Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 26 de mayo

En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 20,11 pesos mexicanos, lo que representa una variación de 0,07% respecto al precio de cierre anterior de 20,09 pesos mexicanos, según información de Dow Jones.
En la última semana, el euro experimentó un descenso del 0,44%, mientras que su variación interanual se sitúa en una caída del 7,57%.
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El tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, marcando un aumento sostenido. La volatilidad actual se sitúa en 3,43%, por debajo de la volatilidad de referencia del 5,89%, lo que sugiere un entorno relativamente estable en el mercado cambiario.
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