Marysol Sosa prepara homenaje a José José y aclara relación con su hermano y su madre

La hija del “Príncipe de la Canción” anunció una noche que definió como experiencia para recordar el legado de su padre. (Instagram: marysolsosaofficial)

Marysol Sosa llevará al Salón Caruso el próximo 6 de junio un espectáculo que ella misma se niega a llamar tributo: una noche dedicada al legado musical de su padre, José José, en la que participará Gilberto Galguera, integrante de Los PEG, la agrupación donde el “Príncipe de la Canción” dio sus primeros pasos en la música.

“No es un tributo más, es una noche particular”, dijo Sosa durante la conferencia de prensa en la que presentó el evento. Junto a ella estarán sus hermanos Jesús y Paco, quienes también forman parte del elenco. Galguera representa para ella algo más que un músico: “Es un maestro, es una persona bellísima que hemos tenido oportunidad de conocer y de platicar”.

PUBLICIDAD

La cantante describió el proceso de preparación como una experiencia cargada de afecto y de historia compartida. “A través de toda la música que mi padre hizo, al día de hoy nos tienen a nosotros cuatro aquí ante ustedes”, afirmó. El vínculo con Galguera, precisamente por su cercanía con los orígenes artísticos de José José, da al espectáculo una dimensión que Sosa considera difícil de replicar.

Aclaró que no realiza el homenaje junto a José Joel porque cada quien tiene su agenda, y aseguró que los problemas familiares del pasado quedaron atrás. FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

“Somos quienes somos, fuimos quienes fuimos en la propia vida de mi señor padre, y traemos cosas particulares y especiales que queremos compartir”, señaló. La propuesta incluye momentos de interacción con el público y una dinámica que, según adelantó, sorprenderá a quienes esperen un concierto convencional.

PUBLICIDAD

Sobre sus hermanos y el pasado familiar

Ante la pregunta de por qué realiza estos homenajes de forma independiente y no junto a su hermano José Joel, Sosa fue directa: “Cada quien hace lo que hace”. Reconoció que tras la muerte de su padre “pasaron cosas”, pero evitó entrar en detalles. “No es de que nunca jamás, es como que cada quien somos lo que somos”, aclaró.

Consultada sobre su ausencia en visitas a la tumba del cantante, respondió que el tiempo ha seguido su curso y que hoy cada uno tiene su propia vida y agenda. “Gracias a Dios ya no hay problemas. Pasaron cosas, insisto, pero el tiempo ha corrido y al día de hoy aquí estamos en lo suyo”, afirmó.

PUBLICIDAD

Marysol reveló que no tiene comunicación con su media hermana Sara Sosa, y que tampoco tiene intención de buscarla. (Foto: Telemundo)

Acerca de su relación con Sarita Sosa, su media hermana, fue más contundente. “Yo la verdad no he tenido comunicación con ella, no tengo intención al día de hoy, no sé nada de ella”, afirmó. Reconoció que guarda sentimientos pendientes de resolver, aunque descartó el rencor: “Yo soy una mujer cristiana, yo soy una mujer de fe”.

“Yo no la he buscado, no sé en qué va su vida. No sé nada de ella y ella tampoco a mí. Tiempo al tiempo”.

Lo que sí dejó en claro es que espera un encuentro que le permita entender lo que ocurrió. “Tengo en mi corazón el deseo de un día poder tener respuestas de cosas”, dijo, y agregó que tiene la certeza de que ese momento llegará: “Estoy segura de que nos tenemos que volver a ver”, aunque aclaró que no puede dar fecha.

PUBLICIDAD