Maribel Guardia toma decisión drástica sobre la herencia de su nieto José Julián

Maribel confirmó que los bienes ya registrados a nombre de su nieto solo le serán entregados cuando cumpla 30 años; hasta entonces, el menor no tendrá acceso a ninguna parte del patrimonio. (FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM)

Tras la decisión judicial que la destituyó como tutora de José Julián Figueroa y nombró en su lugar a la periodista Addis Tuñón, Maribel Guardia anunció que ajustó su testamento: el menor recibirá solo una parte de su patrimonio, y no la totalidad como ella había prometido anteriormente.

Los bienes que Guardia ya registró a nombre de su nieto le serán entregados cuando el niño cumpla 30 años. “Tengo unas cosas ya a nombre del niño; por supuesto, se le entregará cuando tenga 30 años, que ya él sea un adulto y tome sus propias decisiones”, explicó la actriz ante los medios de comunicación.

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“Ya no pienso dejarle todos mis bienes, pero sí una buena parte”

Después de que un juez la destituyera como tutora de José Julián y nombrara en su lugar a Addis Tuñón, Maribel reconoció que reconsideró la herencia destinada al único hijo de Julián Figueroa. (Instagram)

La cantante fue directa al explicar el cambio: “Tomaré algunas previsiones, ya no pienso dejarle todos mis bienes, pero sí una buena parte; había una parte que consideraba yo dejarlo, pero ahora ya no”. La declaración marcó una ruptura con lo que la actriz costarricense había sostenido públicamente durante años, cuando aseguró que su nieto heredaría todo su patrimonio al morir.

El anuncio llega en medio de un conflicto legal y mediático con la madre del menor, luego de que un juez designara a Addis Tuñón como nueva tutora testamentaria. Guardia cuestionó la designación y advirtió que existe un conflicto de intereses: “Esta persona no va a defender al niño, va a defender a la mamá. Yo nunca la vi por mi casa en los ocho años que vivió el niño conmigo, nunca fue a verlo”.

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Maribel Guardia asegura que cubrió todos los gastos del menor desde la muerte de Julián Figueroa

Después de que un juez la destituyera como tutora de José Julián y nombrara en su lugar a Addis Tuñón, Guardia reconoció que reconsideró la herencia destinada al único hijo de Julián Figueroa y adelantó que los bienes ya registrados a su nombre llegarán al menor a los 30 años. | Portada: Jesús Avilés, Infobae México.

La actriz recordó que, desde el fallecimiento de su hijo Julián Figueroa, se presentó ante un juez para asumir los gastos de manutención del niño. “Yo quiero hacerme cargo de todos los gastos del niño, de su manutención”, declaró en esa ocasión, según relató ella misma. Afirmó que ese compromiso quedó registrado y sellado ante la autoridad judicial, y que la otra parte no lo aceptó.

Maribel también señaló que, de no mediar la impugnación a la herencia, el niño ya tendría acceso a esos bienes. “El niño ahorita ya tendría la herencia. Ya la tendría”, dijo.

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Al cierre de sus declaraciones, la actriz expresó resignación frente al proceso: “Yo lo dejo en manos de Dios, que Dios acompañe a mi niño. Lo del niño me duele muchísimo, pero después de lo de mi hijo, ya mi corazón ya sabe de dolores”.