Two’r Amigos’

Maribel Guardia lanza dura acusación contra Addis Tuñón por su nieto José Julián: “Nunca se paró en la casa a una fiesta de cumpleaños”

DEPORTES

De la Liga MX al Mundial 2026: Selección Colombia revela su lista de convocados y hay un campeón con Cruz Azul

De la Liga MX al Mundial 2026: Selección Colombia revela su lista de convocados y hay un campeón con Cruz Azul

Willer Ditta denuncia ataques contra su hijo en el Estadio Olímpico tras coronarse campeón con Cruz Azul

Aficionados del América se vuelven virales tras celebrar el campeonato de Cruz Azul sobre Pumas: “Quiero a Huiqui”

Día Mundial del Futbol: estos son los beneficios de echarte una cascarita

Cruz Azul campeón: este es el recuento de lo que fue el Clausura 2026 para la Máquina