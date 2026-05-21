CDMX: estos son los autos que deben cumplir su verificación vehicular en junio

Foto: Sedema

El mes de junio marca el cierre del primer semestre para la verificación vehicular en la Ciudad de México y, con ello, el último llamado para los propietarios de autos con terminación de placas 9 y 0 y engomado azul.

Este grupo debe cumplir con la revisión antes de que finalice el periodo establecido para evitar sanciones administrativas.

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La Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX determinó que durante junio de 2026, los autos con esas características son los únicos obligados a presentarse a los verificentros.

El trámite es obligatorio para cualquier vehículo de combustión con placas capitalinas, independientemente del holograma obtenido en verificaciones previas.

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Cuánto se paga de verificación en junio

(sedema)

Para quienes deben presentarse, la tarifa oficial asciende a $738 (pesos mexicanos), sin importar el resultado de la prueba ni el holograma asignado.

Si el vehículo no aprueba la inspección por fallas menores, el propietario tendrá un lapso de 30 días naturales para repetir la verificación sin costo adicional.

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La omisión de este trámite puede derivar en una multa significativa.

El Reglamento de Tránsito de la capital establece que la sanción es de 20 UMAs, equivalentes a $2,250 en 2026.

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Esta penalización se aplica cuando el auto es verificado fuera de su periodo correspondiente según engomado y terminación de placas.

En síntesis, durante junio de 2026, únicamente los autos con placas terminadas en 9 y 0 y engomado azul deben acudir a la verificación vehicular semestral en la Ciudad de México.

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El costo por el trámite es de $738, y la multa por no cumplir a tiempo puede alcanzar los $2,250.

Los propietarios cuentan con 30 días para una segunda oportunidad gratuita si su vehículo es rechazado en la primera revisión.

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Este proceso es clave para evitar sanciones y contribuir a la reducción de emisiones contaminantes, especialmente durante la temporada de altas temperaturas, cuando los niveles ambientales pueden dispararse y activar medidas como la Fase 1 de Contingencia Ambiental o el Doble Hoy No Circula.

Verificación en junio CDMX

(SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM)

En junio de 2026, la verificación vehicular en la Ciudad de México corresponde exclusivamente a los siguientes vehículos:

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Autos con terminación de placas 9

Autos con terminación de placas 0

Vehículos con engomado azul

Estos automóviles deben presentarse a los verificentros durante el mes para cumplir con la regulación vigente y evitar sanciones.

El trámite tiene un costo de 738 pesos mexicanos, y si el auto no aprueba la inspección, existe un plazo de 30 días naturales para volver a realizarla sin costo extra. La multa por omisión asciende a 2 mil 250.

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Cumplir con la verificación es fundamental para evitar sanciones y contribuir a la disminución de emisiones contaminantes, especialmente en épocas con mayor riesgo ambiental.