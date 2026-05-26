Operativo en Tecomán, Colima, deja un estadounidense detenido y 2 agresores muertos

Los hechos desataron narcobloqueos, incendios de vehículos y el choque de un tren intermodal contra un tráiler en llamas. (Captura de pantalla)

Un operativo de seguridad en la comunidad de Caleras, municipio de Tecomán, Colima, dejó este lunes 25 de mayo dos agresores abatidos, dos agentes de la Fiscalía General del Estado heridos y un ciudadano estadounidense detenido.

Las instituciones que integran la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Colima confirmaron además el aseguramiento de un vehículo blindado de manufactura artesanal, armas largas y cortas, granadas y droga.

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¿Qué se sabe del operativo?

Una autopista con varios carriles muestra una columna de humo negro ascendiendo desde vehículos distantes. El tráfico en la vía presenta vehículos detenidos. Se reportaron bloqueos en la carretera Manzanillo-Colima, con la quema de tráileres, tras un presunto enfrentamiento armado el 25 de mayo en Caleras. Un tren impactó contra un tráiler usado para bloquear una vía en Tecomán. Las instituciones de seguridad se movilizaron en Colima.

De acuerdo con el último informe dado a conocer por la Mesa de Coordinación Estatal poco antes de las 22:00 horas, el operativo comenzó cuando integrantes de la Policía Investigadora de la FGE respondían a un reporte en la línea de emergencia 911.

Los agentes fueron atacados a disparos por ocupantes de un vehículo. Dos elementos resultaron heridos; uno de ellos se encuentra en estado grave.

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Otros dos agresores fueron abatidos, sin que hasta ahora se sepan sus identidades. El primer reporte oficial, difundido horas antes, solo confirmaba un abatido; la cifra se actualizó conforme avanzaron las acciones en varios municipios del estado. Las autoridades no precisaron si los dos abatidos pertenecen a alguna organización criminal en particular.

Un operativo de la FGE en Tecomán, Colima, dejó dos agresores abatidos, dos agentes heridos y un ciudadano estadounidense detenido con orden de aprehensión por homicidio. Los delincuentes respondieron con narcobloqueos e incendios en la carretera Manzanillo-Colima. (X/@OscarAdrianL)

Tras el ataque inicial, la Marina, la Policía Estatal, la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la FGE se movilizaron de forma coordinada para localizar a los responsables. Las acciones se extendieron a varios municipios del estado.

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Durante los operativos de búsqueda y captura, las autoridades detuvieron a un ciudadano de nacionalidad estadounidense. El detenido cuenta con una orden de aprehensión vigente por homicidio emitida en Estados Unidos. La Mesa de Coordinación no proporcionó más datos sobre esta persona.

Bloqueos, vehículos incendiados y un tráiler contra el tren Manzanillo-Mexicali

Las reacciones de los grupos delictivos ante el operativo generaron caos en la región. Se registraron incendios de vehículos provocados deliberadamente, entre ellos al menos dos tráileres quemados que afectaron la carretera Manzanillo-Colima.

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Un operativo de la FGE en Tecomán, Colima, dejó dos agresores abatidos, dos agentes heridos y un ciudadano estadounidense detenido con orden de aprehensión por homicidio. Los delincuentes respondieron con narcobloqueos e incendios en la carretera Manzanillo-Colima. (X/@OscarAdrianL)

Uno de esos tráileres fue colocado sobre las vías del tren en Tecomán y fue impactado por una locomotora del tren intermodal Manzanillo-Mexicali, que recorre el Pacífico mexicano con cargamentos industriales. No se reportaron descarrilamientos ni heridos por el choque.

Los incendios fueron atendidos y controlados por elementos de Protección Civil. El material asegurado durante el operativo incluyó un vehículo blindado de fabricación artesanal, armas largas, armas cortas, granadas y narcóticos, sin que las autoridades especificaran cantidades o tipos de droga.

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En redes sociales trascendió que la quema de vehículos seguía por la noche del lunes en la localidad de Cerro de Ortega, a unos 30 kilómetros de Tecomán.

Un operativo de la FGE en Tecomán, Colima, dejó dos agresores abatidos, dos agentes heridos y un ciudadano estadounidense detenido con orden de aprehensión por homicidio. Los delincuentes respondieron con narcobloqueos e incendios en la carretera Manzanillo-Colima. (X/@OscarAdrianL)

Antecedente: precursores en Manzanillo y operativos previos en Colima

El operativo en Tecomán ocurre después de que la FGR, en coordinación con la SSPC, asegurara en la aduana del Puerto de Manzanillo más de 54,000 litros de aparente alcohol bencílico —240 tambos en dos contenedores— que habrían sido destinados a la producción de fentanilo y metanfetamina.

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Semanas antes, el 14 de mayo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Colima Fabián Ricardo Gómez Calcáneo confirmó la muerte de dos sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) durante un operativo en la capital estatal.

Entre los abatidos estaba un objetivo de alta prioridad conocido como “Huesos”, localizado dentro de un motel en la ciudad de Colima.

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CJNG, Mayiza y Los Mezcales se disputan Colima

Colima es uno de los estados más violentos de México en términos de homicidios per cápita. La disputa central es el control del puerto de Manzanillo, punto de entrada de precursores químicos desde China para la producción de fentanilo y metanfetamina.

El CJNG es la organización con mayor presencia en el estado. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo señaló en 2025 como el grupo que controla el puerto de Manzanillo y opera redes de abastecimiento de precursores químicos a través de esa terminal.

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(Facebook/Presente Veracruz 0ficial)

Los Mezcales es otra organización que disputa el territorio. Originalmente formó parte del CJNG y se separó de forma definitiva tras un motín carcelario en la ciudad de Colima en 2022.

La facción Mayiza del Cártel de Sinaloa completa el triángulo de disputa. Su presencia genera una pugna constante con el CJNG por el acceso al puerto de Manzanillo y las rutas de tráfico hacia el norte del país. El Cártel del Noreste, heredero de los Zetas, también tiene presencia registrada en el estado, aunque opera como actor secundario frente a los tres grupos anteriores.