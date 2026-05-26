México recibirá a Irán para el Mundial 2026: su campamento base será en Tijuana

México recibirá a siete selecciones durante el Mundial 2026, entre ellas a Irán, cuyo campamento base quedó confirmado en el Centro Xoloitzcuintle de Tijuana. Crédito: REUTERS

La selección iraní entrenará en Tijuana para la Copa Mundial 2026 después de que la FIFA aprobó el traslado de su campamento base desde Tucson, Arizona, hasta la ciudad fronteriza mexicana, a tan solo 16 días del inicio del torneo.

La decisión resuelve semanas de negociaciones de alto nivel entre la federación iraní y el organismo rector del futbol mundial, y convierte a México en el país anfitrión de siete concentraciones nacionales, incluyendo la propia selección mexicana.

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El presidente de la Federación Iraní de Futbol, Mehdi Taj, había adelantado el pasado 23 de mayo que el traslado ya tenía el visto bueno de la FIFA y que el contrato con el Centro Xoloitzcuintle de Tijuana estaba en etapa final de firma. Taj también abrió la posibilidad de que la aerolínea estatal Iran Air opere vuelos directos a México durante el torneo, lo que permitiría a la delegación trasladarse desde Teherán sin pisar suelo estadounidense ni en tránsito.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el este lunes 25 de mayo que México respondió de inmediato al llamado. “Nos preguntaron: ‘¿pueden pernoctar en México?’ Dijimos sí, sin problema”, declaró en su conferencia de prensa matutina.

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Los Xolos de Tojuana confirmaron la noticia. (X/@Xolos)

El Club Tijuana celebró la designación como un reconocimiento internacional a la ciudad y a Baja California. En un comunicado, el club subrayó que Tijuana será “parte activa del torneo más grande de la historia”, aunque no sea sede de partidos.

“Con mucho orgullo hemos sido notificados por FIFA que Tijuana formará parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026 como campamento base de la Selección Nacional de Irán. Tijuana es una ciudad de puertas abiertas, amigable y hospitalaria; una ciudad que abraza al mundo a través de su cultura, su gente y su pasión por el deporte”, se lee.

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Cómo se resolvió la logística

El campamento original de Irán estaba programado en Tucson, Arizona. El traslado a Tijuana no solo cambia la ciudad, sino la lógica de operación de la delegación: los jugadores vivirán en México y cruzarán la frontera únicamente los días de partido.

La selección de Irán quedó situada en el Grupo G junto a Nueva Zelanda, Egipto y Bélgica.

La geografía favorece el nuevo esquema. Taj explicó que la distancia desde Tijuana hasta el SoFi Stadium de Inglewood, Los Ángeles —donde Irán jugará sus dos primeros partidos— equivale a apenas 55 minutos de vuelo, tiempo menor al que habría tomado desde Tucson. Para el tercer partido, en Seattle, el trayecto es de aproximadamente tres horas, idéntico al que enfrentarían desde Arizona.

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Irán disputa el Grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. Debuta el este 15 de junio contra Nueva Zelanda en el SoFi Stadium de Inglewood; el 21 de junio enfrenta a Bélgica en el mismo estadio, y el 26 de junio cierra la fase de grupos ante Egipto en el Lumen Field de Seattle.

Semanas de negociaciones

La negociación por el campamento iraní no ocurrió en el vacío y se da en medio de un contexto de alta sensibilidad política.

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Irán y Estados Unidos no mantienen relaciones diplomáticas desde 1980, tras la crisis de los rehenes en Teherán, y la participación del equipo en el Mundial estuvo en duda desde la ofensiva estadounidense-israelí lanzada a finales de febrero de 2026 contra la república islámica. El propio presidente Donald Trump llegó a considerar en marzo que Irán no debería participar “por su propia seguridad”.

Esta vibrante ilustración en acuarela captura la fachada moderna y curva del Estadio Guadalajara bajo un cielo azul, acompañada de las banderas de Colombia, Corea del Sur, Túnez, Irán, Sudáfrica y Uruguay. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El traslado de su campamento llevó semanas en conversaciones con la FIFA, con reuniones presenciales en Estambul y una sesión en línea desde Teherán con el secretario general del organismo. Mientras tanto, los jugadores y el cuerpo técnico gestionaban sus visados estadounidenses desde Turquía, donde el equipo realizaba su concentración previa.

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Hasta días antes del anuncio, el vicepresidente de la federación, Mehdi Mohammad Nabi, reconoció que no tenía “la certeza de que todos los jugadores y el personal recibirían sus visados para Estados Unidos”. Ante ese escenario, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, intervino directamente.

El ministro iraní de Deportes, Ahmad Donyamali, citado por la agencia Isna, señaló que Infantino “prometió” que todos los jugadores del combinado nacional dispondrían de visados estadounidenses. “No hay ninguna razón para que nuestros jugadores no reciban un visado”, declaró el ministro.

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La federación iraní también había solicitado a la FIFA que sus partidos de fase de grupos se trasladaran de Estados Unidos a México. El organismo rechazó esa petición: los partidos se jugarán donde estaban programados.

México recibe siete campamentos

Los estadios Azteca, BBVA y Akron serán las sedes mexicanas del Mundial 2026 y recibirán partidos históricos de la Copa del Mundo. (Imagen por IA)

El caso de Irán no es el único que ubica a México como sede de concentraciones mundialistas. La Federación Mexicana de Futbol informó mediante comunicado oficial que la FIFA designó a México como sede de siete campamentos base en total:

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Colombia entrenará en la Academia Atlas FC de Guadalajara

Corea del Sur en el Chivas Verde Valle también en Guadalajara

Túnez en el Rayados Training Centre de Monterrey

Sudáfrica en la Universidad del Futbol de Pachuca

Uruguay en el Mayakoba Training Centre de Cancún

Irán en el Centro Xoloitzcuintle de Tijuana

La selección mexicana concentrará en el Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad de México.

La FMF destacó que, a excepción de Cancún, todas las instalaciones elegidas por la FIFA corresponden a clubes mexicanos. El organismo lo leyó como un reconocimiento al estado de la infraestructura deportiva nacional. De los 48 equipos que disputarán el Mundial entre el este 11 de junio y el este 19 de julio, 39 tendrán su base en Estados Unidos, siete en México y dos en Canadá.