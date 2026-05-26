Así fue la disculpa que Uriel Antuna dedicó a la afición de Pumas tras perder la final: “No pienso rendirme, ni irme”

Uriel Antuna se disculpó con la afición universitaria tras perder la final (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Tras la derrota de Pumas en la final del Clausura 2026 ante Cruz Azul, Uriel Antuna dirigió una carta a la afición auriazul. Durante el partido, el extremo derecho cometió una falta imprudente que provocó su expulsión en el tiempo complementario del segundo tiempo, esta situación causó el desequilibrio del club y en consecuencia la derrota.

Con calma y un sentimiento de arrepentimiento, Antuna expresó su agradecimiento y una disculpa a la afición. En el mensaje publicado a través de redes sociales, Antuna comenzó agradeciendo a la afición por permitirle experimentar nuevamente el sentido de pertenencia al fútbol y al club, así como por recibir a su familia.

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El ex jugador de Cruz Azul y Tigres intentó olvidar el mal momento que vivió en la final de vuelta en Ciudad Universitaria, por lo que se animó a dedicar unas palabras sentidas a cada uno de los fanáticos que vieron a su equipo perder.

Uriel Antuna se disculpa con la afición de Pumas

Uriel Antuna se disculpa con la afición de Pumas (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El futbolista destacó la calidez percibida desde su llegada a Cantera, mencionó el apoyo recibido por parte de sus compañeros, cuerpo técnico, personal médico, utileros, masajistas, nutriólogos, todo el staff y directivos, enfatizando su gratitud por haber sido acogido junto a su familia.

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Al referirse a su incorporación al equipo, Antuna señaló que llegó con ilusión y con el deseo de afrontar desafíos poco comunes, resaltó que la afición facilitó su proceso de adaptación. Por ello, ofreció una disculpa por el resultado en la final y reconoció que, aunque no se alcanzó el objetivo planteado como grupo, el equipo logró recuperar su identidad, carácter, garra y espíritu de lucha, elementos que, según él, definen a Pumas.

“También me gustaría disculparme por lo sucedido. Aunque no se logró el objetivo que nos habíamos puesto como equipo, recuperamos todos juntos, como familia, la identidad del club, el carácter, la garra y la lucha que caracteriza a Pumas”, compartió.

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(IG/ @urielantuna90)

En el mensaje, Antuna aseguró que el equipo regresará fortalecido y afirmó su determinación de no rendirse ni abandonar la institución. Expresó su compromiso de intentar reiteradamente alcanzar el campeonato, motivado tanto por el club como por la afición que los apoya cada semana y las familias de los jugadores, a quienes considera merecedoras de una alegría tras varios años de espera.

El futbolista concluyó su carta invocando una bendición para los Pumas y la institución, reflexionó sobre los designios divinos y manifestó su decisión de confiar y persistir en sus intentos futuros.

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“Estoy seguro de que regresaremos más fuertes que nunca, con esa misma hambre con la que llegué el primer día, y no pienso rendirme ni irme. Lo intentaré una y otra vez por este club, por la gente que nos apoya cada fin de semana y por nuestras familias, que se merecen una alegría después de tantos años... No pienso rendirme hasta salir campeón con este club. Que DIOS bendiga a Pumas y a esta hermosa institución”, finalizó.