Sociedad

Choques, vuelcos y accidentados en la mañana del feriado por el 25 de mayo

En las primeras horas del día se registraron al menos nueve siniestros en distintos barrios. Los equipos de emergencias médicas brindaron asistencia a varias personas

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Choque y vuelco en Puerto Madero

El feriado patrio no estuvo exento de accidentes viales. La mañana del 25 de mayo registró una serie de accidentes de tránsito en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires, con varios vehículos involucrados, personas asistidas y traslados a centros de salud.

Choque y vuelco en Puerto Madero
Un vehículo volcó y otro sufrió daños importantes tras un choque en Puerto Madero, donde equipos de emergencia trabajan en el lugar.

Las autoridades de la Policía de la Ciudad y el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) intervinieron en al menos nueve incidentes registrados entre la medianoche y las primeras horas de la mañana. Entre los episodios más destacados figura el choque y vuelco de dos autos en Avenida Córdoba 230, entre Hipólito Bouchard y Leandro Alem, donde SAME asistió a cuatro mujeres de 21, 22, 24 y 27 años sin necesidad de traslados hospitalarios. En el lugar trabajaron también bomberos y personal de tránsito.

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Otro siniestro relevante se produjo en la intersección de Avenida Boedo y Pavón, en el barrio de Boedo, donde colisionaron dos autos. Tres personas, un hombre de 33 años y dos mujeres de 40 y 53 años, presentaron politraumatismos y fueron derivadas al hospital Durand. Las pericias quedaron a cargo de la Policía Comunal 5B.

Varias personas con uniformes de bomberos y policía rodean un vehículo negro volcado en una calle urbana por la tarde o noche, con edificios de cristal al fondo
Los servicios de emergencia trabajan para asegurar la zona tras el vuelco de un vehículo en la vía pública, con bomberos y policía presentes en el lugar.

En México y Pichincha (Balvanera) se registró un choque entre un auto y una moto a las 00.35. No se solicitaron ambulancias y la investigación quedó bajo responsabilidad de la Policía Comunal 3A. Poco después, a las 01.40, en Soler 5750 entre Bonpland y Ángel Carranza (Palermo), un motociclista resultó lesionado tras una colisión con un auto, aunque rechazó la atención médica del SAME.

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El reporte oficial incluyó además una frenada brusca de un colectivo de la línea 55 en Juan Bautista Alberdi 7300, a las 02.55. SAME asistió a una mujer de 71 años y controló al conductor, sin traslados. El vehículo continuó su recorrido habitual y la Policía Comunal 9 quedó a cargo de las actuaciones.

En Carlos Calvo 1550 (Constitución), un taxi y una moto chocaron pasadas las 03.25. El motociclista, con trauma de pierna, fue trasladado al hospital Penna. La intervención quedó bajo la órbita de la Policía Comunal 1 Sur.

El SAME socorre a un motociclista lesionado

Poco antes de las 05.00, en Avenida Figueroa Alcorta y Sarmiento, dos autos protagonizaron otro choque y SAME fue convocado al lugar para brindar asistencia. Mientras tanto, en Ángel Gallardo y Acoyte, se produjo un choque entre un auto y una moto y el motociclista fue trasladado al hospital Durand.

La lista de incidentes incluyó la caída de un motociclista en Avenida del Libertador y Pueyrredón, con SAME en camino, y un reiterado informe sobre el choque y vuelco en Avenida Córdoba y Alem, donde se aguardaba la llegada de los equipos de emergencia.

Pasadas las 8, se sumó un nuevo incidente en Cosquín 498, entre Tuyutí y Palmar, donde una camioneta colisionó contra el cantero de un domicilio. SAME fue alertado y se dirigía al lugar para asistir a los posibles afectados.

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