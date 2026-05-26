Es oficial, estas son las siete selecciones que tendrán su campamento en México para el Mundial 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

A tan solo 16 días de que empiece la Copa Mundial 2026, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) informó mediante el comunicado oficial que la FIFA confirmó oficialmente a México como sede de siete campamentos base para las selecciones nacionales que participarán en el Mundial 2026.

El anuncio, publicado el 25 de mayo de 2026, detalló que, además de las tres ciudades que serán sedes mundialistas —Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey—, también se designaron a Cancún, Pachuca y Tijuana para albergar las concentraciones de equipos internacionales.

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“La FIFA confirmó oficialmente a México como sede de siete campamentos base para las selecciones nacionales que participarán en la próxima Copa del Mundo 2026″, se lee en el comunicado.

¿Cuáles son las selecciones que tendrán su campamento en México para el Mundial 2026?

Representantes de la selección de Sudáfrica y del Club Pachuca se reúnen para oficializar el campamento de preparación rumbo a la Copa Mundial 2026 en las instalaciones del club hidalguense. (X/ @Tuzos)

La Selección Nacional de México será la principal que concentrará en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR) en la Ciudad de México. Hace unas semanas atrás, el equipo de Javier Aguirre ya inició la concentración para los últimos partidos amistosos de su preparación.

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El representativo de Sudáfrica, país que jugará la inauguración ante el Tri el 11 de junio, eligió la Universidad del Futbol en Pachuca, Hidalgo, como su base de operaciones.

Uruguay entrenará en el Mayakoba Training Centre de Cancún, Quintana Roo; mientras que Irán utilizará el Centro Xoloitzcuintle de Tijuana. Cabe señalar que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que el equipo iraní se alojaría en México para jugar sus partidos de fase de grupos que disputarán en territorio norteamericano, razón por la que se quedarán en la ciudad fronteriza.

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En Guadalajara, dos selecciones internacionales emplearán instalaciones locales: Colombia tendrá como base la Academia Atlas FC y Corea del Sur entrenará en las instalaciones de Chivas Verde Valle

“Nos preguntaron si podían pernoctar en México y dijimos que sí, sin problema. No tenemos porqué negar la posibilidad de que se queden en México”, compartió la presidenta en rueda de prensa.

Túnez se concentrará en Monterrey, específicamente en el Rayados Training Centre.

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En Guadalajara, dos selecciones internacionales emplearán instalaciones locales: Colombia tendrá como base la Academia Atlas FC y Corea del Sur entrenará en las instalaciones de Chivas Verde Valle. La Federación Mexicana de Futbol destacó que la decisión de la FIFA de seleccionar siete campos deportivos de clubes mexicanos, a excepción de Cancún, representa un reconocimiento al buen estado de la infraestructura deportiva nacional.

Estas son las siete selecciones que se hospedarán en México para el Mundial 2026:

México: Centro de Alto Rendimiento (CAR), Ciudad de México

Corea del Sur: Chivas Verde Valle, Guadalajara

Colombia: Academia Atlas FC, Guadalajara

Túnez: Rayados Training Centre, Monterrey

Irán: Centro Xoloitzcuintle, Tijuana

Sudáfrica: Universidad del Futbol, Pachuca

Uruguay: Mayakoba Training Centre, Cancún