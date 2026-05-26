México

Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 26 de mayo

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la jornada

Guardar
Google icon
Imagen SECPEQ3UEBEPTO5YTGXHZONXVI

En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 20,11 pesos mexicanos, lo que representa una variación de 0,07% respecto al precio de cierre anterior de 20,09 pesos mexicanos, según información de Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 0,44%, mientras que su variación interanual se sitúa en una caída del 7,57%.

PUBLICIDAD

El tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, marcando un aumento sostenido. La volatilidad actual se sitúa en 3,43%, por debajo de la volatilidad de referencia del 5,89%, lo que sugiere un entorno relativamente estable en el mercado cambiario.

Temas Relacionados

Precio del euro en MéxicoTipo de cambioÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy martes 26 de mayo

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy martes 26 de mayo

Beca Rita Cetina 2026: SUSPENDEN pagos por cuatro meses a todos los beneficiarios

Los beneficiarios reciben el dinero de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Bienestar

Beca Rita Cetina 2026: SUSPENDEN pagos por cuatro meses a todos los beneficiarios

Qué necesitas para tramitar un crédito Infonavit si tienes más de 60 años y obtener hasta 2 millones de pesos

Tasas fijas, plazos a la medida y montos superiores a los 2 millones de pesos son los beneficios que el Infonavit ofrece a las personas mayores de 60 años

Qué necesitas para tramitar un crédito Infonavit si tienes más de 60 años y obtener hasta 2 millones de pesos

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 26 de mayo

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 26 de mayo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 26 de mayo: CJNG marcaba su droga con estampas de El Chicharito y Silvia Pinal, en CDMX

Sigue las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país con Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 26 de mayo: CJNG marcaba su droga con estampas de El Chicharito y Silvia Pinal, en CDMX
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 26 de mayo: CJNG marcaba su droga con estampas de El Chicharito y Silvia Pinal, en CDMX

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 26 de mayo: CJNG marcaba su droga con estampas de El Chicharito y Silvia Pinal, en CDMX

CJNG usaba estampas de ‘El Chicharito’ y Silvia Pinal para marcar droga hallada en la Condesa, CDMX

Atacan a balazos el negocio de la influencer Estef Monárrez en Culiacán, Sinaloa

Operativo en Tecomán, Colima, deja un estadounidense detenido y 2 agresores muertos

Dan más de 100 años de prisión a operador del Cártel del Golfo por secuestro

ENTRETENIMIENTO

Alex Fernández aclara su postura sobre el álbum tributo a su abuelo y la polémica con Ángela Aguilar

Alex Fernández aclara su postura sobre el álbum tributo a su abuelo y la polémica con Ángela Aguilar

Maribel Guardia toma decisión drástica sobre la herencia de su nieto José Julián

Leonardo Aguilar reconoce que el apellido es un reto y su carrera sigue en formación

Atacan a balazos el negocio de la influencer Estef Monárrez en Culiacán, Sinaloa

Marysol Sosa prepara homenaje a José José y aclara relación con su hermano y su madre

DEPORTES

México recibirá a Irán para el Mundial 2026: su campamento base será en Tijuana

México recibirá a Irán para el Mundial 2026: su campamento base será en Tijuana

Efraín Juárez fuera de Pumas: qué se sabe de la supuesta salida del técnico mexicano y las ofertas que tendría en Europa

Mexibús tendrá ampliación en Edomex: qué colonias estarán en la nueva ruta

Así fue la disculpa que Uriel Antuna dedicó a la afición de Pumas tras perder la final: “No pienso rendirme, ni irme”

Es oficial, estas son las siete selecciones que tendrán su campamento en México para el Mundial 2026